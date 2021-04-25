蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

醫Sun信箱｜誠徵潰瘍性結腸炎疑難 腸胃肝臟專科醫生免費幫你拆解

9小時前
6月13日的醫SUN信箱，特別請來腸胃肝臟科專科醫生吳昊，為讀者拆解有關潰瘍性結腸炎的問題。

經常肚痛、腹瀉、急便，甚至發現大便帶血，以為是急性腸胃炎，但服藥後仍未好轉？你或許是患上潰瘍性結腸炎。潰瘍性結腸炎至今仍未有方法根治，未控制好病情之前，種種症狀不止為患者肉體帶來痛苦，時常不適更令他們的心靈承受不少壓力。

相關新聞：腸胃｜肚痛肚屙大便有血屬症狀 潰瘍性結腸炎無法根治 新藥物助穩定病情

究竟甚麼是潰瘍性結腸炎？出現肚痛、腹瀉等症狀時，怎樣分辨自己是患上急性腸胃炎還是潰瘍性結腸炎？一旦確診潰瘍性結腸炎，有甚麼方法可以控制病情？患者日常生活又有甚麼注意事項？

如果你患有潰瘍性結腸炎，或者經常出現腸胃問題，懷疑自己患上潰瘍性結腸炎，就要把握是次機會問問醫生。6月13日的【醫SUN信箱】，特別請來腸胃肝臟科專科醫生吳昊，為讀者拆解有關潰瘍性結腸炎的問題。只要你想知，醫生都會為你解答。

《健康蘋台》【醫SUN信箱】，由不同專科醫生為大家拆解各類健康問題，無論是治療方案、藥物問題、預防或保健方法，只要你想知，歡迎立即點擊本文【醫SUN信箱】連結表格，又或者到《健康蘋台》網站各篇文章下的留言板，寫下你的問題，《健康蘋台》就會邀請相關的專科醫生，於【醫SUN信箱】為大家逐一解答，費用全免。實行及早求醫，及早治療，快啲寫下問題問醫生啦！

記者：李煒汯

Produced By：Fruity Nutty Studio

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購海外訂購按此

醫sun信箱吳昊腸胃肝臟科潰瘍性結腸炎炎症性腸病
果然好玩 籽在四方，即like「果籽」FB專頁！
BannerBanner