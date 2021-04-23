女性在懷孕後，隨着腹中的胎兒不斷成長，體內荷爾蒙的改變，在生理心理上都會出現不同的變化和反應，例如會嘔吐、出現妊娠紋等，雖然辛苦，但亦是孕育新生命的必經階段。

1. 孕吐

有孕婦因孕吐嚴重，會致長期沒胃口，或是只是聞到食物的味道就會作嘔。孕吐在中醫稱為「妊娠惡阻」。因胃氣本來是往下運行的，現在有寶寶在腹中，使得胃失和降，反而上逆，導致嘔吐。孕吐是常見的早期妊娠反應，大多在懷孕三、四個月後緩解。

每個孕婦孕吐的誘因都不同，原本消化力較差者，可能會進食後就吐，有些會伴隨口苦口乾或是腹脹、排便不順，依照證型予以治療後能逐漸改善。若劇烈孕吐併有尿少、體重降幅過大，須就醫進一步檢查。而自我保健上，可採取「少量多餐」的方式，每次間隔吃些單純、清淡食物。

2. 懷孕之後很容易餓

妊娠早期胰島素分泌會較少，因此血糖稍降，令孕婦容易餓，若一不小心吃太多，不只造成體重暴增，體內若無法分泌足量胰島素來控制血糖震盪，容易造成姙娠糖尿病。

3. 懷孕便秘 有痔難受

孕期腸胃蠕動變慢，吃飽後要稍微走動散步助消化，飲食要均衡，經常少量補充溫水，別等渴了才喝，也不能以湯或飲料代水，更重要的是不能憋尿。原本就有便秘問題的女士，在備孕期，應調理其排便，以防其孕期的不適。

4. 懷孕之後長痘痘

孕期體內DHEA（Dehydroepiandrosterone，脫氫表雄酮）的血中濃度比孕前高3至5倍，即懷孕後內分泌會改變，因此有些孕婦發現懷孕後容易長青春痘或是體毛變粗變多等，這時就更要避免進食燒、烤、炸、辣的食物，以及玩手機追劇熬夜。

5. 懷孕之後睡不好

懷孕後可不可以喝咖啡呢？懷孕期間可以控制一天一杯咖啡的份量，用鮮奶取代奶精、盡量不加糖就最好。但飲用茶或咖啡盡量都在睡前六小時以上，若是已長期睡不好，就先避免飲用含咖啡因飲品。

6. 孕期穴道保健注意事項

有些穴道會較為刺激，較易引起子宮收縮反應，例如肩井穴、合谷穴、三陰交穴等，在懷孕時，尤其是孕前期（前三個月）或是安胎中的孕婦避免單點用力刺激這些穴道。如果有痠痛不適症狀，建議先諮詢中醫師，由醫師治療改善，較為安全，也不建議自行在家刮痧或是拔滑罐。

撰文：台灣中醫師何昱樺醫師

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