蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

老人斑｜20歲都會有老人斑 短時間增多或與癌腫有關 醫生提供5大治療及預防建議

38分鐘前

臉上長出棕色斑點，難道年紀輕輕就長出老人斑？其實老人斑的出現是不分年齡的，惟隨年紀漸長，老人斑或會越來越多及變大，亦可能變厚，皮膚科醫生建議做好防曬，以免紫外線累積，對皮膚造成傷害。

相關新聞：粉瘤｜勿當粉瘤是暗瘡 醫生提醒粉瘤症狀有黑白小孔 微創手術留疤風險低

皮膚科專科醫生胡惠福表示，老人斑為脂溢性角化症的俗稱，為良性腫瘤之一，屬皮膚表皮層及角質層皮膚增生所導致的問題，當中混雜了色素，常見於中年人及老年人身上，但20至30歲的年輕人也可能出現。其成因未明，但相信與皮膚日光性老化，或與紫外線累積的皮膚傷害有關，部份患者或有家族遺傳傾向，好發於頭皮、面部、頸部、前臂，有時胸部或背部也受影響。

老人斑易與4類皮膚病混淆

老人斑呈一粒粒或多粒凸起的細小丘疹，或扁平斑塊，其表面較粗糙，邊界較明顯，多為啡黑色，體積為數毫米至數厘米不等，可一粒或多粒出現，而在陽光照射的位置較為多粒，「有時外觀猶如泥膠貼在皮膚上，當你刮它的表面時，有時候可刮走表面的角質層，但難以完全刮走。」較易與其他皮膚病如扁平疣、黑色素痣、黑色素瘤、日光性角化症混淆，以下簡單介紹這4種皮膚問題，希望有助大家較易分辨皮膚所屬何事！

一 扁平疣

人類乳頭瘤病毒感染皮膚所引致，呈一粒粒、細小凸起的丘疹，顏色較淺，表面多有油光，數量或會較多，常見於小朋友或年輕人身上，當皮膚被抓傷，它亦有機會沿抓痕生長。

二 黑色素痣

良性黑色素細胞增生所致，可先天或後天出現，呈一粒粒凸起的丘疹或扁平的斑塊，它的表面一般較平滑，顏色啡黑。

三 黑色素瘤

其屬黑色素細胞變異所引致的惡性腫瘤，呈凸起的結節腫瘤或扁平斑塊，邊界多為不規則，顏色不均，表面或會出現流血、潰瘍等症狀，它的體積一般也會迅速變大。

四 日光性角化症

屬鱗狀細胞癌前期的病變，多呈扁平、少許凸起的粉紅色斑塊或丘疹，大多表面有粗糙的鱗屑或結焦，容易流血，較多生長在太陽照射的位置，並常見於頭皮、面部及頸部等位置。

短時間現大量老人斑 或因惡性腫瘤引致

胡惠福醫生提醒，如年輕人士在短時間內大量出現老人斑也要小心，並須做進一步的身體檢查，「要留意會否出現Leser-Trelat sign的情況，這可能代表身體隱藏了一些惡性腫瘤如胃癌、大腸癌、肺癌、淋巴癌及血癌等。」

另外，如發現一些疑似老人斑的皮膚病變，如其急速變大或形狀變得不規則，表面或有潰爛、流血，或色素變得不均勻就要小心，因為這或非老人斑，而是惡性腫瘤如皮膚癌。

5大方法消除老人斑

老人斑大多只影響外觀，一般不須接受治療，但如因外觀問題，或因此感到痕癢、受刺激而發炎等，就可接受治療清除，治療方法包括冷凍治療、電灼刮除術、二氧化碳激光治療、手術切除等。

冷凍治療

利用低溫液態氮，凍壞患處組織並令其慢慢脫落，一般須進行多次治療，療程後患處或會出現色素沉澱、出水泡或有疤痕風險。

二氧化碳激光治療

利用二氧化碳激光（CO2 laser）精準地把患處組織氣化燒焦，大多不會破壞患處附近正常的皮膚組織，復原時間亦較快，手術前須進行局部麻醉，治療後或會出現色素沉澱，留疤的風險一般較低。

電灼刮除術

利用電灼燒焦患處組織並破壞它，再用手術儀器如刮刀，刮走多餘的患處組織，進行前亦須局部麻醉，進行後有機會出現色素沉澱或疤痕風險。

手術切除

以外科手術切除有問題的表皮組織，毋須切除整層皮膚，如醫生無法分辨其屬皮膚癌或老人斑，有時也會切除整層皮膚，再縫合傷口，並把組織拿去化驗。有時皮膚表面已出現流血、潰瘍等症狀，如醫生對此不肯定，也會建議病人考慮切除。

水楊酸

其為局部化學品，可令表皮細胞脫落，有些人局部塗上皮膚，讓皮膚組織脫落，使用水楊酸時或有機會刺激正常皮膚，令正常皮膚受損。

激光電灼治療前避免暴曬 濕疹人士不建議

胡惠福醫生補充，皮膚科臨床上多使用二氧化碳激光治療，或電灼刮除術來消除老人斑，如老人斑數量較多，產生較細小的丘疹，大多會用二氧化碳激光，較精準地破壞患處，以免影響附近正常的皮膚組織。而進行二氧化碳激光治療或電灼刮除術前，應避免暴曬及使用去角質產品，亦不應進行果酸煥膚療程，因這可能會刺激患處，或會影響手術進展。如發現患處出現傷口、皮膚敏感、濕疹或皮膚感染等，就不應進行治療。

另外，在進行以上兩種治療後，皮膚表面會形成一點點的焦，一般會在約一周後慢慢脫落，「治療後盡量避免抓損結焦位置，即使洗面也應輕力印皮膚，避免用力刷皮膚。」而療程後一個月，亦應避免暴曬，胡惠福醫生建議可加強防曬，減低色素沉澱的風險，亦可加強保濕，而在療程後一星期，亦應避免使用果酸、水楊酸、A酸等成份的護膚品，以免進一步刺激患處皮膚，首星期亦應避免化妝。而在進行冷凍治療後，部份人或會出水泡，這就須跟從醫生指示，使用含抗生素的藥膏，並避免刺穿水泡。如想盡快減淡色素沉澱，胡惠福醫生指患者可進行激光或彩光療程，但一般也須多次療程，才可慢慢改善情況。

預防老人斑小貼士 與飲食習慣無關

想預防老人斑，胡惠福醫生建議我們可做足防曬，減少紫外線對皮膚的傷害。我們可戴上闊邊帽及太陽眼鏡，並塗上防曬霜來保護皮膚，減低老人斑形成的風險。他又指老人斑與日常飲食習慣並無直接關係，一些美白偏方如食用抗氧化物、檸檬等對減淡及消退老人斑亦無直接幫助。

記者：鍾卓瑜

拍攝：蕭志南、伍永健、潘志恆

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購海外訂購按此

老人斑脂溢性角化症胡惠福陳東飛黑色素痣黑色素瘤日光性角化症黑色素皮膚癌皮膚
果然好玩 籽在四方，即like「果籽」FB專頁！
BannerBanner