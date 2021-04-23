上周於會展舉行的「香港寵物節2021」，發生一宗柴犬咬死幼貓的事件，連日來在網上引發熱烈討論，甚至有人在社交平台上揚言會在五區放置朱古力，疑欲藉此毒害其他狗隻來為幼貓報復，其後將帖文刪走。警方昨日以涉嫌干犯公眾妨擾罪拘捕涉案男子。

柴犬咬死幼貓事件發生後，不少貓主對涉事狗主的處事態度感不滿，在Facebook各大動物群組甚至出現仇狗言論，例如要求漁護署將涉事狗隻人道毀滅，及希望立法規管所有狗隻在公眾地方必須戴上口罩等。其中網名Cat Wong的人更於Facebook群組「天下貓貓一樣貓（任意出Post無王管群組）」中發文指將於本港各區擺放食用後能導致狗隻死亡的朱古力，懷疑欲透過毒殺狗隻來向狗主報復。

警方昨日以涉嫌干犯公眾妨擾罪拘捕發文者，目前仍在扣查當中。被捕男子25歲，報稱學生，家中養有一隻貓。警方指發文者並不認識上述事情中的貓主及狗主，至今未在被捕男子的寓所搜獲與毒物有關的證物，及未有證據顯示被捕人曾在街道上放置毒餌，但會繼續循此方向調查。至於狗咬死貓事件仍在調查當中，不排除以殘酷對待動物罪方向跟進。

遭狗咬死的幼貓卷卷的主人Gloria回應《動物蘋台》指，自己亦曾養有一隻金毛尋回犬，但在一個月前已過世。她不希望因為卷卷的死引起毒狗事情，亦不想有人因為想幫幼貓報仇而被捕。她重申：「只想狗主出來負責任，而不是狗。動物做錯甚麼事情都因主人錯，不應該傷害任何毛孩。」她強調不希望再有任何生命離世，包括咬死幼貓的柴犬，呼籲大眾不要傷害任何毛孩。

記者：朱琳琳

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