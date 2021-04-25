美國最大的啤酒釀造公司雪山啤酒Busch Beer，去年率先推出專門為狗狗而設的啤酒後，目前為了研發新口味，正招聘試飲員，年薪2萬美元。不過這份「筍工」只有狗狗才可以擔任。

點擊文章瀏覽更多動物新聞﹕

每罐12安士的狗用飲品Dog Brews，成份包括有豬骨、粟米、芹菜、羅勒、薄荷、薑黃和生薑，雖然名叫「啤酒」，但當中不含酒精，即使狗狗喝得多都不怕會醉，甚至相當有營養，產品在推出的當天就銷售一空。

為了繼續研發新口味，在狗狗啤酒上拓展新業務，Busch Beer正公開聘請狗狗試喝員（Chief Tasting Officer），不但有2萬美元的年薪，還附帶寵物保險和員工認股，有免費供應的雪山狗狗精釀啤酒。

看似是「筍工」，但其工作職責都不少！狗狗將全權負責守護雪山啤酒的美味、研究新口味和承擔寵物專案，擔任產品大使，所以狗狗必須擁有精細的味覺、出色的嗅覺。招聘於4月28日截止，一眾住在美國的狗主人如果想狗狗成為KOL，就可以透過在Facebook、Instagram或Twitter等發布狗狗的照片和資格證明、加上#BuschCTOcontest幫毛孩見工。

資料來源：Busch Beer

撰文：黃雅純

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）