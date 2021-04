Apple發佈會2021有全新設計的七彩M1核心iMac、iPad Pro、紫色iPhone 12/12 mini,及傳聞已久的AirTag;Canon最新推出了無反RF版本的「百微」;3HK推香港英國兩地共享月費計劃;消委會指部份文件掃描App分享過多個人資料;LEGO 推任天堂Luigi冒險套裝……果籽《科技新G》繼續與大家回顧這個星期的重點科技新聞。

Canon推出無反RF版本「百微」

Canon經典的微距鏡頭「百微」,終於推出了無反版本RF 100mm F2.8L Macro IS USM,無論喜歡拍攝微距生態、模型或食物,都有新鏡頭選擇了。

無反版本的百微最高的放大率可達1.4倍,是目前全片幅無反自動對焦鏡頭中最強,比EF版本的1倍放大率強得多。新鏡頭的最近對焦距離為26厘米,扣除鏡頭長度後,最短工作距離約8.6厘米。新鏡採用全新的13組17片光學設計,繼續發揮高解像度的特點,中焦位置非常細緻,而且新鏡的散景表現也非常出色,中心位置的光斑又圓又乾淨。

RF「百微」加入了特別的SA球面像差控制環,可改變散景風格,也可以加入類似「柔焦」效果,拍攝人像時就有更多玩法。用家可以控制前後散景的光斑效果,可令光斑邊緣更加柔和或更加實淨。

體積上RF版本比EF版本稍長,不過EF版本加上轉接環之後就沒分別了,其他尺寸都相若。新鏡有對焦範圍切換、AF/MF切換、防震開關以及SA控制鎖按鍵。RF「百微」的整體表現和用途都比舊鏡多,就算定價比舊鏡稍高,其實也算是物有所值。

七彩M1核心iMac驚喜現身

Apple 2021年第一個發佈會驚喜十足,推出兩款改用M1處理器的iPad Pro、紫色iPhone 12/12 mini、傳聞已久的AirTag,當中最矚目的要數復刻Power Macintosh G3七彩機身的M1核心iMac。

新iMac用上全新的設計,螢幕如iPad的圓角方形設計,厚度只有11.5mm,機身有7種顏色選擇,而且鍵盤和滑鼠都會跟隨機身的顏色,可以襯齊一套。值得一提的是購買新iMac時,會附送一條對應顏色的USB C to Lightning編織線,想讓人知道你買了新iMac?記得帶它外出。

新iMac用上M1處理器,更快更低耗,也可以直接運行iOS程式。新機改用6個喇叭系統,可以模擬杜比全景聲,效果令人期待。新iMac最大的爭議應該就是正面的底框面積非常大,不少人反而希望厚度可稍微增加,換取正面更窄的邊框,7核GPU版$9,999起、8核GPU版$11,499起。

新iPad Pro改用M1處理器亦是其中一大重點,代表iPad Pro的性能已經和電腦睇齊,可以應付更加多圖像處理工作,真的做到上年的宣傳語Your next computer is not a computer,平板電腦已經可以應付大量不同的工作和娛樂。

此外12.9吋iPad Pro也用上mini-LED技術的Liquid Retina XDR螢幕,可媲美Pro Display XDR的顯示效果。螢幕最高可做到1,600nits亮度和100萬比1超高對比度,顯示效果非常出色,不過新的11吋iPad Pro並沒有此規格,定位比較尷尬,iPad Pro 12.9吋$8,799起,11吋$6,399起。

3HK推香港英國兩地共享月費計劃

各大電訊商會推出不同計劃吸引用戶選用,最近3HK比較特別,推出了「HK-UK共享月費計劃」,只要一個月費就包含香港及英國兩地共享數據和通話分鐘。除了英國流動電話號碼,亦保留香港手機號碼接收來電、短訊,即使身處英國也可無限接聽及致電至香港。新計劃月費$148起,詳情可到3HK的官方網站查看。

消委會發表文件掃描App測試報告

現今智能電話具備大量不同功能,消委會第543期的《選擇月刊》,刊登了22款免費文件掃描App的評測報告,評測項目包括App的文件掃描功能、功能多元性、廣告彈出頻率、個人資料保障等。結果發現掃描文件的質素及速度差異頗大,掃描時間由1分鐘至4分鐘不等,其中Adobe Scan在掃描文件的表現相對優勝,功能亦較多元;較保障個人資料的是Microsoft Office Lens;而CamScanner則分享較多資料給第三方,大家就盡量避免使用這款App了。

LEGO推任天堂Luigi冒險套裝

去年樂高與超級瑪利歐合作推出一系列產品,今年再推出路易吉(Luigi)入門競賽跑道71387。與之前的71360 Mario入門競賽跑道很相似,而且整個系列的版圖、角色等也可以兼容,讓玩家自行擴展,重組不同玩法和金幣獎勵。路易吉身上同樣有色彩感應器和喇叭,眼睛、嘴巴和肚子有LCD螢幕,可顯示過百種不同反應和動態,不過目前還是在預購的階段,LEGO 71387 Luigi入門競賽跑道將於8月1日正式發售,售價$499。

LEGO《東非遊學園》登錄V Walk

由即日起至2021年6月27日,於南昌的V Walk與LEGO專業認證大師洪子健,以超過80萬粒LEGO顆粒拼砌出東非大草原。當中有世界奇景「動物大遷徙」的互動場景模型,配合不同燈光效果展現不同景象,另外也有6隻以LEGO拼砌的巨型東非草原動物,包括3米高的長頸鹿、火烈鳥、肯亞國鳥紫胸佛法僧、獅子、斑馬及小象。活動在V Walk2樓及地下中庭舉行,免費入場。

記者:周銥沁、梁志穎

攝影:鄭皓然、伍永健

編輯:鄒仲安

