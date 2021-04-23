5月1日開始，便是南海休漁期，其間不能拖網捕魚，尤其以蝦、蟹供應量會明顯減少，價錢至少貴1至2倍，有些蝦種更無供應，要平吃本地蝦，便要趁這段期間衝刺。今次找來鵝頸橋街市海鮮檔東興老闆菁姐介紹本地蝦食法，她是行內少有女買手，每天早上會到魚市場揀貨。

12種本地蝦 花竹蝦最矜貴

最近網上出現本地蝦圖輯，列明不同種類，引起一種熱話。除了基圍蝦多數是來自內地及泰國，菁姐海鮮檔便有12種本地蝦，較手掌大的花蝦，豉油皇或者蝦球吃法最好，依體積排列還有白蝦，最矜貴兼吃法多樣的花竹蝦，還有藍尾蝦。至於較多人認識的中蝦，原來有分雄性和雌性，雌性外表顏色明顯青色，背上有豐富的蝦膏。另外還有白鬚公／白蝦頭、紅蝦、硬腸，體型差不多的赤米和流浮山盛產的九蝦，前者肉甜，後者肉彈牙。

用盡一隻蝦 蝦頭蝦殼煮特濃蝦湯

「哪種蝦較受休漁期影響，會特別貴？一定是花竹蝦，或者海中蝦都會貴，會沒有供應。聽下去，以為會『休漁期』是『冇魚期』， 其實休漁期只是不能放下網拖，沒有蝦和沒有蟹，而魚會正常供應。所以如果要吃，便要趁現在這段時間，我們叫做『3月水』，便是最多貨。」菁姐說。她首選是花竹蝦，「花竹蝦吃法很多，用來做刺身和熟食都是好吃。我們香港人、日本人都是用花竹做刺身，是刺身之王。」還有一種較冷門是「蝦頭」，最適合用來白灼。「這種蝦很多時有膏，壞處是不耐養，拿貨回來很快便死，一死便賣不到錢，做檔口不容易去賣，但卻是很好吃。還有九蝦，流浮山較多，肉質很爽，用來白灼，簡單好吃。」菁姐今次教煮本地蝦四味。蝦刺身，會教如何處理蝦頭及切法；芒果牛油果他他，賣相好又簡單的頭盤；還有特濃蝦湯及泰式麵包香茅蝦，將蝦用到盡。

東興海鮮

地址：銅鑼灣寶靈頓道14-16號地下

記者：何嘉茵

攝影：伍慶泉

編輯：鄒仲安

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