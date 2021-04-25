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貓咪也登山｜瑞士登山客途上遇到迷路貓 齊齊攀上海拔3,000米雪山

9小時前
在海拔1,200米，他們遇到這隻自來貓，並一起完成登山的壯舉。

不少飼主均曾帶主子登山，不過多是背在身上行走。瑞士一對登山客早前在登山途中，竟在海拔1,200米的高山遇到一隻走失迷路的小貓，他們見狀即施以救援，並順利將貓送回主人身邊。

早前來自瑞士的Cyril Rohrer及Erik Rohrer一起相約至瑞士的Britsen行山，當他們於凌晨四點半到達海拔1,200米準備休息時，突然聽到森林深處傳來貓的叫聲，並發現一隻看起來很害怕及疲累的小貓，所以立即照顧牠！由於無法置之不理，所以他們決定帶貓咪一起繼續登山。

起初他們也擔心貓咪會承受不了，畢竟一千多米也不是一個低的海拔，不過貓咪卻遠比他們想像的堅毅，即使四隻爪均被硬雪割傷，牠仍然堅持上山。當貓咪走不動時，他們會輪流抱牠繼續行程。

當到達約海拔3,000米時，他們遇到另一支正在下山的隊伍，於是便委託他們將貓咪帶下山，更順利找回主人。事後Cyril Rohrer才得知，原來貓咪於4天前失蹤，而中途更曾跟隨其他的登山隊伍順利到達山頂。他也不禁驚嘆，貓咪的堅毅程度，遠比人類強。

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資料來源：dailymail

撰文：Kaming Lee

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