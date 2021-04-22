香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Sienna與Selena。

名字：Sienna

品種：天竺鼠

性別：雌性

年齡：4個月

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 503339

晶片編號：604 800 535

名字：Selena

品種：天竺鼠

性別：雌性

年齡：4個月

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 503340

晶片編號：604 793 089

Sienna與Selena是兩隻形影不離的天竺鼠，無論是睡覺抑或進食，總是黏在一起。性格較為害羞膽小，每看見陌生人走進房間時，Sienna和Selena都會馬上躲起來，默默地觀察狀況。雖說牠們不太挑食，但如果你願意給牠們一些新鮮的乾草，鼠鼠們一定會非常感謝你！如果你對Sienna和Selena有興趣，歡迎你將這對可愛的小朋友帶回家。

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

官方網站﹕https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2021年4月19日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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