說起日本和牛，香港人一點都不陌生，最常見的宮崎牛﹑鹿兒島和牛﹑佐賀和牛，其實都是來自九州。日本全國猶以九州和牛出口量佔最多，關西神戶﹑三重縣松阪牛等則以貴價高級聞名。北海道牛比較之下，在海外沒那麼有名，因為北海道牛真的要來北海道才能吃得到，產量主要供日本內銷，未有正式出口。其實由1954年開始北海道和牛因為血統優秀，連日本本州及澳洲和牛繁殖者都來北海道買和牛子牛。「很多名種和牛，其實都是在北海道出世。」這已是在日本公開的秘密。白老牛，更是澳洲和牛的血統來源。北海道和牛血統之優良已成為一個話題，日本國內更是人氣急升，這次我們跟着和牛猛人來追蹤北海道和牛的故事。

第一章 狂牛亂舞 和牛拍賣場

大家猜猜一頭A5和牛成本是多少？未計算加工成本，未計算出口費，當大家是入口商 ，直接從拍賣場入手，一頭牛要十幾萬港幣。一個和牛牧場裏的牛舍有一千隻牛，那就是一億港幣。培養一頭和牛又至少要兩三年的悉心照顧「唔止講金，還要講心」。因此，日本和牛業界一直好神秘。牧場怕陌生人帶菌不是隨便可參觀，日本和牛拍賣場更有高度危險性，閒人免進。為了追尋和牛血統，這次找來札幌肉販公司丸福駒畜產社長駒尚慶，帶我們走入神秘危險的世界。

「拍賣場很危險，牛有時會拉唔實，衝來衝去。曾經有拍賣場發生牛撞死人。」入場前社長就一再告誡我們。社長說的危險，一進入拍賣場就明白了！被拍賣的牛一隻隻地從牛欄拉到拍賣場中心，我們和社長以及其他投標者同時一起站在場內極近距離看和牛。和牛全由壯漢拉用繩子拉着，說時遲那時快，前面有一隻好似失控了！

拍賣牛的過程真的太快，外行人不易看得明白。這裏是離札幌車程約一小時半的南北海道家畜市場。每個月平日都有家畜拍賣，分肉牛﹑乳牛﹑一般牛和馬拍賣。和牛集中在兩日內進行，由早上10時開始直至所有和牛賣清。今日日程是早上拍賣和牛子牛，下午成牛。一共出場二千幾隻牛，每小時拍賣200幾隻牛，十分繁忙。 牛一隻一隻從牛欄排隊推出，每位買家手持一個「下標器」，現場百幾名肉商來自日本各縣，九成男人，都是熟口熟面的行家。打個招呼就落場落標，拍賣時大家都看着價錢在跳動的電子板，手持下標器插在褲袋中，靜靜的按掣，異常寧靜。大家把「下標器」收在衫袋裏，那是因為買家和賣家同場，都有下標權可按掣。避免賣家抬價，肉商都會收藏着按標。

「北海道和牛每月一至兩次，在帶廣和牛市場以及這個南北海道和市場拍賣。看肉的品質和客人的要求買入，有時十幾隻，有時三四十隻，每次買牛大概用三四千萬日圓。昨天和今天總共買了7頭母牛，今次買得少因為拍賣價越來越貴了。今天也是高價入手，北海道和牛母牛出色有名，這是高價的其中一個原因。近來越來越有人氣，現況就是這樣貴。」駒社長總結今天的拍賣成績。

拍賣後，我們跟着社長到牛欄看買入了的和牛。「九州﹑四國﹑東北﹑關東﹑關西全國各地都來買子牛，北海道的子牛成長優良，肉質結實易有霜降，大家都來買。」他說。「在和牛拍賣市場可以買到十勝牛﹑道產牛等，但是都買不到白老牛的，白老牛絕大部份都是由白老町永樂牧場出產，只有HOKUREN農協以及我們公司可以入手，每次買50隻，大約五千幾萬日圓。」駒社長說罷，恰好在拍賣場遇上永樂牧場社長來購買子牛。「永樂牧場共有500頭父母和牛，一條龍生產﹑養育﹑出產白老牛。真的不夠牛時少量從拍賣場買入。」駒社長說。

我們詢問永樂牧場社長永樂昭氏今天的成績，他說：「原本是想買更多隻的，但今天拍賣價比平常都要貴，就只買了22隻。今日一頭子牛都要約80萬（日圓）。很貴，越來越貴。你聽到嗎？這裏牛的叫聲的淒厲。」他說。

曾去過多個和牛牧場，都很少聽到牛叫聲，唯獨在拍賣場裏叫聲不絕於耳。牛和人一樣，環境轉變時，會令壓力加大加深，雖然它們不一定知道自己將被屠殺，但因為環境轉變了，令他們有壓力發出叫聲。如像永樂牧場一般，自家產牛育牛，就是盡量讓牛的一生過得安穩平定幸福。

第二章 自家研發牛糧 手機應用程式育牛 先進牧場

在一般和牛拍賣場都入手不了的白老牛，每年只出產1,500隻，約1,400隻都來自這家永樂牧場。社長永樂昭氏說：「飼料是我們和飼料工場一起研究多年，由飼料的美味程度到營養配方都經年累月改良，成為如今我們自家產叫永樂BEEF的飼料。和牛每天吃兩次。和牛飼料的成份每間牛場大同小異，但每間的成份的比例，成就了牛的肉質﹑赤身﹑甘味﹑脂肪等。這就是秘密了。」

落大的牧場裏，和牛按歲數﹑血統等分區飼養。沒甚麼臭味，十分乾淨，人手也不見有很多。這都是有賴現在科技的進步，每隻牛不但有出世血統紀錄電子證明，由出世起的移動、進食等生活數據全部都有數據紀錄。永樂社長用手機應用程式點開就可看到每隻牛的活動情況。例如，牛如果站立不到超過兩小時就會死亡，手機數據看到牛坐下了就知出事，即刻召喚人來睇牛。

「飼料的改良，加上引進了這個新系統，解決了人手不足的問題。和牛『A5』『A4』比例大大提高，這年有九成都是A4以上評級，以前只有七八成。」永樂社長說。

第三章 屠宰評級 和牛養活人類

永樂牧場以及白老其他牧場出產的白老牛，都會送來HOKUREN苫小牧農協處理屠宰及評級。「主要是看BMS字數，基本上8分以上就是A5，最高是12分。就算同是A5級數，BMS評分越高，肉質就越好，8分和12分價錢都有差別。」駒社長說。

社長每周都會來一次這裏，看購入永樂牧場的白老牛，一頭頭的牛已按脂肪霜降程度脂肪赤肉比例打分數評級。每隻牛都已有評分，一看評分就知級數。但是為甚麼還要親自來確認呢？

「表格上的分數，只是按切口橫切面的部份霜降的程度打分，是不是從頭到尾整隻頭都有霜降？自己不來確認看是不會知道的。你看這裏霜降的紋路，很靚吧？有時我會用手沾一點舔一下，試脂肪的甜味就知有多好。」駒社長說。

採訪一直進行，主持和攝影師跟牛牛都有交流。短短時間，已深刻感覺到每隻牛帶着的愛。記得在拍賣場遇到負責拉牛的年輕人，就說以生命在工作，曾被牛角刺傷過，又被牛踢過。人有悲忟之心，眼前掛着一頭頭已「處理」吊起來的牛都有不忍的部份，會不禁深思應不應該殺生吃牛？正如社長所說，人讓牛盡量活得幸福。牛同時養活很多人。我們選擇了吃牛，更要懂得不可浪費。

第四章 白老町親民 和牛家庭餐廳

雖然白老和牛大部份都出自於永樂牧場，也有如這家由天野家族經營的小牧場，飼養約50頭牛，恰好夠自家直營的和牛燒肉餐廳所用。

天野FAMILY FARM由第一代夫婦經營牧場肉店起，後來再開直營餐廳，如今母子一起經營已有24年，是道民口耳相傳CP值極高的和牛燒肉餐廳。來自札幌的6位女客人表示：「白老牛是很高級和牛，獎賞自己或有甚麼喜慶時才吃。能像這裏這麼大口大份的吃，很難得，CP值很好。」

只選用培育36個月內的和牛，全是A3級以上，特上西冷扒200g要三百多港元，牛里脊150g要四百多港元。兩人燒肉拼盤包括西冷﹑牛里脊及各部位份量十足都不過四百多港元。不要說這價錢在香港至少貴三四倍，連札幌也做不到。「同一個品質份量的牛肉，至少是我們家價錢的1至1.5倍。」餐廳主人天野媽媽說。

第五章 唯獨日本這樣吃 鐵板頂級和牛扒

說來矛盾，永樂牧場出產的白老和牛在白老町內的餐廳是吃不到的，要吃可來由駒社長直營在札幌地下街開業逾廿年的老牌鐵板餐廳STEAK 29 KOMA。「一頭400公斤重的牛，整體只有3%是FILET牛里脊，屬稀少部位。這裏的鐵板和牛板只有一款，就是牛里脊。在這200g一萬日圓，如果在其他店至少要三至四萬日圓。」駒社長說。

由於駒社長的肉販公司直營關係，所以價錢較平。烹調的手法也是社長之喜好。「牛里脊肉柔軟，我們以180度低溫15分鐘慢燒，之後上鐵板加大火，熱燙燙的出爐。」店長說。「我們家的和牛扒，不是刀叉吃，是用筷子都能吃的柔軟和牛。這也是日本和牛文化之一。」駒社長說。

我們在香港食牛扒，靚的牛扒很少會切件先上，因為我們認為切了後肉汁會流出來，可吃過這份鐵板和牛扒就不這麼認為，熱燙燙的柔軟juicy。最後大火加持過，外皮脆脆哋，肉味濃郁，又不會覺得很膩只有脂肪的油香。結實的部份有肉勁，比例得宜。

第六章 三越超市買和牛回家涮涮涮

大家來日本旅行，都很喜歡行日本的超市。日本的超市都一定會有牛肉店。很多人都喜歡在這裏買牛肉回Airbnb自己煮來吃，但大家經常都遇到一個問題，就是不懂看日文，不知買哪一隻好。怎樣叫才好呢？在三越地下一樓札幌85年歷史的精肉店おおかね專售永樂牧場的白老和牛肉，找來部長教路。

「如果不知怎麼入手，就推介『切り落とし』，就是切下牛肩肉時不完整的部份。價錢最平，適合不同的料理，例如涮涮鍋﹑壽喜燒﹑燒肉等。」他說。「外國人來買肉用簡單英文講出兩件事就可以：第一，想如何烹調 ，是涮涮鍋？壽喜燒？燒肉？第二：多少人吃？」部長說。情小姐用簡單英文試一次「Sukiyaki tonight，two people」，職員即醒目地給我牛肩肉。

一個人大約是150g兩個人就是300g，埋單不超過4,000日圓（約288港元），抵！職員會將和牛放上磅，即時顯示重量和價錢，如果覺得太多太貴，想減分量，都完全沒有問題，日本人也是秤過後加減份量才買，不怕失禮。大家可以先筆記，開關以後來買啦！

記者：情小姐@情熱北海道

攝影：黃嘉朗

編輯：鄒仲安

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