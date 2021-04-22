經過兩集的〈嫁着個港男〉，溫柔、體貼成為港男標籤。今集的主角Kieko在倫敦長大，是位英日混血兒。2019年來港工作時，在酒吧認識了做會計助理的港男李明彤(Kurt)，去年9月搬到香港，2月簽紙結婚。去年Kieko回港要找地方隔離，搵樓時間緊迫，二人在銅鑼灣租住百呎劏房，儲錢為未來計劃，進入「港式生活」。

說起港男，Kieko望住Kurt就是心心眼：「香港男人喜歡提供照顧，會用不太陽剛的方法展現陽剛之氣，好關顧家人。」不太陽剛的陽剛之氣好抽象啊：「即使他加完班，回家好累，他都會照顧我。我試鏡回來幫忙落妝，洗澡後幫忙吹乾頭髮，下班回來又煮飯給我吃。他又自己從Ikea搬張床褥回來，或砌好個櫥櫃，我常被被他驚訝到。」好濕碎好平凡，但層層叠加，好冧啊。「可能跟我約會過的歐洲人吧，他們較懶，永遠沒人為我入廚的。」Kurt是個地道港男，斯斯文文高高瘦瘦的，常常怕羞笑。曾在澳洲讀書，習慣照顧自己，也照顧身邊人：「放工煮飯，見她食得開心，係種好滿足的感覺，又不覺得辛苦。」

住劏房一年 儲錢買樓

在英國成長，Kieko稱自己的性格還是偏向亞洲人的。喜歡日本菜，愛安靜，怕爭執。交往過幾個亞洲人或歐亞混血兒，覺得歐洲男女性格獨立，五五分賬很分明，今天男生請吃飯，明天就到你了。疫情下Kieko曾回英國，經濟差到一個點，模特兒工作大減，若是歐洲男友，應會繼續與她AA制，她也習慣為自己負責。Kurt一直教她別擔心，有他在，讓她受寵若驚又安心，但「平等心情」作祟，沒收入，就更想省錢生活。Kurt：「其實我可以租大間一點的地方，正常有房有廳有廚廁的單位，只是真的會遠一點。」Kieko愛方便，其模特兒公司在銅鑼灣，Kurt每周兩次回住港島的父母家吃飯，計埋交通時間及車費，這劏房正好。他們強調，「我們不會永遠住這，住一年，多儲錢，或等疫情過去就搬大一點，或未來買房子。」

打破AA制 讓出衣櫃

作為一個模特兒，衣服鞋襪手袋化妝品一定多到瀉。Kieko在英國的房間，是現在單位的兩倍大。她把房間的東西都打包送來，塞不下，忍痛丟了好多成長舊物。現在床下空間用來放Kieko的冬天衣物，三個趟櫃一個屬於Kurt，同時放毛巾床單等雜物。床尾直身櫃⋯⋯123456，得6件Kurt的恤衫。Kurt笑：「剛開始時她說所有東西一半一半，我知道那是沒可能的。」Kurt大部份東西留在老家，每星期回家食飯替換，「我想我在取Kurt便宜（大笑）。前任一定會好分得好清楚五十五十，他櫃子有空間都不會給我用。不過他一定不肯住進這麼小的單位，會投訴， 哈哈哈。」

可能Kurt習慣香港狹小的空間，來去自如，Kieko常弄跌東西、撞瘀手腳而不知。劏房個洗臉盆，只比面膜紙大一點，Kieko每次洗臉都搞到廁所成澤國，但Kurt可以滴水不沾。最大鑊係，Kurt：「她不准我開冷氣。」去年炎夏，得一隻小窗的劏房不開冷氣⋯⋯「她在英國是聽着鳥鳴起床的，最初兩星期她說冷氣機太吵睡不着。」於是Kurt買來手掌大的電風扇吹着。你太腍善了吧！Kurt：「但開冷氣她輾轉反側，我也一樣沒得睡。」還好，冬去春來，今年Kieko習慣了嘈吵的聲音，Kurt也耐熱了，大家迎接到來的夏天。

一個爐頭 煮中西日菜

Kieko有皮膚敏感，本來吃素，但經測試後原來對好多調料敏感。她會煮日式或西餐，Kurt愛中菜，家裏得一個爐頭有點難搞，Kurt就常下班回來下廚。架子上調料成份他統統挑過：「雞粉裏有她不能吃的成份，我們轉用菇粉。醃肉用豉油現換成蠔油。我爸都是用一個爐頭煮六個餸，不會不夠用的，只是多花時間。」Kieko也在努力學煮中菜，魚香茄子、菠蘿炒飯都是她的拿手好戲。

一句「唔該」起文化衝突

讚了大半天，他們也有爭吵的時候。Kurt全方位解決Kieko的生活問題，咁就出事喇：「佢有時太幫忙了。有時讓我覺得自己像小孩，覺得自己變懶。我直情問他：『你覺得我好蠢嗎？』」Kurt無辜：「我諗住幫手，會快啲啫。」特別是一直周遊列國，也獨立生活的Kieko，Kurt也得接受各人有不同的做事方法。

另外就是語言問題。面對親人，香港人習慣說話直接，「拿隻杯來。」「收衫。」平凡不過，Kieko在英國，習慣句句「Please」、「Sorry」、「Thank you」廣東話聽來就覺得好惡好無禮。「我用『Can you』，就是可不可以，忘了英式語法這個字較無禮，她會覺得不舒服。」有時吵架正熱，一個想用廣東話一個想用英語盡訴心中情，結果溝通失敗，冷靜下來，花幾天時間慢慢聊。現在大家都習慣了彼此看清死穴，Kieko倒漸漸退掉禮貌詞，Kurt的英文都進步神速，這種架，又買少見少了。

拍片放YouTube 惹網民抨擊

三個月前Kieko拍了條YouTube片展示如何整理衣服，塞入劏房，獲近80萬點擊，也被傳媒轉載了，模特兒+港男+劏房，惹來壞抨擊，Kieko：「（網民）不信我們住在麼小的房子裏，覺得我們會因此離婚，覺得我是外國人、模特兒、該嫁給有錢人、住大屋。覺得我們只得三分鐘熱度。」Kieko本來生氣煩惱，更擔心那會傷害到Kurt：「我做模特兒習慣了批評，但Kurt不是啊，為何要對他那麼苛刻。所以其實他不想住在這裏（劏房）。」說時表情有點愧疚：「我覺得房子沒問題啊，我覺得他好帥啊！我不太喜歡高大威猛的男人，那都不是我杯茶！」聽得害羞的Kurt掩臉偷笑。

Kurt愛照顧人，遇着Kieko大無畏精神一起克服困難，個性包容，事事問他意見，關顧他的心情，給他充足安全感。Kurt的包容、計劃與擔當，讓Kieko安心的做自己。她在倫敦小鎮長大，那邊亞洲人口不多，始終有文化衝擊。小時候，有些英國孩子看到她吃的日本菜覺得口味古怪，她會丟了食物，再去買漢堡包；有些亞洲人會好想融入歐式生活，染髮，去Clubbing，但回家又要面對傳統生活的父母，總會為身份認同問題而感不安。惟來到香港，國際城市包容各種文化，Kurt跟朋友聽廣東歌、做自己，「感覺到，大部份香港人放心做自己，你不用成為別人，讓人感到安心。」

記者：陳慧敏

攝影：魏子朗、蕭志南

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