在英國生活一段時間，便會發現大部份英國人都十分節儉，這不單是為了省錢，還希望物盡其用、減少浪費。若在商店街或大型商場走一趟，都不難發現慈善機構營運的二手商店蹤影，以低廉價格出售市民捐贈的二手服飾、家品，收益撥歸慈善用途。在這數碼時代，因應環保、慳錢而生的應用程式「Trash Nothing」和「Too good to go」大受歡迎，自問珍惜物件、愛護地球的讀者，不可錯過。

Trash Nothing：免費尋寶 家品新淨實用

每次執屋的時候，相信總會發現一兩件已經用不着，但又非常新淨、不捨得直接丟掉的東西，小至童年玩具，大至衣櫃、鞋櫃之類。在香港，不少人會選擇在Facebook出帖文，看看有沒有朋友願意接收這些舊物；在英國，亦可以直接把舊物的照片和資訊放上網，讓有心人主動來收。

環保App「Trash Nothing 」結合英國兩大舊物回收社區網絡「Freecycle」和「Freegle」，只要輸入自己的郵政編號（Postcode），便能瀏覽到自己家居附近有甚麼舊物正等人接收，有興趣的話便根據指示，直接聯絡物主取貨。平台上的舊物五花八門，小至咖啡粉、桌上遊戲、兒童玩具，大至沙發、衣櫃，而且費用全免。筆者的朋友早前就透過Trash Nothing免費接收了一套戶外椅子，既新淨又實用，在花園開派對時（當然是解封後）正好派上用場。

Too good to go：特價掃貨 10鎊晚餐變3鎊

超市、餐廳、餅店每天快到打烊時候，總會有些食物賣剩，然而這些食物仍然新鮮美味，直接丟掉甚為可惜，於是就衍生了「Too good to go」這個App。只要下載這個應用程式，在裏面輸入自己的所在地，便能看到當時附近有甚麼店舖和食物等待你去「營救」（rescue），不同時間打開這個App，所看到的Offer也不盡相同，絕對驚喜十足。透過這個App，可以用3.09英鎊（約33.2港元）買到超市Morrisons一箱價值不少於10英鎊（約108港元）的食物，用3.29英鎊（約35.4港元） 在希臘餐廳帶走一頓價值10英鎊的晚餐，用3英鎊（約32港元）在高級餅店帶走價值9英鎊（約96.9港元）的精美蛋糕等，適合想省錢，又喜歡嘗試不同美食的人。

想要好生活，也不一定要大灑金錢。希望這兩個App也能成為有需要者在英國生活的好幫手，減少開支之餘，還能為生活添上不少趣味。

撰文：顧書維

前社區主任，留學英倫，主修國際關係，現於國際顧問公司任職，寫文章以自娛娛人。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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