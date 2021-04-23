臉上長出棕色斑點，難道年紀輕輕就長出老人斑？其實老人斑的出現是不分年齡的，惟隨年紀漸長，老人斑或會越來越多及變大，亦可能變厚，皮膚科醫生建議做好防曬，以免紫外線累積，對皮膚造成傷害。

皮膚科專科醫生胡惠福表示，老人斑為脂溢性角化症的俗稱，為良性腫瘤之一，屬皮膚表皮層及角質層皮膚增生所導致的問題，當中混雜了色素，常見於中年人及老年人身上，但20至30歲的年輕人也可能出現。其成因未明，但相信與皮膚日光性老化，或與紫外線累積的皮膚傷害有關，部份患者或有家族遺傳傾向，好發於頭皮、面部、頸部、前臂，有時胸部或背部也受影響。

老人斑易與4類皮膚病混淆

老人斑呈一粒粒或多粒凸起的細小丘疹，或扁平斑塊，其表面較粗糙，邊界較明顯，多為啡黑色，體積為數毫米至數厘米不等，可一粒或多粒出現，而在陽光照射的位置較為多粒，「有時外觀猶如泥膠貼在皮膚上，當你刮它的表面時，有時候可刮走表面的角質層，但難以完全刮走。」較易與其他皮膚病如扁平疣、黑色素痣、黑色素瘤、日光性角化症混淆，以下簡單介紹這4種皮膚問題，希望有助大家較易分辨皮膚所屬何事！

一 扁平疣

人類乳頭瘤病毒感染皮膚所引致，呈一粒粒、細小凸起的丘疹，顏色較淺，表面多有油光，數量或會較多，常見於小朋友或年輕人身上，當皮膚被抓傷，它亦有機會沿抓痕生長。

二 黑色素痣

為良性黑色素細胞增生所致，可先天或後天出現，呈一粒粒凸起的丘疹或扁平的斑塊，它的表面一般較平滑，顏色啡黑。

三 黑色素瘤

其屬黑色素細胞變異所引致的惡性腫瘤，呈凸起的結節腫瘤或扁平斑塊，邊界多為不規則，顏色不均，表面或會出現流血、潰瘍等症狀，它的體積一般也會迅速變大。

四 日光性角化症

屬鱗狀細胞癌前期的病變，多呈扁平、少許凸起的粉紅色斑塊或丘疹，大多表面有粗糙的鱗屑或結焦，容易流血，較多生長在太陽照射的位置，並常見於頭皮、面部及頸部等位置。

短時間現大量老人斑 或因惡性腫瘤引致

胡惠福醫生提醒，如年輕人士在短時間內大量出現老人斑也要小心，並須做進一步的身體檢查，「要留意會否出現Leser-Trelat sign的情況，這可能代表身體隱藏了一些惡性腫瘤如胃癌、大腸癌、肺癌、淋巴癌及血癌等。」

另外，如發現一些疑似老人斑的皮膚病變，如其急速變大或形狀變得不規則，表面或有潰爛、流血，或色素變得不均勻就要小心，因為這或非老人斑，而是惡性腫瘤如皮膚癌。

5大方法消除老人斑

老人斑大多只影響外觀，一般不須接受治療，但如因外觀問題，或因此感到痕癢、受刺激而發炎等，就可接受治療清除，治療方法包括冷凍治療、電灼刮除術、二氧化碳激光治療、手術切除等。

冷凍治療

利用低溫液態氮，凍壞患處組織並令其慢慢脫落，一般須進行多次治療，療程後患處或會出現色素沉澱、出水泡或有疤痕風險。

二氧化碳激光治療

利用二氧化碳激光（CO2 laser）精準地把患處組織氣化燒焦，大多不會破壞患處附近正常的皮膚組織，復原時間亦較快，手術前須進行局部麻醉，治療後或會出現色素沉澱，留疤的風險一般較低。

電灼刮除術

利用電灼燒焦患處組織並破壞它，再用手術儀器如刮刀，刮走多餘的患處組織，進行前亦須局部麻醉，進行後有機會出現色素沉澱或疤痕風險。

手術切除

以外科手術切除有問題的表皮組織，毋須切除整層皮膚，如醫生無法分辨其屬皮膚癌或老人斑，有時也會切除整層皮膚，再縫合傷口，並把組織拿去化驗。有時皮膚表面已出現流血、潰瘍等症狀，如醫生對此不肯定，也會建議病人考慮切除。

水楊酸

其為局部化學品，可令表皮細胞脫落，有些人局部塗上皮膚，讓皮膚組織脫落，使用水楊酸時或有機會刺激正常皮膚，令正常皮膚受損。

激光電灼治療前避免暴曬 濕疹人士不建議

胡惠福醫生補充，皮膚科臨床上多使用二氧化碳激光治療，或電灼刮除術來消除老人斑，如老人斑數量較多，產生較細小的丘疹，大多會用二氧化碳激光，較精準地破壞患處，以免影響附近正常的皮膚組織。而進行二氧化碳激光治療或電灼刮除術前，應避免暴曬及使用去角質產品，亦不應進行果酸煥膚療程，因這可能會刺激患處，或會影響手術進展。如發現患處出現傷口、皮膚敏感、濕疹或皮膚感染等，就不應進行治療。

另外，在進行以上兩種治療後，皮膚表面會形成一點點的焦，一般會在約一周後慢慢脫落，「治療後盡量避免抓損結焦位置，即使洗面也應輕力印皮膚，避免用力刷皮膚。」而療程後一個月，亦應避免暴曬，胡惠福醫生建議可加強防曬，減低色素沉澱的風險，亦可加強保濕，而在療程後一星期，亦應避免使用果酸、水楊酸、A酸等成份的護膚品，以免進一步刺激患處皮膚，首星期亦應避免化妝。而在進行冷凍治療後，部份人或會出水泡，這就須跟從醫生指示，使用含抗生素的藥膏，並避免刺穿水泡。如想盡快減淡色素沉澱，胡惠福醫生指患者可進行激光或彩光療程，但一般也須多次療程，才可慢慢改善情況。

預防老人斑小貼士 與飲食習慣無關

想預防老人斑，胡惠福醫生建議我們可做足防曬，減少紫外線對皮膚的傷害。我們可戴上闊邊帽及太陽眼鏡，並塗上防曬霜來保護皮膚，減低老人斑形成的風險。他又指老人斑與日常飲食習慣並無直接關係，一些美白偏方如食用抗氧化物、檸檬等對減淡及消退老人斑亦無直接幫助。

記者：鍾卓瑜

拍攝：蕭志南、伍永健、潘志恆

編輯：鄒仲安

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