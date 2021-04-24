肩緊膊痛常見，不少人都會用按摩產品「鬆一鬆」，不過使用按摩產品要小心，隨時會釀成意外。秀茂坪發生大火四人喪命，懷疑單位內電動按摩椅鋰電池起火造成，數天後又有按摩槍起火導致火警，造成3隻貓咪死亡，4日內就有2宗涉及按摩產品的火警事故。

按摩產品有短路起火危機 亂用易受傷

專家表示有機會是按摩槍的鋰電池及充電器本身有損壞，不斷充電導致過熱，絕緣體脫落，電池發熱發脹，短路而冒煙着火。建議充電期間要不時觸摸電池及充電器檢查有否發熱，發熱就要立即關掉。而且不要在睡眠期間為電器叉電，要在目視範圍下充電便較安全。

除了有短路起火的危機，亂用按摩槍更容易撞傷筋骨，嚴重更可導致中風。按摩槍的原理是利用垂直震動，放鬆肌肉和加速血液循環，有助肌肉復元和紓緩疼痛。不過要注意使用時間不宜太長，每日用大約15分鐘，每個位置拍打20至30秒已經足夠，過度使用有機會引致肌肉缺血性撕裂。

此外，並非身體任何位置都適合用按摩槍，要避免用在受傷或發炎位置，否則會越用越痛，而且只適用於肌肉，骨骼和關節位置亦要避開，否則容易直接弄傷關節軟組織和骨骼，特別是膝蓋和肩膀軟組織多，容易受傷。由於按摩槍的震動力很強，肩頸和心口以上等接近頭部的地方，亦不建議使用。特別是胸腹位置有很多重要器官，如心臟、肺等內臟都容易震傷，強大的震力亦有機會會傷及大動脈，因而做成血塊，血塊流到大腦就有機會中風甚至死亡。

另外，消委會今年首7個月接獲33宗有關按摩椅或按摩器的質量及售後服務的投訴，包括有腳部按摩產品力度過大，導致用家受傷，受壓下出現輕微皮下組織出血；有用家使用按摩椅4個多月便出現故障，亦曾有按摩椅夾死貓咪的事故發生。

人手按摩兼淋巴引流 無痛去水腫

機器再方便，始終不及人手按摩安全及有效，更可以做「淋巴引流」去水腫。適當地按摩，能促進淋巴系統循環，減少浮腫，改善水腫問題，同時可加速肌膚的新陳代謝，令肌膚更緊致，重點是過程完全無痛，與坊間美容院的推淋巴不同，淋巴引流的力度要輕，否則太大力反而會令淋巴管收窄，達致相反效果。

淋巴引流特別適合OL等經常久站或久坐人士，因為久站或久坐會令身體的淋巴循環不好，水份會積聚致手腫、腳腫等現象，容易有水腫或有下半身肥胖問題。經按摩刺激病人的淋巴系統，可以幫助吸收淋巴液，加快淋巴循環，紓緩水腫情況。

撰文：鄭詩詠

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！