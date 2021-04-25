正所謂「睇人ＸＸ最開心」，實不相暪，我是抱着偏見甚至帶點惡意入場觀看《總是有愛在隔離》，心想這類打着抗疫旗號集資拍攝的抗疫電影，故事十居其九支離破碎濫竽充數，集合眾多歌手演員參與演出肯定柴娃娃過鏡敷衍了事。一齣既無劇情又無演技的電影，怎可能好看？

三對角色三個故事

《總是有愛在隔離》講述因疫情令各式各樣的人被困於格尼酒店14天，故事主要圍繞三對角色而建立：陸永跟蘇麗珊本來在酒店擺酒卻被困，性格不合問題逐漸浮面；曾志偉、梁家輝重演《大丈夫》角色背妻去滾結果被困酒店，在酒店內繼續尋春；張智霖、張繼聰兩大黑社會講數最後被編排在同一酒店房二人同床，由狗咬狗骨發展到基情滿溢。

張繼聰靈感式演繹

出乎意料地，我看了一齣故事結構尚算完整、演員也用心演繹的電影，直至離場前在片尾花絮看見谷德昭的身影穿插在片場中才恍然大悟，他在我心目中一直是一位很好的導演，了解何謂真正幽默，也對說故事有一定責任感，因此在這九十分鐘內，我知道自己正在看一個怎樣的故事，也確實對其中兩三個逗趣場口忍唆不禁，如阿Bob扮鄭保瑞《車手》、張智霖張繼聰互相塗蘆薈液的BL情景，特別一提張繼聰喜感確實不可多得，他臨時加插一些可有可無的對白和小動作即可以令該場戲生色不少，我笑得出的幾場戲幾乎全來自他神來之筆的靈感式演繹。

打冷震反白眼彼彼皆是

但大家不要誤會，《總是有愛在隔離》也絕非一齣好電影，令人打冷震跟反白眼的橋段依然彼彼皆是，例如曾志偉跟梁家輝銀髮斑駁垂垂老矣還在扮《大丈夫》去滾已經難頂，曾志偉到最後突然高呼「我唔想對老婆唔住！」、梁家輝頓悟將公仔畫出腸「其實愛就喺隔離呀～」更是難頂中的難頂；張智霖跟張繼聰唱《Baby Shark》也彷彿患了尷尬癌……然後我想到，這齣由香港演藝人協會、香港電影工作者總會發起，十間電影公司和香港電影發展局「電影製作融資計劃」聯合出品，以幫助電影業界幕前幕後為出發點，令大家可以有工開，我在評論時是否應該寬容一點？因為電影以抗疫為主題，而且格局是眾星拱照的群戲，評論時是否應該釋懷一點？

抗疫電影的錯誤迷思

我認為答案是否定的。既然出發點是助人，為何不直接製作一齣令所有人都真心想捧場的電影？當電影可觀性高有口碑，入場者一傳十十傳百最終票房過千萬，再以這些收益回饋業界，這樣不是能幫助更多人嗎？而如果要令所有人都真心想捧場，電影是否不應局限一定要以抗疫為主題？「抗疫期間想幫助失業者便開拍一套以抗疫為主題的電影」是一個錯誤迷思，當然這可能會更易吸納投資者，但到底有多少觀眾會對「抗疫電影」提起興趣？我在首映日自費入場觀賞，入場人士只有寥寥十數人，埸面凋零。

黃絲憎藍星 藍絲憎黃星

說到群星拱照，還記得90年代香港曾為華東水災籌款而開拍《豪門夜宴》，當年不管是少年的我還是阿爸阿媽都看得興奮莫名，因為大家一定找到屬於自己的偶像跟不同歌手明星crossover演出，四大天王、梁朝偉、周星馳、吳耀漢、洪金寶、曾志偉、梁家輝、鄭裕玲、關之琳粒粒巨星數之不盡。《總是有愛在隔離》呢？依然有曾志偉、梁家輝，另外還有上述六位以及許冠文、陳家樂、方力申、余安安、薛凱琪......先不計巨星光芒上的差異，在今時今日先後經歷反修例及國安法蹂躪摧殘的香港，每個人心中早已戴上一副有色眼鏡，黃絲憎藍星藍絲憎黃星，大家還如何回到像90年代義無反顧尋找自己偶像擁抱喜歡的明星？更關鍵是，相比齊心抗疫叫你戴口罩，香港明明有更重要的自由與公義需要這群「明星」去呼籲、捍衞、吶喊，當戲中每一位巨星越不計酬勞越落力演出，便越顯得他們對香港真正困局的沉默。香港的真正困局，從來不是疫情。

港人看喜劇再難歡笑

周星馳曾經說過現在拍喜劇很難，因為大家只需求其在YouTube或抖音看一條數分鐘短片，便已經比一整Team編劇死度爛度幾日的一條「絕世好橋」搞笑，網上短片款式多花樣新，而且每日連珠爆發式供應，對於電影創作者來說無疑是一大考驗。但《總是有愛在隔離》的問題不在這裏，而是當你見到那麼多演員落力演出、那麼多歌手攜手大合唱，大家齊心合力撐抗疫，但對香港真正的水深火熱卻不聞不問不發聲，這樣即使電影度了一個如何創世爆笑的大爛Gag，作為真正香港人永遠也不會看得開心，永遠不會露出由衷微笑。

撰文：永高

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