近年在角落生物蹤影處處，實體店、格仔店、instagram店舖，都有賣它們的精品。在香港角落生物界中，阮兆榮主理的精品店Kuma Store是當中三大店之一，他21、22歲左右歲便做老闆，開了這間精品店約13年。他說：「我18歲左右便出來工作，第一份工作也是關於San-X這個品牌，是文書上的工作，因此便接觸到這品牌相關的公仔，例如鬆弛熊，因為熟悉這個品牌，又覺得有機會賺到錢，便開了這店。」

阿榮以前賣鬆弛熊為主，有見角落生物興起，三年前開始慢慢入多了貨，慢慢店內的角落生物還比鬆弛熊多。阿榮笑說：「以前鬆弛熊的熱潮都算誇張，但現在角落生物更甚，生意可能多一倍。以前鬆弛熊絕版公仔可能只賣到300至500元左右，但角落生物的絕版公仔比鬆弛熊貴十倍，部份可能賣3,000元，甚至有些是5,000元一隻，也會有客人買。」5,000元細細隻公仔？好誇張！新推出、最便宜的公仔也只是約50元，貴99倍到底有甚麼吸引？阿榮解釋：「可能是舊版、絕版，粉絲想買回來，所以也會有人買。最誇張就是有客人用6,000元買一堆公仔。」

噱頭多多 要報名考試先買到

每個月都會有一班客人定期跟阿榮訂公仔，他說：「因為每個系列只是出一次，客人覺得如果現在不買，其後又想買返，可能要付出更多錢。因為廠商不會再出，加上市面上放出來的數量少，價格可能會較高。」

聽起來阿榮也儲下一班固定的客人，他們又願意花錢，相信阿榮的收入相當可觀。他說：「這十多年，我也儲到數十萬。如果有時某個系列受歡迎，或是推出較好賣的產品，一個月營業額也會有30萬至40萬，成本大約佔六、七成。但開支其實也很大，因為舖租等支出較多，加上我想返貨過程順暢一點，所以在日本租地方存貨。另外我們以空運運貨，因為想產品快及新，故成本較高。」

除了絕版公仔售價較高，有些角落生物要以特別方法才買到，最誇張的是要報名考試。阿榮雖然沒有去考，但他的同事曾經應考，由於不太懂日文，最後肥佬收場。「考題可能是3DS角落生物遊戲推出的年份，不會問角色背部花紋等簡單問題，是很刁鑽的。」

其實，考出來的成績只是粉絲的狂熱度證明及對角色的了解程度，考試也是要付報名費的，阿榮說：「證書是沒有甚麼特別用途，真的可能只是有趣而已。不過當你報名考試後，才可以買到一些特別版的公仔，變相我們要買那些公仔，便要去報名考這個試。」

看來很多人也願意花錢在角落生物身上，但是為甚麼角落生物會那麼受歡迎呢？我們找來一直有研究日本流行文化的香港公開大學李嘉誠專業進修學院高級講師（學部主管）潘文慧博士講解一下。她指角落生物有超過30個角色，每次出新系列也加入不同的特別角色，「秋元康，即是Morning娘的經理人曾說過，這些一大堆的角色是『格式銷售』，意思是做出一個有不同特色的格式化出來，令到很多人也很容易找到跟自己相似，特別跟自己有共感的角色，所以秋元康培養了很多偶像團體，角落生物也跟這個情況十分相似。」

港日問題 隱蔽青年藏角落

角落生物之所以在日本同香港興起，原來也是因為角落生物的故事跟現今的社會有相近之處，潘博士解釋：「日本現在其實遇到一些問題，如常聽到的平成不景氣，即是日本的經濟不好，所以便出現一些隱蔽青年。隱蔽青年正正跟角落生物很相似，大家都好像跟社會及經濟沒有關係。角落生物每一個角色的設定也很特別，如炸豬扒（炸豬扒邊位）、炸魚尾等，都是一些食剩或不想要不想吃的食材，每一個角色也有少許經歷，在社會中好像遺失了，找不到可以聚起來的點。除了在日本受歡迎，在香港也很受歡迎，是因為兩地也面對相同的問題，例如年輕人畢業後找工作、前途的問題，或者他們在社會生活時，所面對的壓力問題，大家無論在工作、家庭及將來方面都感到不明朗，所以香港及日本的年輕人好像在角落生物找到跟自己相近，像是一個慰藉般。」

記者：鄭煒霖

攝影：蕭志南

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