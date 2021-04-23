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Donut Café是位於D•PARK愉景新城內，一間以冬甩為主題的親子主題Café。除了提供兒童套餐外，Donut Café更有兩層高，仿似置身室內遊樂場的大型飛船，小朋友可以邊吃邊玩，體驗無窮樂趣！

遊樂設施方面，更加為不同年齡的小朋友設想，保證由幼兒到八歲的小朋友也能樂而忘返！場內遊樂設施主要分為多元玩樂設施及幼兒區，三至八歲的小朋友可於飛船、繩網及滑梯自由上下穿梭及探索。而年齡更小的幼兒則可在下層的軟積木區及馬戲帳篷嬉戲。

而作為一間餐廳，菜單當然同樣花了不少心思，以照顧不同年齡小朋友的需要！無論是甜品、正餐或是派對餐單都十分豐富，包括前菜、主食、甜品小吃及飲料，為了能夠滿足不同口味，還推出一系列健康而且造型精緻、可愛的甜品和鹹點，保持食物質素的同時，小朋友自然食得開心又放心，而大人又可以盡情打卡。

除此之外，Donut Café可容納超過30人，還提供派對場地出租。派對餐單十分豐富，包括前菜、主食、小吃、甜品及飲料，滿足不同口味，自然讓小朋友及大人留下難忘回憶。

Donut Café $250現金券

原價$250，優惠價$50。「一按即買」

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