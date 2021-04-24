美國一隻一歲大的鬥牛犬，為了得到牠心儀的獨角獸毛公仔玩具，三番四次闖入便利店內嘗試偷取，可惜每次都被店員發現及阻止。店方無可奈何，只好致電當地動保團體捕捉小狗。動保團體的工作人員見到狗狗對同一隻公仔這麼長情，最後決定買下公仔送給狗狗，讓牠們可以幸褔快樂地生活下去。

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事件發生在美國北卡羅來納州的一間便利店，有一隻之後被命名為Sisu的流浪鬥牛犬，三番四次闖入店中試圖偷走同一隻紫色獨角獸毛公仔玩具。店方嘗試將他趕走，但過一會兒牠又會再次闖關，更每一次都能以最短的路線、最快的速度找到同一個玩具毛公仔。店方無計可施，只好聯絡當地動保組織求助，希望可以捕捉到Sisu移居別處。然而，身為動保組織工作人員的Samantha見到可愛的Sisu，及牠勇於追求所愛的決心，決定買下該紫色獨角獸公仔送給Sisu，並將牠送到領養中心尋找新主人。

自此以後，Sisu與牠的「好朋友」獨角獸公仔便形影不離，無論食飯睡覺散步都「孖公仔」行動。領養中心職員估計可能是因為Sisu的前主人曾經送過或擁有過一隻類似的毛公仔，令Sisu對類似的玩具特別鐘情。

領養中心職員將Sisu與毛公仔的故事放上網，事件得到廣大網民關注。Sisu與牠的毛公仔亦因而被新主人注意到，雙雙被帶回新家，幸褔快樂地生活下去。

資料來源：Duplin County Animal Services

撰文：黃雅純

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