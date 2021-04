相信不少準備移民英國的朋友,少不免擔心英國的職場文化難以適應。港式英語會否被歧視?同事會否在背後講壞話?英國人是否是都口是心非?這些擔憂筆者也經歷過。自去年3月英國禁足開始,筆者與大部份打工仔一樣在家工作。措施實行了一年,筆者雖然時常犯錯,但是不但沒有被英國同事嫌棄,還得到不少在家工作的心得。

上司實事求是甚少責罵

在做過的眾多錯事當中,最嚴重要數錯過了會議。大約兩個月前,筆者要透過視像會議向新同事簡介我們組的情況,但是不小心地完全「冇咗件事」。當會議完畢,筆者收到上司的電郵,才驚覺自己錯過了會議。當以為上司必定會大發雷霆,他的電郵內容只是簡述了剛才會議的重點,完全沒有責備的成份;另一位較「鵪鶉」的上司亦只是偶爾在往後的會議上拿這件事揶揄筆者以作提醒,沒有耿耿於懷。雖然兩位上司的處理手法南轅北轍,但相同的是他們皆沒有勃然大怒。筆者在英國工作以來,從未曾被責罵。英國人一向實事求是,與責備的說話相比,他們偏向理性溝通,甚少動真氣。筆者每次犯錯後,一般老實呈報,上司都會一起尋找解決辦法。

同事盡力理解難懂口音

筆者的同事來自五湖四海。有一次,來自土耳其的同事負責報告,因為口音而對他的句子「一個字都聽唔明」。土耳其同事報告完畢後,以為事情告一段落。怎料上司的目光突然落到筆者身上︰「What do you think?」視像會議其中一個壞處,就是不能向同事打眼色救助。幸好上司見我啞口無言,紳士地主動打了個圓場,沒有讓我難堪。事件不但反映同事們沒有故意刁難,更令筆者反思自己何嘗不是另一個「土耳其同事」。儘管香港口音濃厚,但同事們從來沒有避免對話。就算有時只說零散的單字,同事們還是會盡力理解,嘗試將詞語拼湊成句子。聆聽的人尚且不厭其煩,母語不是英文的我們,只要多爭取與當地人溝通,英國人還是會欣賞我們有盡力了解當地文化。

英式幽默助融入生活

對筆者來說,在家工作最大的挑戰是視像會議前寒暄的時間。有一次,秘書姐姐一進入「會議室」就宣佈「有咗BB」:「You know, there is nothing else to do during lockdown.」(你知啦,禁足期間冇咩其他嘢做)。筆者即場「打咗個凸」,正當苦惱該如何避免尷尬時,上司先是笑笑口回應:「True」,再在「禁足令下的確無其他事好做」的話題上侃侃而談。這幾個月無論是面對見外的同事,還是買餸撞到街坊,打招呼的話題除了老是常出現的天氣﹑還有禁足令麻煩的程度和疫苗注射的進度。面對職場上各種嚴肅的話題,常常出現「企咗喺度」的情況,幸好英國人十分尊重文化差異,當筆者對同事們的說話感到困惑時,他們會盡力展現英式幽默,以另一個笑話化解尷尬。

重視工作態度多於共同話題

雖然很多人說英國人很懶惰,但筆者覺得同事們對工作十分認真,亦明白「工作時工作,遊戲時遊戲」的道理。每逢星期五,他們嚴謹的態度都會稍作放鬆,星期六日絕對不會交帶工作。有時候因不放心而在星期六寄出電郵,他們也會吩咐工作不要太在意。筆者的上司最重視員工的工作態度,因此從來不用擔心自己沒有與英國人接近的文化和話題。筆者遇過的所有英國同事們都十分友善,沒有埋怨英文水平不夠好。

不論在香港,還是在英國,任何新工作都有磨合期,即使一開始未能完全融入也毋須過於擔心。筆者覺得亞洲人在英國同事眼中既勤力亦聰明,因此移民英國的香港人應該對在英國找到工作有信心。

撰文﹑攝影︰Colette Cheung

英國特許土木工程師。赴英國留學後留低工作,曾居倫敦,現居劍橋郡。因疫情暫時在家工作,共有兩位上司,一位嚴謹認真,一位談笑風生;工作看似自由度大,事實上係唔敢鬆懈。希望疫情過後可以多分享英國辦公室趣事!

編輯:洪慧冰、鄒仲安

