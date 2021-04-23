受疫情影響，原定3月尾開考的中學文憑試今日終於開考。考試朝令夕改，教育局及考評局在2、3月間連番宣佈更改考試日期，又先後臨急取消校本評核及口試，令不少應屆考生無所適從。而首日的考試，就有試場因疫情影響要臨時轉場，種種事件令考生壓力倍增。

學業防疫雙重壓力 逾2成受訪學生有焦慮傾向

在學業、防疫的雙重擔憂下，學生的焦慮較以往明顯增加，過去一年疫情影響上課安排，學生返校上課日子少，失去了正常的校園生活，應屆考生更要趕進度密密補課。加上過去一年香港政治形勢急速惡化，「政治審查」被帶入試場，去年歷史科中日戰爭試題引起爭議最終宣告「殺題」，通識科又被「殺科」，種種事件都直接影響考生，令壓力倍增。

學友社學生輔導顧問吳寶成曾接受本報其他訪問時表示，疫情下上堂模式轉變成網上授課，加上減少學校、同學實體支援等，容易令考生壓力指數高企。而考生不論在生理、認知及情緒方面，都顯然受考試壓力影響。香港青年協會去年9月的調查發現，逾半受訪學生壓力指數處於偏高水平，比例創十年新高，亦較去年增10.5%。亦發現逾21.9%受訪學生在焦慮症自評量表（SAS）中被評為有焦慮傾向，其中4.7%更屬嚴重焦慮，他們主要出現「容易感覺疲倦和乏力」、「比平時容易緊張和着急」等症狀。

學友社去年亦以問卷訪問逾1,700名應屆文憑試考生，今年受訪考生的壓力平均分為7.6分，為近10年的第二高，僅次於去年3月的平均8.1分。因疫情關係，文憑試開考前一星期，教育局及考評局宣佈取消口試和延期開考筆試，逾31%受訪者認為取消中、英文口試，對他們準備文憑試有負面影響，對評核整體語文能力表現並不全面及有欠公平。

美國研究壓力會影響考試表現

學生壓力大，容易會感到焦慮或記憶力變差，加上部份人欠缺運動，因而在生理上亦可能出現失眠、頭痛、食慾不振等健康問題，如一直未有理會，壓力會積聚加深症狀，甚至可能導致焦慮症等情緒病。而性格緊張、自我或父母要求高、自信不足、很介意別人看法、經常低估自己應付能力，屬資優或有學習障礙的學生，都較易有考試焦慮。

壓力會直接影響學生的表現，美國俄亥俄州立大學一項研究發現，學生在考試前如有壓力，他們會較難以解答複雜問題，反之壓力消失後，他們解答複雜和開放式題目的能力則有所改善。研究人員指出，當人緊張時，體內會產生正腎上腺素，令人隨時對外來刺激作出反應，正腎上腺素有助提升腦部短期記憶等作用，但卻會導致思考不靈活。不過，考生感到有壓力時，背誦數字等較簡單的表現反而較佳。

蛋白質食物有助穩定情緒

感到壓力是很平常的，適當的壓力，及懂得處理就可以成為推動力，激發潛能，甚至有助增強免疫系統，令人更加健康。如果壓力大時，可以嘗試聽音樂、休息或與友人傾訴來減壓。另外，飲食營養均衡亦對學生的學習和思考力非常重要，如早餐可進食全穀類的食物如麥包、燕麥片或十穀粥等，能給腦部提供穩定的糖份及其他重要微量營養素如鎂、維他命B1、B2和葉酸。攝取適量蛋白質如雞蛋、雞肉、吞拿魚、芝士、瘦肉、牛奶和豆奶等，含豐富維他命B6和色氨酸，可提高血清素濃度，有助安睡及穩定情緒。

學生家長亦應時刻留意子女的情緒變化，若發現子女持續兩星期都容易發怒或抑鬱，或常提及想死，應即帶他們找專人協助。如壓力大至影響生活及考試表現，或已有考試焦慮，應考慮向學校社工、臨床心理學家或精神科醫生求助。

撰文：鄭詩詠

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