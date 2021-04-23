與90年代及2000年代的補習黃金時期相比，隨着2009年政府推行三三四教育改革，原本兩次公開試減為一次，加上受出生人口持續減少所影響，根據香港考試及評核局的數字，報考中學文憑試（DSE）的人數亦每年下跌，由2012年的72,620人跌至近今年的10年新低52,687人。補習市場開始萎縮，但中文名師林溢欣在2011年出道後風頭反而一時無兩，當年的學生不但會通宵排隊報名上堂，他推出狀如Yes卡的金句卡，在當年還有不少人會特地儲齊一套。2015年時更有補習社登全版廣告出價8,500萬年薪挖角，還有學生替他在Facebook上開設了「林溢欣國際後援會」，可以說是90後的補習集體回憶，但到了今日，現時的人對YY Lam的印象還是否和當年的90後一樣呢？

自覺年長有包袱

林溢欣入行的時候只有23歲，今年剛好是林溢欣入行第十年。十年人事幾番新，當年入行時讓學生稱呼為「林哥哥」毫不羞臊，但今年三十出頭、踏入差不多被稱為「叔叔」亦不出奇的年紀，林溢欣如是說：「我到現在，仍然常常在課堂上說『你稱呼我為林哥哥』。」說完露出一抹帶點尷尬的笑容。當年剛剛入行、20多歲的時候，就想讓多點人見到自己的鋒芒，在各處鬧市街頭看到自己的大型橫幅廣告，家人朋友會在海報大頭前拍照「打卡」，雖然有點尷尬，但更多的是成名帶來的興奮。但現時心理上有了年齡包袱，年長的同時亦多了一點偶像包袱，好像以前那些金句卡、筆記都印有他的大頭相或是擺着有型姿勢的風格照，「那時候有勇氣得多，甚麼都敢做出來。現時回看已經感到『MK』亦都不會再做。」於是這些年他的「大頭」越縮越少，「我認為是自己多了包袱，我以前多爛的笑話、多噁心的說話都可能說得出口，但人長大了是有包袱的，我以前真的會說『喂很想念你們怎樣怎樣』，但現時我好像比他們年長一截，說這些好像好噁心。」

天王成名前

2011年林溢欣開始從事補習的時候沒有人認識，班房只坐得十多二十人；到了第二年，學生人數以幾倍式的速度增長，變成三四個班房才夠座位給學生；2014年開始，受歡迎到鬧市街頭周圍都見到他的「大頭相」。「好記得（剛從事補習上堂的時候）很緊張，每一次上堂都認為同學們點頭很有滿足感，隔一段時間再上堂的時候又會緊張至流汗。」林溢欣笑指，有些同學因為他的名字像女生還以為是女老師來，或是進課室後同學以為他是技術支援的員工，「我要對着對大家自我介紹，說『大家好我是林溢欣』。」Amy及Eva都是林溢欣早期的學生，約在2012年的時候開始補習。「一開始認為他只是一個普通的補習老師，沒甚麼明星或偶像的感覺，那時候一個班房都只有20多人，反而是後來就越來越有明星的感覺，有些距離感。」

Amy及Eva二人見證着後來林溢欣的學生越來越多，「一些人是特地為了進主房（林溢欣真人身處的課室）而早兩個小時去排隊。」較晚開始補習的阿Book則撞正林溢欣最受人追捧的日子入學，「我與朋友想報他的暑假的Live堂，要天未光早上5時多乘的士由上水到沙田排隊。」在最瘋狂的時期，大批學生會為了進到「主房」上課而提前三四個小時就到分校的後樓梯排隊，甚至因為人多、後樓梯侷促而有學生暈倒進醫院。「我有時見到他們很慘，就會早兩小時買飲料給他們，結果變相好像鼓勵了他們早到，『咦YY會買飲料來』，所以後期我就沒有這樣做。」林溢欣笑道。

狂熱冷卻

對比起林溢欣剛出道時，現時不論是大型補習社還是學生，對他的狂熱都冷卻不少，「當時的大型補習社數量多，所以氣氛亦一定較熾熱，你看到風氣沒以前厲害，是因為當時三四間大型補習社都爭相在街上賣廣告，現時有些萎縮了，所以一定沒以前的熾熱。」林溢欣解釋道。以前的學生視他不僅如一名補習老師，好像Amy當剛畢業時還向他尋求大學選科的前途意見，「現在回想起來都不太明白，為何會找補習老師問前途問題。」Amy笑指。而林溢欣指，雖然現時亦常常收到學生的信息，但因為疫情令到他與學生互動減少，增加了他與學生的距離，「 我們要自己對着空氣錄影，會裝作興奮，又要裝作現場有人，『明不明白呀大家，這裏是不是都明白呢，是不是很簡單呢』，之後我說『很多人正在笑呢』其實當然現場就沒有人笑。」疫情開始後，上課形式都改為上載錄影到網上，直到上星期開課，可以真人面授課堂，「上星期真的是見到二三百人在場，那種感覺好像，嘩，恍如隔世。」但以疫情為分水嶺，他始終認為與學生的親密感已無復當年，他形容現時的學生為「見過世面的小朋友」，看慣外國的KOL或是各國偶像，自然不再如以前那樣容易比被吸引，同時年紀漸增代溝加深 ，「都有點欷歔的、有點距離，他們的語言、他們喜歡的東西不是我用時間心血就追得上的。」林溢欣嘆道。

記者：梁中勝

攝影：周芝瑩、呂皓怡

編輯：鄒仲安

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