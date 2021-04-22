今個weekend又有寵物活動！一連兩日在淺水灣及長沙灣分別舉行嘉年華及領養日，愛護動物的你絕對是個好去處推介。有意移民加拿大的年輕人，可參考這對90後夫婦分享的生活開支，計劃一下計計數。還有低頭族紓緩頭痛妙法、手雕木杯工作坊、留家睇Netflix新上架《異變者》.....不同資訊娛樂全面覆蓋，為你解悶長知識樣樣齊！

想搵齊折扣優惠、睇戲煲劇、親子活動、養生保健、煮飯熬湯、寵物錦囊、投資樓股、移民攻略、名人推介...？蘋果全新推出《蘋果資訊錦囊》，綜合八大平台編輯，每周私心推介不同精選食買玩消遣好去處，甚至可在家安排節目，睇騷、下廚、做手作等活動任君選擇！ 《蘋果資訊錦囊》逢周五推出，總之跟實我們推介，必有一項資訊合你心水！

#1 周末一連兩日活動推介 寵物領養日+嘉年華｜動物蘋台推介

今個周末於淺水灣及長沙灣分別有寵物嘉年華及領養日。前者「尖叫吧! 寵物嘉年華」的會場佔地逾4萬呎，設有市集、野餐區、工作坊以及主題遊戲區等，供你跟毛孩玩足一天。後者由阿棍屋主辦的「因你完美」領養日，不單有多隻待領養狗狗與你見面，現場亦會有寵物攝影公司 Five Dots提供慈善攝影活動，為阿棍屋籌募經費。支持領養的你，絕對不可錯過。

周末好去處2021｜一連兩日4萬呎場地大型寵物嘉年華 狗狗領養日設慈善寵物攝影撐領養

#2 90後夫婦公開加拿大生活開支｜全球樓行推介

有意移民加拿大年輕人，可能會擔心到埗後入不敷出而卻步。青達日誌YouTube Channel由一對住在多倫多的90後新婚夫婦製作，他們與觀眾分享平時的日常生活開支，讓有意移民的年輕人參考，早作準備。新一集兩人就講解了住屋費用預算，同時介紹了3個簡單易用的樓盤網站，方便尋找心宜的居所。

青達日誌Ching&Tat YouTube Channel

#3 中醫教你如何用一條毛巾紓緩頭痛｜健康蘋台推介

香港註冊中醫及註冊物理治療師陳國正，繼早前教大家推拉手指骨踩波子紓緩肩頸痛後。今周繼續請來陳國正醫師，示範如何用一條毛巾來紓緩頭痛，同時更會教大家按壓手4分鐘改善眼睛疲勞方法，各位低頭族切勿錯過！

頭痛｜中醫示範一條毛巾紓緩頭痛 低頭族日按手掌4分鐘可改善眼睛疲勞

#4 春日活動手雕木杯為身邊人送祝福 親調專屬春日氣味｜籽想旅行推介

5月將近，夏日來臨。但坊間有不少市集和手作活動，仍以春天為主題，為2021年的春天畫上完美的句號。其中 x.Gyroscope就舉辦調香工作坊，讓大家為自己春天調配出特有的氣味。除此之外，有手雕木杯工作坊讓大家製作獨一無二的木杯。這種木杯不單是杯子，在芬蘭更有防止厄運的作用，當地人只會送給最重要或心愛的人。如果你也想為身邊人送上祝福，就立即預約時間，參加工作坊吧。

周末好去處｜春末四大好去處 香水工作坊學調專屬香氣 親子同樂與麵包超人打卡

#5 漫畫《異變者》真人版Netflix上架 恐怖大師 清水崇執導｜蘋果娛樂推介

去不到日本旅行，不妨看看日本電影暫時解渴， 改編自山本英夫漫畫《異變者》的真人版電影，昨天（4月22日）在Netflix上架，電影由日本導演清水崇執導，故事內容圍繞一位無家可歸的失憶男，接受了一個實驗性醫學手術，醒來後發現自己能看穿別人的內心傷痛。漫畫由《殺手阿一》原著山本英夫創作，2003年連載至2011年。

#6 壽司郎不用排隊都食到 $17中吞拿魚腩壽司銷量第一 官方推薦隱藏食法｜飲食男女推介

日本連鎖迴轉壽司店壽司郎，自前年於香港佐敦開設首間分店後，人氣有增無減，八間分店都其門如市，店方表示香港人最愛壽司款式為$17/件的中吞拿魚腩壽司。除了常見口味及定時更換的壽司款式，原來店內還隱藏不少由店員或熟客開發，用店內調味料已可做到的美味配搭，如北海道牛乳生布甸+抹茶粉、牛油果熟蝦壽司+甜醬油、牛肉壽司+WASABI及七味粉及真鯛壽司／油甘魚壽司+伯方之鹽等。大排長龍的壽司郎，到底要如何才能輕鬆入場呢﹖原來官方手機應用程式可以查看各間分店的派籌情況，可以查看後再決定到那間分店，又或者在早上等她一開門即進入，便不用等位。佐敦彌敦道348號彌敦坊UG樓 / 2388 7887 / 11am-11pm

壽司郎大揭秘！深入廚房解構七大秘密 迴轉壽司行350米就唔要 $17中吞拿魚腩壽司銷量第一 官方推薦隱藏食法

#7 國際級大師藝術展 免費登記入場｜investMAN推介

香港藝術周重點活動Art Central將於5月20至23日在灣仔會議展覽中心舉行，屆時會展示多個國際知名大師的博物館展品級作品，包括Rithika Merchant、Imtiaj Rasel、Gan Chin Lee等作品，亦有不同水墨畫、攝影作品、影像作品及雕塑。預訂平台Klook即日起接受公眾免費登記入場，可登記預留時間過一個文青周末！

#8 白糖糕不敗貼士 秘訣在糖水溫度 教你如何發酵唔過酸｜三餸一湯推介

白糖糕是不少人的兒時味覺回憶，它是少有的米漿發酵食品，微帶酒香和發酵酸味，外表晶瑩剔透，切面更有漂亮的幼絲和蜂窩，而且微帶米香，受不同年齡的香港人喜愛。要做美味而不過酸的白糖糕，甜品導師Cannes Cheung教路最緊要控制發酵溫度和時間，入口就清酸鬆軟。詳細食譜在連結內。

甜品食譜｜白糖糕 秘訣在糖水溫度 教你如何發酵唔過酸

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）