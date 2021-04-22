類固醇藥物，相信濕疹人士不會陌生，因為醫生很多時都會處方類固醇以紓緩病情，不過原來除了皮膚病外，類固醇還會用來醫治哮喘、關節問題，甚至是COVID-19，但同時亦有人會擔心其帶來的副作用、長期依賴或有病情反彈的情況，甚至連醫生都對此又愛又恨。

有口服及外用之分的類固醇，具有很強的抗發炎和免疫調節作用，被廣泛用於各種免疫系統紊亂的症狀。常用於消炎止痕，例如治療濕疹、牛皮癬等炎症。使用類固醇好處是快速見效，但副作用包括令皮膚變薄、微絲血管增生或萎縮等，若長期使用高強度藥膏，甚至有機會影響腎上腺素，嚴重可能引致糖尿病、血壓高等問題。不當使用更會導致類固醇上癮，停用後出現戒斷症狀。

類固醇藥物5大用法

1. 塗抹藥膏

類固醇最常見用在治療皮膚病，皮膚科醫生處方的均為外用居多，最常見用來治療過敏、濕疹、牛皮癬等炎症，醫生會按病情處方類固醇藥膏，只須局部塗於患處，有效消炎止痕。但要注意長期過量使用，有機會導致皮膚變薄、微絲血管增生或萎縮。

2. 口服藥物

口服類固醇藥物，常用於治療類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡等，可減少發炎及疼痛。在疫情下，亦用於重症病人，因為當病人感染肺炎，免疫系統可能會過度活躍，引致「因子風暴」( cytokine storm )，即細胞因子反過來攻擊身體，造成嚴重炎症反應。而類固醇藥物則可以抑制免疫系統，減低炎症反應，增加病人存活機會。不過通常只適用於出現症狀一周或以上、呼吸系統有問題的重症病人，有研究指它對輕症病人沒有幫助，反而有機會損害健康。

3. 吸入劑

類固醇同時可醫治哮喘，哮喘病人會因過敏原而誘發氣管發炎、氣道縮窄及呼吸道氣流阻塞。發病時使用類固醇吸入劑，有助氣管消炎，不過可能會引致嘴巴乾澀、聲音沙啞、嘴巴或喉嚨有潰瘍或白斑，所以每次使用後，建議用清水漱口以減低副作用。

4. 注射

當肌肉、關節出現發炎疼痛，醫生可能會建議於關節位置注射類固醇。另外，當自體免疫疾病爆發，或接受器官移植的病人，他們亦可能需要用大劑量的類固醇，即時抑制身體所有細胞的活性跟機能，以達到抗發炎作用。

5. 眼藥水

不少人眼乾時都會滴眼藥水，不過有一種類固醇眼藥水，消炎作用很強，用於治療較嚴重的眼睛過敏、結膜炎，或預防眼睛手術後發炎。相比起口服類固醇，類固醇眼藥水的藥量較低，不過不適當地使用亦可導致青光眼、白內障、高血壓等嚴重副作用；角膜或鞏膜變薄時使用類固醇，更有機會造成穿孔。

除了影響眼睛，用錯類固醇眼藥水，亦有機會令血糖上升。近日有糖尿病患在公立醫院接受白內障手術前，獲處方含類固醇地塞米松眼藥水，藥物副作用疑導致糖血失控飊升，病人一個月後中風入院。雖然暫時無法斷定事主血糖必然受眼藥水影響，不過建議糖尿病人在使用類固醇眼藥水期間，應更頻繁檢驗血糖指數。

正確使用類固醇方法貼士

不少病人對類固醇避之則吉，擔心其帶來的副作用，就連醫生都對類固醇又愛又恨，因為它既是有效的藥物，但使用不當有機會出現副作用。曾有一英國女子使用類固醇藥膏治濕疹，持續使用兩年後停用，卻出現了戒斷症狀，全身長滿紅疹、脫髮、體重暴跌至40公斤，後來發現是類固醇上癮（Topical Steroid Addiction）。

不過類固醇上癮的情況其實不常見，只要按醫生指示謹慎使用，一般是很安全的，使用類固醇藥膏亦不一定會產生依賴。停藥後的反彈反應，一般只會出現在口服類固醇，或病人長期塗搽強度極高的外用類固醇。

雖然類固醇的藥效快，但並非所有皮膚病都需要用類固醇來醫治，類固醇藥膏要經由醫生處方方可使用，一般的皮膚問題，只要注意保濕和護膚，適當塗搽潤膚膏有助改善。如果經醫生處方，亦要正確使用，依時用藥。塗抹的皮膚範圍、時間長度，都要聽從醫生指示，切忌濫用。例如臉部、腋下、大腿之間的皮膚是最脆弱的，塗抹強效類固醇一至兩星期已經有機會變薄、容易形成皮損。亦有些地方不宜塗類固醇藥膏，如眼睛附近，因為眼部皮膚特別薄，容易吸收類固醇，有機會造成青光眼、白內障。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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