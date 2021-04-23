當面對危疾感到徬徨無助，最好的靈丹妙藥就是身邊人的陪伴與關懷。住在美國邁亞密的Kelly得知父親確診患癌後，便帶同飼養的兩隻貓，搬到紐約父親的家中照顧他。想不到其中一隻貓貓Sweet Potato自此以後便一直陪伴着父親，形影不離，彷彿在告訴他「You are not alone」。

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在數月前，Kelly的父親確症患上骨髓癌。為了照顧父親，Kelly決定帶同家中一直養的兩隻蘇格蘭摺耳貓，由邁亞密搬到紐約陪伴父親。而其中一隻貓Sweet Potato（又叫Tato），特別喜歡親近Kelly的父親。無論食飯、打哥爾夫球、看書，Tato與「公公」彷彿糖黐豆，形影不離。Tato好像感受到「公公」有點不妥，而牠有須要挺身而出，幫助「公公」走出難關。而「公公」更表示自己本來是愛狗一族，自從遇見Tato後才成為貓奴。

現在Kelly會定期在社交平台上更新爸爸的治療狀況及與Tato之間的相處片段，而Tato與「公公」之間的互動吸引了無數網民的目光與支持，希望他們可以一同跨過這個難關。更值得高興的是Kelly爸爸的病情亦隨着Tato的陪伴而改善，因療程而引起的疼痛及不適都慢慢減少。他們正準備在6月再次入院進行骨髓移植。有了Tato的關懷及照料，相信Kelly與父親一定可以戰勝病魔，活出彩虹！

資料來源：jellydonutandsweetpotato@Instagram

撰文：黃雅純

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