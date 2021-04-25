經常肚痛、腹瀉、急便，甚至發現大便帶血，以為是急性腸胃炎，但服藥後仍未好轉？你或許是患上潰瘍性結腸炎。潰瘍性結腸炎至今仍未有方法根治，未控制好病情之前，種種症狀不止為患者肉體帶來痛苦，時常不適更令他們的心靈承受不少壓力。

究竟甚麼是潰瘍性結腸炎？出現肚痛、腹瀉等症狀時，怎樣分辨自己是患上急性腸胃炎還是潰瘍性結腸炎？一旦確診潰瘍性結腸炎，有甚麼方法可以控制病情？患者日常生活又有甚麼注意事項？

如果你患有潰瘍性結腸炎，或者經常出現腸胃問題，懷疑自己患上潰瘍性結腸炎，就要把握是次機會問問醫生。6月13日的【醫SUN信箱】，特別請來腸胃肝臟科專科醫生吳昊，為讀者拆解有關潰瘍性結腸炎的問題。只要你想知，醫生都會為你解答。

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記者：李煒汯

Produced By：Fruity Nutty Studio

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