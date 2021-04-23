《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）改編自August Wilson在1982年創作的同名舞台劇，由黑人影帝丹素華盛頓(Denzel Washington)製作，講在1927年的芝加哥，開創藍調音樂（Blues）新河的「藍調之母」黑人歌手Gertrude “Ma” Rainey在職涯後期到錄音室與樂團錄製《黑臀》（Black Bottom）等歌曲，與經紀人、唱片公司老闆和某樂手發生的半日衝突。其中一大睇頭當然是已故影星「黑豹」查特域克保斯曼 （Chadwick Boseman），他已憑此角獲得今年金球獎的最佳男主角，接下來的奧斯卡頒獎典禮雖然對手有安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）和加利奧文（Gary Oldman）等老將，但大會絕有可能會頒給英年早逝的這位演員。

《藍調天后》故事背景設定在1920年代的美國，講述美國總統林肯宣佈《解放奴隸宣言》後的二十世紀初，非裔美國人為追求更好的生活，由南至北大遷徙，從農村到城市另謀出路。雖然他們得到身體上的自由，但在依舊是白人主導的北方社會，仍然存在「合法歧視」與隔閡，黑人生活仍處處受到不公平對待，持續被人們歧視壓逼。電影透過這個衝突，反映當時的種族矛盾。

從二十世紀初，非裔美國人的音樂市場漸變成熟，白人唱片公司為迎合非裔美國消費者，開始為黑人音樂家灌錄藍調（Blues）和爵士（Jazz）等唱片來賺錢，而這些唱片被稱為Race Records（「種族唱片」）。Ma Rainey正是在這潮流大紅大紫的其中一位音樂家。但雖然黑人音樂發展蓬勃，其實仍受制於白人主導的商業體制，被不公平的樂壇壓榨剝削。唱片收益大部份被白人唱片商袋入袋，黑人原創音樂家只得小部份利益，變相被消費利用。

故事主要圍繞歌后Ma Rainey和小號喇叭手Levee兩代黑人對抗白人的不同態度手法。Ma Rainey初頭擺曬架子遲大到，無汽水飲就唔開咪，堅持唱自己版本等百般刁難態度傲慢令人討厭，但看下去就明白其實她早洞悉人情世故，深明白人唱片商只當她是棵搖錢樹用完即棄，歌聲名聲是她唯一籌碼，故必須盡用。人前她擺出一副霸氣的高姿態，人後其實喪氣無奈，仍要妥協。要白人向她卑躬屈膝，某程度上是為自己的種族爭一口氣。曾憑電影《寫出友共鳴》（The Help）獲得奧斯卡最佳女配角的維奧拉戴維絲（Viola Davis）畫上濃妝，增肥兼戴上肥仔裝飾演這位重達300磅的一代歌后，完全認不出演員真人，演得入型入格，令人驚嘆。

「黑豹」查特域克保斯曼飾演的Levee有才華有熱情，但心高氣傲，入世未深亦沒有籌碼。被白人老闆讚兩讚就鬆毛鬆翼，拒絕跟樂團和Ma Rainey的彈法，對樂團年長黑人嗤之以鼻。因兒時目睹母親被白人凌辱，父親將地賣給那些白人，遷居將兩母子安頓好後，回去報復殺人，結果被活生生燒死，Levee深信自己懂得如何與白人交涉談判，這悲劇亦形成他處處防範，拔刀相見的暴躁人格。

但結尾他因太過自我被炒，再被白人唱片商老闆無視。夢想被扼殺後，Levee激動起來居然以傷害樂團同胞來洩憤，釀成悲劇。查特域克保斯曼Chadwick Boseman回憶過去那段戲做到入心入肺，可惜劇本對這角色的鋪墊不足，去到結尾的悲劇高潮，略嫌未能令人完全理解角色動機而同情。他在2020年8月驟然離世，這部是他帶病上陣的遺作，留給世人最後的禮物。

所以除了種族歧視，故事另外想說的應該是非裔美國人常因內部矛盾導致自我滅亡。樂團的黑人互相盡數白人不是，社會不公，到頭來卻是因個別人士的懦弱無能而自相殘殺，諷刺至極。Ma Rainey不斷強調，藍調唱的是黑人的心聲，希望自由的靈魂，白人盡可能只可學其唱腔，不能會其精髓、唱出味道。但片尾唱片商在灌錄全班子白人樂團演奏的藍調，將黑人僅餘的主場都霸佔掉，反映白人到最後都會是得利的漁人，讓人唏噓。

電影獲提名今屆奧斯卡最佳電影，不是非常熟悉非裔美國人歷史的觀眾，可一併觀看同在Netflix上架的《藍調天后：傳奇再現》製作特輯，了解更多劇本背後的史實和拍攝過程。

撰文：阿蘭

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