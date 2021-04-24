Playstation 5 （PS5）到目前還是一機難求，但就算買到機，目前大部份遊戲多數都對應PS4，4月30日賣街的《Returnal》算是專門為PS5推出的獨佔遊戲，記者剛拿到完整版遊戲評測，就看看這款PS5遊戲能不能帶來PS5次世代體驗。

可能是目前最用盡3D音效和PS5手掣的遊戲

《Returnal》單看遊戲封面和主角Selene畫公仔畫出腸的太空人造型，都知道是玩外太空冒險。一開始就見到主角逼降在神秘星球上，然後就郁得玩得，可以說乜故事都冇講，但個人頗欣賞這個做法，作為射擊動作遊戲講多無謂，易上手先實際，《Returnal》算是一款很快就能讓玩家投入的遊戲。隨着遊戲推進，也發覺不是沒有故事，會不停穿插一些回憶畫面之外，主角Selene經常閃現和外太空無關的小屋畫面，也有點懸疑劇情。

遊戲特別強調要戴耳機玩，因為《Returnal》對應PS5的3D音效耳機功能。遊戲的音效的確頗為出色，尤其開場是在一個下雨的森林場景。雨聲和腳步聲音立體之餘，也營造到開揚的空間感，異形敵人發出的「咯咯」怪聲也聽得出方向。除了音感，《Returnal》應該是《Astro’s Playroom》之後，用PS5手掣用得最好的遊戲，不是說震得有多勁，而是很微細，腳步的震動和背部噴射器的震動都能夠感受到，射擊時L2瞄準也能感受到阻力。手掣配合3D音效的確加強了遊戲的臨場感，讓玩家更投入在外太空叢林之中。

玩法方面，《Returnal》用上近年獨立遊戲界很流行的rougelike玩法。基本流程並不複雜，地圖上有標示下一個目的地的位置，玩家要不斷打倒敵人和前進。不過關卡設計是隨機生成的，每次玩都不同，有打過《Hades》、《Deadcell》這類rougelike遊戲的玩家應該很快上手。除了隨機生成關卡之外，「不停死」也是rougelike遊戲的精髓。

《Returnal》死亡後，都會在墮毀的太空船復活，大部份要素也不會繼承，例如武器，遊戲途中能拾到不同槍械，但每次只能拿一把，死後也是由手槍開始。在關卡中拿到的黃色晶片死後也會消失，但每次冒險時也會隨機遇到商店，可以用晶片購買不同的道具。除了每次玩都有新鮮感之外，遊戲也有一些可以死後保留的元素，例如另一種資源「以太」，可以用它來淨化受到污染的道具。每次死後好像由頭開始，但又好像變強了一點，不斷重覆探險，每次都以走得更探入為目標，也是《Returnal》和rougelike遊戲的魅力。

《Returnal》採用典型的第三身射擊操作方法，暫時試玩的內容來看，動作要素是頗為「正路」。跳躍和衝刺也不算新鮮。玩家可以透過不停作出攻擊，增加腎上線素，進入強化狀態。敵人的遠程攻擊會以光球形式顯示，有點像玩彈幕遊戲遊戲的感覺，要思考用跳躍還是走位避開，但暫時未見特別有趣味的系統。

作為一款動作遊戲，動作表現算是中規中矩，不過目前rougelike遊戲多數以平面動作為主，可能因為隨機生成關卡如果做成立體遊戲會比較複雜，《Returnal》算是少有在內容上算得上大作級的rougelike立體動作遊戲。目前還是遊戲的開頭階段，但似乎在故事和劇情上也有花點心思，每次主角死亡後都會有回憶畫面，外太空星球也有一些文明設定等玩家發掘，玩起來也頗有新鮮感。尤其是現在開放世界遊戲實在太多太多，《Returnal》是久違的直接爽快，難怪獨立遊戲界會掀起一陣rougelike風潮。

記者：司徒港燊

編輯：鄒仲安

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