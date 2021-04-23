肺炎疫情下，全球旅遊業重創，各國扭盡六壬期望盡快救忙經濟損失，如庫拉索的數碼牧民計劃、又或如泰國送機票在國內轉機。位處於南歐與北非之間的馬爾他，亦推出「旅客補貼計劃」（Incentives for Free Independent Travellers），吸引旅客暑假到來重新感受當地熱情。

馬爾他屬典型亞熱帶地中海式氣候，而當地有百多年英國殖民歷史，四處是紅白色的十字軍旗幟飄揚，既有美麗海島風情、也有歐洲中世紀文化，每年5至10月是最佳到訪時間。因此為吸引旅客在夏日到訪，馬爾他旅遊局由2021年6月開始將提供住宿補貼，旅客必須在認可酒店入住至少3晚才可在網上申請。

補貼詳情如下：

5星酒店：每人100歐元（約935港元）

4星酒店：每人75歐元（約701港元）

3星酒店：每人50歐元（約467港元）

*如入住哥佐（Gozo）島的酒店可額外獲得10%補貼

整個計劃政府將撥款350萬歐元（約3,300萬港元），預計有35,000名旅客受惠。現時馬爾他每日肺炎確診數字有下降趨勢，4月起，當地的商店亦陸續重開。香港旅客到訪須持上機前72小時的陰性檢測證明，抵埗後亦須再次進行測試，但毋須進行14天隔離。

資料來源：馬爾他旅遊局

撰文：李煥芝

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