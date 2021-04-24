Apple發佈會2021有全新設計的七彩M1核心iMac、iPad Pro、紫色iPhone 12／12 mini，及傳聞已久的AirTag；Canon最新推出了無反RF版本的「百微」；3HK推香港英國兩地共享月費計劃；消委會指部份文件掃描App分享過多個人資料；LEGO 推任天堂Luigi冒險套裝……果籽《科技新G》繼續與大家回顧這個星期的重點科技新聞。

Canon推出無反RF版本「百微」

Canon經典的微距鏡頭「百微」，終於推出了無反版本RF 100mm F2.8L Macro IS USM，無論喜歡拍攝微距生態、模型或食物，都有新鏡頭選擇了。

無反版本的百微最高的放大率可達1.4倍，是目前全片幅無反自動對焦鏡頭中最強，比EF版本的1倍放大率強得多。新鏡頭的最近對焦距離為26厘米，扣除鏡頭長度後，最短工作距離約8.6厘米。新鏡採用全新的13組17片光學設計，繼續發揮高解像度的特點，中焦位置非常細緻，而且新鏡的散景表現也非常出色，中心位置的光斑又圓又乾淨。

RF「百微」加入了特別的SA球面像差控制環，可改變散景風格，也可以加入類似「柔焦」效果，拍攝人像時就有更多玩法。用家可以控制前後散景的光斑效果，可令光斑邊緣更加柔和或更加實淨。

體積上RF版本比EF版本稍長，不過EF版本加上轉接環之後就沒分別了，其他尺寸都相若。新鏡有對焦範圍切換、AF／MF切換、防震開關以及SA控制鎖按鍵。RF「百微」的整體表現和用途都比舊鏡多，就算定價比舊鏡稍高，其實也算是物有所值。

七彩M1核心iMac驚喜現身

Apple 2021年第一個發佈會驚喜十足，推出兩款改用M1處理器的iPad Pro、紫色iPhone 12／12 mini、傳聞已久的AirTag，當中最矚目的要數復刻Power Macintosh G3七彩機身的M1核心iMac。

新iMac用上全新的設計，螢幕如iPad的圓角方形設計，厚度只有11.5mm，機身有7種顏色選擇，而且鍵盤和滑鼠都會跟隨機身的顏色，可以襯齊一套。值得一提的是購買新iMac時，會附送一條對應顏色的USB C to Lightning編織線，想讓人知道你買了新iMac？記得帶它外出。

新iMac用上M1處理器，更快更低耗，也可以直接運行iOS程式。新機改用6個喇叭系統，可以模擬杜比全景聲，效果令人期待。新iMac最大的爭議應該就是正面的底框面積非常大，不少人反而希望厚度可稍微增加，換取正面更窄的邊框，7核GPU版$9,999起、8核GPU版$11,499起。

新iPad Pro改用M1處理器亦是其中一大重點，代表iPad Pro的性能已經和電腦睇齊，可以應付更加多圖像處理工作，真的做到上年的宣傳語Your next computer is not a computer，平板電腦已經可以應付大量不同的工作和娛樂。

此外12.9吋iPad Pro也用上mini-LED技術的Liquid Retina XDR螢幕，可媲美Pro Display XDR的顯示效果。螢幕最高可做到1,600nits亮度和100萬比1超高對比度，顯示效果非常出色，不過新的11吋iPad Pro並沒有此規格，定位比較尷尬，iPad Pro 12.9吋$8,799起，11吋$6,399起。

3HK推香港英國兩地共享月費計劃

各大電訊商會推出不同計劃吸引用戶選用，最近3HK比較特別，推出了「HK-UK共享月費計劃」，只要一個月費就包含香港及英國兩地共享數據和通話分鐘。除了英國流動電話號碼，亦保留香港手機號碼接收來電、短訊，即使身處英國也可無限接聽及致電至香港。新計劃月費$148起，詳情可到3HK的官方網站查看。

消委會發表文件掃描App測試報告

現今智能電話具備大量不同功能，消委會第543期的《選擇月刊》，刊登了22款免費文件掃描App的評測報告，評測項目包括App的文件掃描功能、功能多元性、廣告彈出頻率、個人資料保障等。結果發現掃描文件的質素及速度差異頗大，掃描時間由1分鐘至4分鐘不等，其中Adobe Scan在掃描文件的表現相對優勝，功能亦較多元；較保障個人資料的是Microsoft Office Lens；而CamScanner則分享較多資料給第三方，大家就盡量避免使用這款App了。

LEGO推任天堂Luigi冒險套裝

去年樂高與超級瑪利歐合作推出一系列產品，今年再推出路易吉（Luigi）入門競賽跑道71387。與之前的71360 Mario入門競賽跑道很相似，而且整個系列的版圖、角色等也可以兼容，讓玩家自行擴展，重組不同玩法和金幣獎勵。路易吉身上同樣有色彩感應器和喇叭，眼睛、嘴巴和肚子有LCD螢幕，可顯示過百種不同反應和動態，不過目前還是在預購的階段，LEGO 71387 Luigi入門競賽跑道將於8月1日正式發售，售價$499。

LEGO《東非遊學園》登錄V Walk

由即日起至2021年6月27日，於南昌的V Walk與LEGO專業認證大師洪子健，以超過80萬粒LEGO顆粒拼砌出東非大草原。當中有世界奇景「動物大遷徙」的互動場景模型，配合不同燈光效果展現不同景象，另外也有6隻以LEGO拼砌的巨型東非草原動物，包括3米高的長頸鹿、火烈鳥、肯亞國鳥紫胸佛法僧、獅子、斑馬及小象。活動在V Walk2樓及地下中庭舉行，免費入場。

記者：周銥沁、梁志穎

攝影：鄭皓然、伍永健

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）