疫情下，社會民生設施一度關閉，市民如同被隔離，活動亦被限制。肌力、耐力、柔韌度、身體反應比過往遜色是必然的。如果疫情放緩後立即回復以前的運動量，體適能未必能配合疫前慣常的運動量，容易發生意外，導致身體受傷。尤其近年，本地業餘運動愛好者普遍進取，參與許多相對「專業」、高強度和大運動量的運動，例如滑雪、曲棍球、馬拉松等，更須謹慎小心。

疫情放緩後打波即患跳躍膝

筆者有位熱愛籃球的朋友，運動場所放寬開放後，興奮地重回籃球場上。但數回跳躍奔跑後，膝蓋疼痛，不能繼續。診斷結果為髕骨肌腱炎，即「跳躍膝」。經過一星期停賽休息，已自行康復。

髕骨肌腱是大腿伸展的主要組成結構之一。而髕骨肌腱炎主要成因是肌腱過度使用，導致損傷累積，引起發炎。患者主要表現為膝蓋「髕骨下極」（Lower pole of patella）疼痛，有痛風、類風濕關節炎的人士會增加患髕骨肌腱炎的風險。

髕骨肌腱炎 4大階段及症狀

根據髕骨肌腱炎症狀的嚴重程度，可分為四個階段：

第一階段：運動後才疼痛。

第二階段：運動中和運動後疼痛，但不影響日常活動。

第三階段：運動中和運動後疼痛，影響日常活動，不能運動。

第四階段：沒有運動也會疼痛，影響作息，以及髕骨肌腱撕裂或髕骨下極骨折。

大多數人士會尋求醫生意見。臨床檢查，發現髕骨下極疼痛，腫脹並不明顯。醫生會根據病情，安排驗血、照X光、磁力共振檢查，以幫助診斷。

預防髕骨肌腱炎 5大貼士

預防及治療早期的髕骨肌腱炎，可考慮先改善健康適能和運動裝備：

１. 常做離心性伸展運動，保持肌腱柔韌。

2. 增強小腿肌肉力量訓練，幫助肌肉吸收活動時產生的衝擊。

3. 運動訓練強度切忌操之過急，應量力而為，尤其要避免「報復式運動」。建議每星期增加訓練強度、時間及次數在10至15%之間。

4. 高及低強度運動適宜交替進行，有助肌腱關節由積勞中復元。

5. 穿着合適鞋襪、選擇合適場地，減少外在意外風險。

後期治療分為保守治療和手術治療。保守治療除了以上提及的，還包括物理治療和藥物治療。而藥物治療中的藥物注射，包括傳統的類固醇注射、增生療法、高濃度血小板血漿注射等。現在沒有足夠具體證據表明，哪一種藥物注射較其他選項優勝。類固醇注射有效控制炎症減輕痛楚，但不能幫助受傷的肌腱生長；增生療法（Prolotherapy）及高濃度血小板血漿（PRP）注射，是近年可考慮的其他二線保守治療之一，目標是刺激身體，修復受傷的肌腱，抑制炎症。

少數嚴重的髕骨肌腱炎，不受保守治療控制，須考慮手術清創嚴重發炎的部份，然後再重新縫合或髕骨下極內固定，手術效果理想，而且風險少。術後須約4個月時間康復，大約6個月才能恢復正常活動。

如果你須要進一步的諮詢，請聯絡你的醫生。

撰文：骨科專科醫生郭瑾

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