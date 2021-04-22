每個年代都有一種食物曾經陪伴我們成長，這些紅極一時的時代遺物，你還記得嗎？西餅，即奶油花餅，名字西化卻非常地道，成為了幾代香港人的回憶，卻逐漸消失在眼前。這些曾經日日見的西餅，你對它有多認識呢？

西餅早在19世紀傳入香港，當時只有酒店或高級餐廳吃得到。60後的街坊施小姐憶述：「小時候西餅是一種很矜貴的食物，很少吃得到，感覺挺高檔，去探朋友時買一盒西餅是很體面的舉動。」後來香港陸續出現冰室，高級的西餅同樣走向平民化，冰室、麵包店及茶餐廳都會賣西餅。華爾登餅店的李文遠師傅說：「以前很多人喜歡買一打西餅回家吃，以前的家庭比較多小朋友，現在不同了，大家比較少生小孩。」

西餅的普及更成為不少人的童年回憶，90後由細食西餅食到大的Apple回憶說：「小時候婆婆接放學會去麵包店，要不買腸仔包，要不就買西餅吃。有時候親戚到家裏拜訪，一定會買一打西餅。」時至今日，不少00後及新生代都對西餅感到陌生。

餅店二代堅持 留住大家回憶

李文遠師傅整餅整了40多年，曾在已結業的皇后餅店打工，現時在西環的華爾登餅店整餅，見證香港西餅行業的興衰。「以前學師時，做西餅比麵包好，部份西餅師傅一天可打三份西餅店的工，需求很大。但慢慢做麵包變成比做西餅好，現在冇人願意入行，所以很缺人，無論是麵包還是西餅店，年輕的都不願入行，我自己會做到做不到為止。」

舊餅店敵不過時代巨輪，連鎖麵包店的出現，麵包西餅變成機械大量製造，加上更多日式及西式蛋糕、甜品出現，堅持人手製作的西餅店買少見少。1984年開業的華爾登餅店屹立西環35年，由孫太與丈夫創立，既賣麵包也賣西餅，養大一家人。其間曾經停售西餅，直至八年前丈夫離世，女兒Naomi Sun接手後重賣幾款經典西餅。孫太說：「女兒接手後說這幾款西餅是爸爸傳下來，所以要重做這些西餅，我當時很支持她。」

Naomi本來對西餅沒有太大興趣，只覺得很美很精緻，自己亦因為不嗜甜，所以不太喜歡吃，重賣西餅只想為大家留住回憶，「我想有20年歷史的餅店仍會做，但現在大部份都是新式餅店。畢竟你做得多漂亮也不能賣太貴，好像我們的荷蘭撻，做得多美也是賣$12，其他餅店就未必會做。可能大家會覺得做來做去，這麼繁複也是賺幾元而已，不如別做了，但我很堅持要繼續做。」

堅持總有成果，經典西餅本來只有以前老一輩的顧客光顧，但Naomi表示現在真的很多年輕人到來購買，「始終要靠餅店繼續做西餅，因為我們不做，大家就會遺忘，所以餅店要一直做下去。」

外形像煙囪 撻皮混蛋糕

早於六十年代已出現，由牛油皮、牛油蛋糕、奶油、黃梅醬及糖霜製成。製作煙囪餅首先要焗起牛油皮撻底，加入蛋糕漿，用模具吸出煙囪形狀，於煙囪頂部和底部分別加入奶油及黃梅醬，最後把吸出的煙囪蛋糕放回中間，灑上糖霜即成。李文遠師傅說 ：「因為做出來的外形像個煙囪，俄羅斯式稱煙囪餅，其他人則稱荷蘭撻。烘焗後的撻皮與蛋糕混合，吃時質感更鬆脆。」

經典黃梅醬 老是常出現

說到西餅中的經典，非黃占餅莫屬，大部份香港人都對這款西餅記憶猶新。六十年代稱作游泳池、七十年代稱作花籃，八十年代則稱散水cake。黃占餅以卷蛋作底部，用模具製作出圓柱狀，把奶油塗抹在蛋糕外層，然後沾上椰絲。椰絲經烘烤後更香口，最後在頂部唧出一圈奶油，中間位置加入果醬。這款果醬的確在西餅中老是常出現，其實果醬真身是黃梅醬，即青梅熟透後就是黃梅，所以黃梅醬味道酸甜。

三角朱古力 師傅好刀工

傳聞中三角朱古力就是奧地利的Sacher Cake，港版的三角朱古力以朱古力蛋糕為主，先把朱古力蛋糕斜切開一片片，再用奶油把蛋糕黐在一起做成三角形，最後塗抹兩層朱古力醬，再於凝固的朱古力表面，用刀刻上花紋，整個過程很考師傅的刀工。不過別以為師傅用的奶油就是大家常吃的忌廉，華爾登餅店李師傅表示：「奶油是由牛油、植物油及糖醬打成，不同於鮮忌廉，鮮忌廉不能加油，若加油後就打不起了。」 奶油不需冷藏，能在室溫擺放，因此以前那個年代家裏未必有雪櫃，大量使用奶油的西餅也能放上好幾天。

記者：陳靜雅

攝影：張洛晞、潘志恆

----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）