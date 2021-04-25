2021年可以說是即食麵界慘痛的一年，不是因為即食麵銷量不佳，而是先有「營多撈麵之母」Nunuk Nuraini離世，近月再有「辛辣麵之父」辛春浩病逝。雖然辛辣麵的辣度不是人人接受得到，但它的獨特辣味和麵質，加上韓風大熱下，多年來深受香港，甚至全世界歡迎。

辛辣麵早在一九八六年誕生，由創立「農心」的辛春浩所研發，推出後五年已成為韓國第一即食麵，至今三十年地位依舊穩如泰山，更在全球超過一百個國家及地區發售。雖然很多人以為辛辣麵的「辛」意指辛辣，但其實是因創辦人姓「辛」而得名，辛辣麵的正名其實是「辛拉麵」，可能因為太辣，香港人才把它叫成「辛辣麵」。

辛辣麵有韓國製和中國製之分，但香港代理商佳富高企業（亞洲）有限公司就表示，兩款都經他們進口，香港現售十款不同版本的辛辣麵，包括杯麵、碗麵、非油炸等，未計水貨數量，各版本在二〇二〇年一共售出超過一千七百萬個，可見香港人真的很愛辛辣麵。

大長今登陸盛行 SARS帶動銷量

辛辣麵未正式入口香港前，不少港人到韓國旅行會買來做手信。一九九六年正式登陸香港，成為第一款到港的韓麵，起初不算太受歡迎，除了太辣，亦因當時韓國文化未算盛行。代理商說當時花了相當長時間做試食推廣，慢慢令港人接受這「辣文化」。記者更記得當年朋友之間會討論：「落咗幾多味粉」為話題，落足一包便是「食得辣」的象徵，就像今天問人：「譚仔你食到幾辣？」一樣。

有看過韓劇的人都會知，辛辣麵不時在劇中出現，曾在韓國短暫生活兼讀書的記者同事Chucky亦說：「他們的文化入侵非常強，韓劇中男女主角吃麵，自己也想一起吃，綜藝節目也經常有植入食物廣告。」

代理透露，韓劇對香港的銷量確實有影響，不過跟植入式廣告無關，「歷年最好賣及增長最大的時間，就是《大長今》的年代，劇集大熱，韓風剛起，香港人都瘋狂買韓國食物，連帶辛辣麵也大賣。」另一個意想不到的大賣時期原來是二〇〇三年SARS時期，「SARS時曾傳說食泡菜可抗肺炎，而辛辣麵搭配泡菜食用味道十分好，自然大賣。」

所有即食麵幾乎都是高鹽高油的不健康食物，不過澳洲註冊營養師劉嘉豪（Jim）對比其他品牌的麵，卻發現辛辣麵原來相對少鹽少油，「對比其他即食麵，鈉質含量約2,000mg，辛辣麵約1,700mg。另外，辛辣麵包裝內沒有另一份油包，油份只有約八克，對比其他有油包，油份含量近二十克的即食麵，辛辣麵油份相對少一點。」不過他再次強調，辛辣麵只是相對少油少鹽，仍是少食為妙。

旅行帶幾包旁身 用金屬煲更傳統

講韓麵，當然要找韓妹，二十歲的Subin Hwang在香港生活了兩年，正在香港大學修讀生物科學，「在南韓辛辣麵非常便宜，當我們沒有東西吃時就會吃它，因為真的太便宜和方便，加入不同配料如芝士、年糕、午餐肉都好吃。」她說在韓國辛辣麵是每一個家庭必備，很多人更是一箱一箱地買，韓國小朋友大概在五、六歲已會吃辛辣麵。另外，韓國人無論去哪裏旅行，去多久，也會帶備幾包傍身，「三歲時我第一次來香港旅行，媽媽帶了五個辛辣麵，怕我們會想念它的味道。」

既然是國民食物，自然對烹調方法有一定要求，Subin說煮辛辣麵必備金色金屬煲，「像一個傳統，韓劇中主角們煮麵時必要， 金屬煲令拉麵看起來更美觀，也可能更好吃，雖然沒有科學根據，應該是心理因素影響，但我、媽媽和嫲嫲也喜歡用。」

Subin分享她的煮麵心得，「先用水煮麵約兩至三分鐘至半熟，要不停夾起讓麵條跟空氣接觸，會讓麵質更好。」 然後把麵拿出，再在同一碗水中加入味粉、雞蛋、冬菇和大葱等，煮一會後才再加入麵條，約兩分鐘後全熟即可。「韓國人甚至會再加辣胡椒，或另開一個麵多加一包辣粉來加辣。」她亦說韓國人喜歡用煲蓋盛着麵吃，到最後才把湯喝下，又或是加飯來吃，就像日式拉麵的吃法。

新奇煮法 你都試吓

牛奶湯底夠creamy

把麵煮至七成熟，把全脂牛奶加熱，加入味粉和湯料，混合煮熟後再加入麵略煮，成品十分creamy，味道像意大利麵。

同事Chucky：「我在韓國讀書生活時，同屋的韓國人很喜歡煮卡邦尼辛辣麵，這一個就跟它很像。」

加花生醬似擔擔麵

加花生醬的食法來自香港著名討論區，更說會加入榨菜，完全是擔擔麵食法。

同事Ruby：「真的像擔擔麵，相當有驚喜。」

同事Rachel：「加了花生醬，辣味較易接受，好吃。」

即食佐酒、加蛋炒飯

韓妹Subin再示範了韓國人兩款常見食法，第一款把麵弄碎加味粉直接吃，最好能保持一塊塊，是韓國人最喜歡的佐酒食物。

另一款是辛辣麵炒飯，先把麵用少量熱水浸軟並加入味粉，然後用鑊炒蛋、飯和其他配料，麵變軟後連湯汁加入一起炒，一直炒至乾身即可。

記者：韓繼聰

攝影：蕭志南、許先煜

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