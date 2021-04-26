特約報道｜新冠肺炎疫情衝擊各行各業，不少行業如旅遊業、飲食業、運輸業等更是受影響的重災區，陸續已有多間公司出現財困甚至倒閉，如何可以捱過寒冬，確實考驗各中小企老闆的實力及應變能力。

冇入息證明冇抵押難借貸

從事運輸生意的李先生在疫情下大受打擊，他從事運輸行業超過10年，還有自己的車隊及物流生意，主要的業務包括運送活動場地物資、Road Show禮品以至租賃貨Van作流動車市場推廣，本來生意上了軌道，更計劃慢慢擴充車隊。在疫情前已有三部貨Van，可惜疫情令到一切逆轉，生意一路向下：「大部分公關公司和市場推廣公司減少甚至取消公開活動，沒有生意之下只好賣掉其中一部貨Van，但另外兩部仍要定期供款，每個月需要支付供車、汽車維修、停車場等費用，當你近乎零收入的情況下，實在是百上加斤！」在嚴峻的環境下李先生急需一筆錢來周轉應急，但因為運輸工作沒有入息證明，而且收入不穩定，加上不少交易是以現金或支票支付，難以提交入息證明，如果沒有其他財產可作抵押，以私人名義借貸最多只得數萬元。

小商務貸款零抵押下獲得80萬

正當李先生徬徨無助之際，有人向他介紹UA亞洲聯合財務的小商務貸款，可以幫他渡過難關。小商務貸款最大特點是無業務經營模式或文件限制，無論獨資經營、合資或有限公司均可，最適合李先生這種自僱人士及中小企申請。李先生透過這次貸款，在沒有財產抵押下獲得80萬貸款，彈性還款期長達60個月，大大減輕李先生的財務負擔。加上UA的循環貸款批出之信貸額可隨時無限次使用，而且利息逐日計算，未動用之信貸額免收利息，在財務安排上為李先生提供更大彈性，現時申請更享2%現金回贈，最高可達HK$20,000#。李先生透過UA小商務貸款，得以解燃眉之急，當疫情過後生意慢慢恢復，又可以再次大展鴻圖。

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