很多人聽過甚至去過巴西里約熱內盧的著名景點——救世基督像（Cristo Redentor），最近南大河州（Rio Grande do Sul）的恩坎塔杜（Encantado）將會有一座新的耶穌像。新耶穌像名為「守護者基督像」（Cristo Protetor），將會比救世基督像高約5米，成為全世界第三高的耶穌像！

是次計劃由Friends of Christ Association策動、父子檔雕塑家Genesio Gomes Moura和Markus Moura設計。組織認為新耶穌像標誌着當地人民對宗教的虔誠和奉獻，故建立新地標，期望為當地帶來更多旅客。新耶穌像預計高約42.6米，僅次於墨西哥、約76米的拉巴斯耶穌像（Cristo de la Paz）和在波蘭、約52.5米的Christ the King，位列全球第三高。

計劃早於2019年開始動工，在今年4月開始裝上雙手及頭部，計劃於今年年底完工。基本構造是由混凝土和鋼鐡建成，中心部分採用落地玻璃。屆時旅客可以乘撘升降機到達耶穌像的心臟位置，於像內俯瞰整個駝背山的景色。

整個工程的成本達約36萬美金（約274萬港元），由於組織是義工為主，全部成本均由捐款支付，並不含政府資助，故目前計劃仍在招募捐款。

守護者基督像

地址：Estr. Lambarí - Lambari, Encantado - RS, 95960-000,Brazil

資料來源：Associação Amigos de Cristo

撰文：吳楚心

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