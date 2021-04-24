身體長出凸起的腫瘤，摸下去軟軟的，甚至可以移動，這可能是脂肪瘤！有皮膚科醫生指脂肪瘤屬良性皮膚腫瘤，大部份成因未明，亦與肥胖無關，如覺得影響外觀或出現痛楚，或須進行治療，清除脂肪瘤。

脂肪瘤多出現臀部大腿頸部 易與粉瘤混淆

皮膚科專科醫生胡惠福表示，脂肪瘤是脂肪細胞過度增生所致，呈一粒粒或多粒凸起的腫瘤或結節，顏色多為肉色，為數厘米至十厘米不等，按起來較柔軟及有彈性，並可在皮下組織移動，亦不痛不癢，多生長在脂肪分佈較旺盛的位置如臀部、大腿、前臂、頸部等。

其可分為5類，包括脂肪瘤、血管脂肪瘤、纖維脂肪瘤、梭形細胞脂肪瘤及棕色脂肪瘤，當中脂肪瘤及血管脂肪瘤較常見，前者主要由脂肪細胞組成，長於皮下組織；後者是大量血管組織遍佈脂肪組織的腫瘤，大多在十多至二十歲的年青人中出現，好發於手臂，可單一或多粒出現，按壓它時或會感到痛楚。脂肪瘤亦較易與粉瘤混淆，到底如何辨認呢？由於脂肪瘤是脂肪組織增生堆積，故體積一般也較大，亦為柔軟有彈性，更可在皮下滑動，中間亦沒有黑點。

除了生長在皮下軟組織，部份脂肪瘤可能生長在內臟、肌肉層或筋底層等深入位置，而生長在腹腔、胃壁及腸壁中的脂肪瘤就要特別小心，因有機會變成惡性腫瘤的傾向，故須定期檢查。胡惠福醫生表示，如脂肪瘤生長在內臟，患者大多無特別感覺及症狀，但可能影響內臟的功能，亦可影響肌肉的活動能力，「影響內臟如腹腔，或會出現肚脹，如影響胃壁、腸壁，就會引致出血或腸塞的情況。」他指一旦發現脂肪瘤體積開始變大，或邊界不明顯，就可能是良性脂肪瘤轉為惡性腫瘤，這多在電腦掃描、磁力共振中發現，須盡快治療，例如切除脂肪瘤來化驗，以防出現惡性腫瘤。

脂肪瘤與肥胖及飲食無關

脂肪瘤雖以「脂肪」為名，但胡惠福醫生強調，它與肥胖、飲食較油膩等並無直接關係，體內有脂肪的地方，都有機會出現脂肪瘤，「即使你減肥，亦無法令脂肪瘤縮小或消失。」身體一旦長出脂肪瘤，它是不會自動消失的，更有機會不斷生長。現時脂肪瘤成因未明，部份患者或有家族遺傳傾向，小部份人因多發性脂肪瘤而引致的遺傳基因問題，身上會出現很多脂肪瘤，而其他家人也會有類似情況；另外脂肪瘤亦可能與皮膚受傷有關，「部份患者在皮膚受傷的癒合過程中，有機會刺激脂肪細胞增生而引致脂肪瘤。」

至於一些特殊體質如有多發性缺陷瘤症候群（Cowden syndrome）及家族性大腸瘜肉症合併有表皮樣囊腫（Gardner’s syndrome）的人士，由於基因遺傳問題，導致他們較易出現脂肪瘤，數目也會較多，並較易復發。

脂肪瘤多無不良影響 可手術切除或脂肪抽吸

脂肪瘤大多只影響外觀，胡惠福醫生認為如它不影響肢體活動，可進行定期觀察；如患者真的很介意其影響外觀，又或者壓在神經或筋膜上而感到痛楚，甚至懷疑有機會轉為惡性腫瘤，就可考慮進行治療。現時一般會以手術切除或脂肪抽吸來清除脂肪瘤。

外科專科醫生陳東飛表示，在進行切除脂肪瘤的手術時，醫生須考慮多個因素如是否需要完整切除、傷口的位置、可否隱藏傷口等，在切除時亦要視乎脂肪瘤的大小來進行局部或全身麻醉，而手術切除的傷口或會較大，「假設一個5厘米的脂肪瘤，如使用傳統方法整個完整切除，傷口或會達5至6厘米。」他續指，如患者介意傷口大小，患者亦可考慮微創手術，令傷口細至5毫米或1厘米左右，「因為脂肪是柔軟的，它具有伸縮性，有時也可透過小傷口，把脂肪組織從洞中取出，這就未必一定需要很長的傷口。」手術時約半小時至一小時，視乎脂肪瘤的大小而定。

而脂肪抽吸技術，有機會用於單一脂肪瘤過大的情況。胡惠福醫生解釋這是以抽吸方式吸走脂肪瘤中的脂肪，從而令脂肪瘤縮小，優點是傷口較細及復元時間較快，惟缺點是如脂肪瘤較大，脂肪或會抽得不太乾淨，復發機會率較高，這因脂肪瘤的外觀與正常脂肪組織相若，均為黃色及猶如啫喱狀，較難分辨，故脂肪瘤越大，就較易切得不夠乾淨，體內或剩餘少許脂肪瘤，引致復發。

記者：鍾卓瑜

拍攝：蕭志南、伍永健、潘志恆

編輯：鄒仲安

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