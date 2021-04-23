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台灣旅遊｜澎湖白沙打卡新景點 青花瓷大型裝置藝術「嗨鼠」

9小時前
澎湖新景點，青花瓷可愛風「嗨鼠」現身白沙後寮。

台灣交通部觀光局訂2021年為「自行車旅遊年」，澎湖國家風景區管理處響應主題，今年2月特於白沙鄉後寮村南埔廟（三十人公廟）旁臨海休憩點，設立大型公共藝術品「嗨鼠」，遊玩澎湖花火節時不可錯過。

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外形結合海豚與老鼠 彩繪澎湖特色景點

海豚的台語發音為「海鼠」或「海豬」，由藝術家洪易創作的「嗨鼠」外形則是將海豚形象結合老鼠，顛覆一般人對海豚的想像。作品表面以青花瓷風格設計，內容描繪澎湖特色景點、動植物、古蹟、船釣甚至浮潛等活動，設立在自行車路線的休息據點旁，讓遊客能輕鬆欣賞這可愛又富有文化意涵的亮眼作品。

青花風格設計圓形花磚

在嗨鼠一旁空地上，還有藝術家黃柏維創作的「澎湃有青」圓形地磚，同樣以青花風格設計，用澎湖傳統建築常使用的花磚形式，結合天人菊、仙人掌、石滬、海中生物等澎湖特色符號，融合新舊意象，為在地文化藝術注入鮮活生命力。

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資料來源：台灣《蘋果新聞網》

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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