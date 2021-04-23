近年開始流行CBD食品，不只是CBD油，更有CBD咖啡、朱古力、茶包、蛋糕和糖果等，甚至連寵物食品也有CBD。究竟CBD大麻二酚是否真有效用呢？購買哪種CBD產品才不會違法呢？由營養師和CBD產品店主給予大家一點建議。

CBD大麻二酚在香港屬合法及不受管制

CBD（Cannabidiol）大麻二酚，是大麻植物多種大麻素的一種，因為沒有精神活性作用及沒有被用作毒品濫用的風險，所以香港禁毒處將之列為不屬於危險藥物，不受《危險藥物條例》管制。不過，大麻的多種大麻素之一，四氫大麻酚（THC）及大麻酚（CBN）均屬《危險藥物條例》管制的危險藥物，而由於大麻二酚一般從大麻提取，部份大麻二酚產品有可能含少量四氫大麻酚，不論所含濃度多少，均被視為危險藥物。

CBD產品店Heavens Please店主Denise Tam指，香港的產品只有CBD大麻二酚是合法的，但有四氫大麻酚等則是不合法，「由於某些國家的藥物條例跟香港不一樣，例如美國的食品可以合法含有0.3%的四氫大麻酚於CBD產品內，而部份國家如英國則對CBD食品有CBD含量限制。」大家購買海外CBD產品時要留意成份，以免犯法。Denise則建議大家，購買前先向賣方查詢CBD原料產地及由廠方提供的第三方實驗室化驗報告，「你可從中看到產品是否含有違禁成份和CBD含量是否如包裝上所標明的。選購產品時要留意產品是否原裝正貨，因現在市面上已出現劣質和冒牌CBD產品。」

CBD食品的趨勢和食用建議

營養師Michelle Lau亦指出CBD沒有精神活性作用，「食用後不會感到很興奮，也不會上癮，也沒有任何證據顯示會產生副作用。因此適量食用CBD的話，有可能紓緩情緒，甚至有幫助睡眠和消炎止痛之效。」Michelle認為因為近年有疫情的關係，大家飽受壓力，亦增強了健康意識，所以開始流行CBD食品，「CBD其中一個功能是有助減壓，所以市面開始流行CBD食品和飲品，甚至是護膚品。」Denise指CBD食品在香港其實已流行了好一段時間，「我們3年前已開始將CBD食品引入香港，由外國引進當時大熱的CBD咖啡、CBD糖果等。現在亦見香港跟歐美國家一樣開始有很多咖啡店提供CBD咖啡，亦有不少廠商甚至小店生產注入CBD的食品，如餅乾、蛋糕等小食，相信未來會有更多以CBD為主的餐廳及咖啡店出現。」

目前市面流行的CBD食品有咖啡、朱古力、糖果、茶、烘焙食品等，售價有平有貴，由數十元至數百元不等，視乎CBD的份量和食品本身的品質而定。Michelle表示，CBD食品的濃度、 配方、製作方法 會影響食品的口感、味道和效能，「例如朱古力本身有色氨酸，有助刺激身體製造快樂荷爾蒙，配合CBD有可能令食用者更加樂；又例如咖啡本身含有咖啡因，有提神作用，配合CBD可能會有一個協同效應，令食用者能更集中精神。」Michelle指香港的食物及衞生局和衞生署，甚至外國的衞生組織等，暫時都沒有提供食用CBD的明確指引，「對於CBD的劑量多少才是安全和適合每個人的體質暫是時未知的，所以孕婦、餵哺母乳、長者、長期病患者等都不建議食用CBD。至於一般人士則可視乎個人需要，例如CBD朱古力、CBD蜜糖等都含有糖份，而CBD咖啡含有咖啡因，所以食用份量要視乎個人的體質、生活習慣與耐受性而定，而且CBD產品的CBD濃度都不一樣，所以大家可按照需要和喜好來進食CBD食品。」

記者：馬子聰

攝影：許先煜

編輯：鄒仲安

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