政府要求提供堂食食肆於4月底前將座位間的換氣量提升至每小時6次，如食肆未能滿足有關要求，則要加裝合乎規格的空氣清新機等作替補方案。到底餐廳用空氣清新機對抗疫有沒有幫助？空氣清新機要怎樣選擇？現在就由專家探討一下。

換氣量新指引要求高 餐廳或選擇添置空氣清新機

專業建築師Wilson Lee跟我們解釋，換氣量要提升至每小時6次這要求有很大難度。因為餐廳出牌時，鮮風要求是按用餐人數計算，但新規則的是按餐廳空間計算。現時大部份餐廳以新規則計算，每小時換氣次數大概為4次，要短時間內升到6次，應該沒有多少餐廳能夠做到。

「如果你要改中央系統的話，要改風機增加送風的空氣量，風喉也要配合，除了送風，抽風也要加大才能平衡，一般食肆如果有假天花的話，要拆了假天花才可換風機和風喉，短時間內其實沒有可能做到，成本也是數以十萬計。」因此很多餐廳食店未必會改動中央系統而選擇添置空氣清新設備。食環署網站就列出了百多部合乎規格的空氣清新設備，例如這次測試的Atmosphere Sky。指引主要提及兩種技術能有效減低疫情傳播，包括高效粒子空氣過濾HEPA，紫外線C UV-C技術。

HEPA足以減低病傳播

浸會大學生物系講師吳浩翔博士解釋HEPA的原理：「HEPA全稱是high efficiency particulate filter，中文是高效空氣粒子過濾網，由錯綜複雜的纖維網狀結構組成，有很強的過濾空氣粒子的能力，對空氣清淨要求較高的實驗室也會用。目前HEPA過濾效能的定義是能夠濾99.9%的0.3微米粒子。」不過一些報告指COVID-19病毒體積只有0.1微米，HEPA過濾的是0.3微米粒子，豈不是隔不到病毒？但為甚麼外國研究會說HEPA對抗疫有幫助？

「首先對病毒來說，它通常由我們咳或噴嚏等活動產生，會被液滴包圍，變得比病毒本身的體積為大。」另外，用0.3微米這個體積做標準也是有意思的。「0.3微米的粒子稱為最難阻隔的粒子，它的體積不大不小，有一定重量。有空氣經過時，這種粒子撞到濾網的可能性就低了。」更輕的粒子走不到直線，會受氣流影響擺動，反而是提升了衝到濾網的可能性。試想像一下一張薄紙輕飄飄的其實很難飄過濾網，同樣道理，0.3微米走到直線的粒子會比更細更輕會飄的粒子更難濾走。因此HEPA瀘網測試以0.3微米粒子為標準，不代表對微細病毒沒阻隔能力，外國醫學報告已只出HEPA能有效減低COVID-19的傳播。而市面上也有空氣清新機使用過濾能力較高的HEPA等級，例如Atmosphere Sky就能過濾99.99%的0.0024微米粒子。

除了HEPA技術，使用UV-C（紫外光-C）的空氣潔淨裝置也有減低病毒傳播的功效，吳博士指出UV-C能夠消毒，但使用上有較多注意的地方，首先紫外光要照射到物件表面才能消毒，但如果照到人也可能傷害到皮膚，餐廳營業時比較難使用。

可留意CADR值 計算換氣量增加

除了濾網之外，用家也可以留意空氣清新機的CADR值，它代表了空氣清新機的速率。根據美國供暖、通風及空調系統工程師協會的意見「每小時換氣量＝CADR值CADR x 60(分鐘／小時) ÷室內面積(立方英呎)」。以Atmosphere Sky為例，它的CADR值為300，運算過後1部就能為1,000呎面積、9呎高的餐廳，提升每小時換氣量2次。一般餐廳目前中央系統應該能每小時4次換氣，概括地說，1,000呎之內的店舖加一部合規格的空氣清新機，應該就能達到新規則所需的每小時6次換氣。當然，餐飲業人士最好還是問問專業人士的意見。

智能功能了解瀘網消耗量

除了數字規格，選購空氣清新機也可留意智能功能，不少空氣清新機能以Wi-Fi或藍牙連接電話，用App作遙控操作，也能隨時看到瀘網的消耗量。除了要定期換濾網，使用上也要預留空間，通常用家會將機背靠近牆壁，但如果阻擋了機背出風位，也會影響過濾能力，最好預留一定的空間。

記者：司徒港燊

攝影：周芝瑩、鄭明川、伍永健

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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