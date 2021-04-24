今屆奧斯卡，雅曼達施菲Amanda Seyfried經過多年耕耘，終於憑《Mank曼克》首獲提名最佳女配角。我自中學時期看《辣妹過招》（Mean Girls）認識了她後，自此非常喜歡，多年來持續留意。《辣妹過招》主角是當時紅遍荷李活的童星Lindsay Lohan，講述她飾演在南非長大回流美國的Cady，要插班加入美國高中校園，意外被招攬到規定星期五只能穿粉紅色的美女團體「Plastic」，與Rachel McAdams飾演的校園天后Regina George鬥個你死我活的coming-of-age成長故事。Amanda Seyfriend飾演「Plastic」的美女同學之一Karen，眼大大傻更更，有唔識串「Orange」，能用胸部預測天氣和將拳頭放入口中等技能特質，是個提供喜感的角色。

Amanda Seyfried出生於美國賓夕法尼亞州，主要是德國血統。11歲開始當平面模特，少女時已醉心表演，到處學唱歌學話劇。16歲開始在電視做些小角色，直至2003年參與《辣妹過招》試鏡，本來想做黑心女皇Regina George，最後因劇組覺得她樣貌氣場都較適合天真調皮的Karen Smith而獲得此角。Tina Fey製作的這部《辣妹過招》是Amanda首個大螢幕作品，因電影當時極受歡迎而帶她走紅，情節對白至今還是讓人津津樂道。

同戲美女如雲，但Amanda特別吸引眼球。比起Lindsay Lohan五官精緻，笑容甜美的美人胚子，Amanda的美屬於更具大氣，更經典大方，讓人驚艷又耐看的自然氣質。雖是金髮碧眼的典型美人條件，但她的大眼睛精靈但不妖艷，動起來直率爽朗俏皮可愛，靜下來亦散發文藝知性的感覺，能駕馭不同角色。

當年她只是Lindsay Lohan與Rachel McAdams鬥爭的陪襯角色，但十幾年後完全超越兩者，成為荷李活口碑好，產量質素又高的A-list女星。反而Lindsay則是曇花一現，因當時過分沉迷派對，捲入吸毒醉駕等無數醜聞，工作態度不佳等被影視圈封殺，演藝生涯漸走下坡。

能多年來都讓人喜歡，一大原因是她沉穩低調，默默努力的性格作風，亦是她穩步上揚的原因之一。Amanda從不靠緋聞醜聞登報上位，而是靜靜做好每部作品。有些演員，當你見到她的樣子，並不能立即說出名字，但總會想起在哪部戲看過她的演出，Amanda屬於這種。可能打從一開始她就是朝着做個演藝工作者，而非想要名利雙收的心態。

《辣妹過招》後，Amanda的片種廣泛，有手到拿來的青春片，如《分手的情書》(Dear John)、《陰點鬼情人》(Jennifer’s Body)、《茱麗葉愛情信箱》(Letters to Juliet)；有用到她訓練多年歌喉的經典舞台劇改編電影，如《媽媽咪呀！》(Mama Mia!)、《孤星淚》(Les Misérables)等；到轉型為神秘間諜美女，如《色破孽緣》(Chloe)、《潛逃時空》(In Time)；或扮演傳奇人物，如《深喉女神》(Lovelace)和獲提名的《曼克》(Mank)等，Netflix月尾又有另一套《謎屋闇語》(Things Heard & Seen)。回頭看，產量其實算頗驚人。同時她多年來為不同美妝品牌如Givenchy、Clé de Peau、Lancôme等代言，厲害厲害。

記得Amanda曾經坦言自己患有焦慮症、舞台恐慌等，但刻意多作嘗試，克服困難。因為性格內向，真人做訪問時古靈精怪，對答常帶點尷尬緊張，但底子幽默隨和，給人親切真誠，自然舒服不造作的感覺。鏡頭下她熱愛大自然和動物，喜歡織衣，Instagram上載的都是家人、狗狗與住近農場的簡單生活，毫無大明星架子，是荷李活的一個奇葩。回頭看，Karen Smith這個搞怪角色的確很符合Amanda的個性，明明有當個美艷致命夢露的天資，卻本着初心高興做個農場女主人。當日的青春女神已成為獨當一面的女演員，又已為人母，所以知道提名，真心為她高興。

撰文：阿蘭

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