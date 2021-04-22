肚痛、肚瀉等腸胃問題十分常見，但你又有否想過，引起這一連串腸胃症狀的疾病，原來是與免疫系統有關的炎症性腸病？炎症性腸病可大致分為潰瘍性結腸炎及克隆氏症兩類，兩者現時均為不治之症，沒有根治之法，只能以藥物控制病情。身體一直健康無恙、年約30歲的阿Cat約6年前確診潰瘍性結腸炎，走過一條從迷茫徬徨到與頑疾共存之路。

大便有血 每日肚瀉7次

2015年，阿Cat經常肚痛、肚瀉，大便有時甚至會有血，又經常急便，大便亦不似正常條狀。家庭醫生診斷她患上腸易激綜合症，至於大便有血則與內痔有關。阿Cat說：「醫生有開藥給我治療肚痛肚瀉的情況，但過了一兩個月仍無起色，最後因為病情越來越嚴重，每日會肚瀉6至7次、急便情況亦越來越嚴重、出血越來越多，所以我便直接向腸胃科醫生求醫。」腸胃科醫生為她照大腸鏡，發現她的大腸有四分之三面積出現潰瘍及出血，終確診潰瘍性結腸炎。

醫生向阿Cat解釋，潰瘍性結腸炎屬免疫系統疾病，體內白血球不尋常地攻撃腸道組織，令其潰瘍及出血，現時並不能根治。阿Cat說：「第一反應是問醫生我是否快要死。感覺很晴天霹靂、不開心，因為未有此病之前，我的健康無甚大問題，飲食習慣不差，也不會暴飲暴食。」

經常急便 曾上班失禁

此病會令患者經常急便和肚痛，在病情未受控前，阿Cat也遇過許多不便及尷尬情況。她說：「一日可能要大便5至7次，但你又不能夠預知自己何時會急便，所以很少外出。有時是一大清早便要排便，有時則是吃飽飯，有時則是吃飯期間突然急便。假若要外出，便須留意附近廁所位置。」熱愛戶外運動的阿Cat就連應約行山遠足也成問題，「朋友想約我兩三星期後行山，我會答因為我不知道兩三星期後病情是否穩定，所以我不能夠答應去行山。」不只興趣受限，更令阿Cat尷尬的是工作期間突然急便，「雖然我公司的座位跟洗手間只有10至15秒步程，但也試過來不及去洗手間。有同事目撃一切，叫我快點回家休息。」

類固醇副作用明顯

潰瘍性結腸炎雖然無法根治，但可透過藥物控制病情。阿Cat病發初期，醫生亦為她處方抗炎藥及類固醇。雖然類固醇對控制病情有效，但副作用很強，阿Cat的體重大幅增加，身體變得腫脹，有月亮面和水牛肩。她說：「外出時，我的朋友不認得我，這一點很影響我的情緒。」首次病發服用類固醇近8個月，劑量由最高降至停用，阿Cat的病情漸趨穩定，不過約一年後，病情再次變得反覆。阿Cat說：「當時會問自己是否有些事做得不好、是否飲食有問題才會復發，不過醫生則說復發是沒有原因，只能繼續按時服藥和覆診。」除了抗炎藥和再度服用類固醇，醫生這次為她處方免疫力抑制劑，病情自此開始受控，未有明顯發作。

服用免疫力抑制劑不宜接種疫苗

阿Cat熱愛旅行，但因為患上潰瘍性結腸炎，所以她很注重自己吃的食物是否清潔，衞生問題成為她出行一大考慮。她說：「如果有朋友想約我去發展中國家旅行，我真的未必會答應。另外去某些地方，如南美或非洲國家是一定要接種疫苗，不過因為醫生覺得我正在服用免疫力抑制劑，不適宜接種疫苗，所以那些地方我暫時也去不了。」

靠抗炎藥及免疫力抑制劑，阿Cat的病情已經受控，身體可謂與一般人無異。她說：「沒有病發的時候，很多東西都可以吃，但會盡量避免刺激性食物，如麻辣火鍋、生冷食物，包括沙律、刺身、生蠔等；若然病發，不能吃的食物就比較多，例如高纖的食物我都不會吃。」

結識病友 學會與疾病共存

與潰瘍性結腸炎共存數年，阿Cat已再無確診一刻的絕望與徬徨，生活節奏亦因此病而改變，盡量輕鬆、慢活。她說：「健康始終是最重要，所以做任何事都會以健康為先。」除了因為定時服藥和覆診，阿Cat能振作起來，亦和參與病人自助組織「香港結長友會」的講座和活動有關。她說：「認識到跟自己年紀差不多的病友，但有些病友沒那麼幸運，要服用更高劑量、更強力的藥物去控制病情，我覺得自己算是比較幸運。」

香港結長友會 助人自助

香港結長友會於1997年成立，致力為潰瘍性腸炎、克隆氏症等炎症性腸病患者提供支援，不時會舉辦講座，由醫生及病友分享最新療法等資訊。現任會長袁文超（Steven）說：「有新會員加入時，我們會向他們分享相關經驗，特別是初發的病人及其家屬。」

會長患有克隆氏症

Steven自己亦是炎症性腸病患者，患有克隆氏症，不過病情不算嚴重。他說：「當年身邊的人發現我變得消瘦，尤其是很久沒見面的朋友，他們就更覺得我消瘦了許多，於是我便求醫，結果發現患病。」經醫生介紹下，Steven於2004年加入香港結長友會，自此積極參與不同活動，更與另外4位病友於2007年接手處理會務，服務更多病友。

病友間互相扶持

出任會長十多年，Steven接觸過不少年輕的病友及家屬。他說：「20來歲的病友會擔心前途等，跟他們接觸得多，建立關係，慢慢會發現他們的心情慢慢平伏，能更積極面對日後生活。」他謂自己不過是助人自助，希望病友間可以積極面對，互相支持。他說：「我會覺得自己的經驗將來一定幫到別人，即使現在病況差，也不代表人就是無用。過去的經驗一定可以令病友更有動力地生活下去。」

記者：李煒汯

攝影：張志孟、周芝瑩

編輯：鄒仲安

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