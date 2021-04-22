「適應成點呀？」「有冇俾人歧視呀？」可謂移民英國這幾個月間經常聽到的問題。大人適應問題不大，最要緊的是小朋友也愉快。筆者（曼爸）就發覺，這裏的小朋友都是笑着上學的。

公校安排Buddy陪伴 關照功課人際交往

親友的孩子就讀於公校，讀中學的大兒子阿A，一進校就被老師安排了一位「Buddy」相伴。這位buddy會在這學年裏照顧阿A，不管在功課上、人際交往上，都會盡力協助，讓阿A心安之餘，更容易適應學習環境。至於親友讀小學的小兒子阿R，老師一樣貼心，竟然在手冊上，自行繙譯廣東話跟親友溝通（注意，係廣東話），雖然外籍老師不諳中文，部份用詞誤用了簡體字，但這份心意已教人感動。

私校逢周五食炸魚薯條 每日最多一份功課

筆者的兒子就讀私校，待遇也是不錯。猶記得第一天下課，兒子就嚷着說午餐有雪糕作甜品，讓他喜出望外。至於日常的午餐則天天不同，逢周五會有炸魚薯條讓大家輕鬆一下，平常小息有半小時，老師會鼓勵大夥兒到草地遊玩，可以隨便踢波，就是「不准」提早回課室罷了（下雨當然另作安排）。而上課未必是要看書的，老師會跟大家一起看電影，一起討論學習，還附送爆谷。至於對孩子來說最重要的是，每天最多只有一份功課，跟在港時動輒七八份功課不可同日而語。試問孩子又怎會討厭上學？

因材施教鼓勵學生 自信與快樂中成長

另一位移民來英的朋友A，也有差不多的經驗，他說他孩子就讀的小學，老師會因材施教，同一班裏已分作了3個grade，老師會遷就學生的能力，作出深淺程度的調整，協助追不上進度的學生。筆者綜合各家長所言，最大感受是這裏的老師，是鼓勵學生而非抽秤學生，是放大你的優點激勵你，而非瞄準你的缺點打擊你，讓學生在自信與快樂中學習成長。

早兩天筆者跟兒子踢波，回程時在球場遇上一樁慘案，原來一隻鴿子被一頭狗咬傷，一位身穿曼聯球衣的英國小朋友，把鴿子搬到樹下，默默看守着。筆者問小朋友要否幫忙？小朋友說想回家找媽媽幫手，於是筆者和兒子就「接力」，默默看守着鴿子。隨後，小朋友和哥哥從家裏端來了一個小盒子，把鴿子帶回家裏療傷。

看見別人教出這樣的孩子，對待小動物、小生命同樣懷有善念，曼爸既動容亦汗顏。人性是生而為人必要的本質，否則考第幾也沒用。

撰文、攝影：曼爸

傳媒人，紐卡素擁躉，討厭曼聯，偏移居曼市。深信天為被地為席，此心安處是吾家。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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