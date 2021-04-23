動物收容中心阿棍屋去年獲發展局撥款興建動物收容中心，初步估計可以容納七十至一百隻的狗隻。在本月21日，阿棍屋再宣佈將於新落成的收容中心內，同時設立香港首間流浪動物醫療中心，預計於今年內開辦。但由於醫療中心的構思並不在最初動物收容中心的建築及規劃申請之內，因此阿棍屋仍須向有關部門申請，若最後未能得到有關部門的許可作此用途，阿棍屋將會另覓地方自資開辦此項目，因此選址仍有待確認。

阿棍屋創辦人Ivy表示，流浪動物醫療中心的主要服務對象為流浪動物、沒有主人的狗隻、露宿者所飼養的貓狗及受新界東北收地計劃所影響的狗隻等。中心會為牠們提供驗血、注射防疫針及絕育等服務，費用一律全免。另外，Ivy指亦會透過醫療中心為其收容所內的動物提供定期的身體檢查及治療，務求更全面及完善地去管理毛孩們的健康。日後當待領養動物有幸尋獲新家時，阿棍屋亦會附上牠們的健康狀況檢查報告給予領養者，令新主人在照顧時能更了解毛孩的需要。Ivy表示將來也會撥用阿棍屋部份基金用作聘請獸醫、護士及購買治療藥物。她說：「希望這個地方可以幫到任何生命，大家守望相助，有錢出錢，有力出力。」

她續說：「本來覺得（開設流浪動物醫療中心）是一個奢望，開設流浪動物醫療中心與收容中心不同，醫療中心要配合的事比較多，要有醫療器材和藥物，以及聘請獸醫。所以可以成立到也覺得很神奇。」Ivy表示，現在仍然有大量動物遭人遺棄，流浪動物問題亦嚴重。即使現時有絕育放回的措施，但不足以幫助患病或受傷的流浪動物，所以希望透過成立醫療中心救急扶危。

記者：黃允鍶

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