iOS 14.5正式推出更新，iPhone SE第一代、iPhone 6S之後的型號版本都可更新。以下是10項更新要點。當中最矚目的是戴口罩也可配合Apple Watch解鎖。實際下載需求容量約1.2GB。

Apple Watch解鎖iPhone

安裝iOS14.5的iPhone可使用Apple Watch解鎖iPhone，疫情當下戴口罩解鎖電話十分方便。只要到「設定」>「Face ID與密碼」>「使用Apple Watch解鎖」打開就可使用。使用時，Apple Watch也須設定密碼並且在解鎖狀態下，才可解鎖手機。

系統需求：iPhone X後續機型版本安裝iOS14.5，Apple Watch S3後續機型版本安裝watchOS 7.4

支援5G雙卡雙待

iPhone XS、iPhone XR後續機型可使用雙卡雙待功能，香港版本是使用一張nano-SIM卡和eSIM的雙卡雙待功能。而iPhone 12在iOS 14.5以後正式支援5G雙卡雙待功能，先前版本開啟雙卡雙待時，兩個訊號都會降回4G LTE。另外，現在也可支援5G國際漫遊、「智慧型數據模式」則能延張iPhone 12的電池續航。

全新Emoji表情圖案

iOS 14.5加入全新的emoji表情圖案，例如燃燒的心、呼氣表情、眼睛旋轉表情、藏在雲中的表情等；角色上多了配上鬍子的不同人種，部份emoji也有不同性別、種族膚色圖案等。

Apple Music可於其他App分享歌詞

Apple Music可以使用訊息、Facebook和Instagram限時動態來分享喜歡的歌詞，且訂閱者可以在訊息中播放音樂片段而不用離開對話。另外，新增城市排行榜來展示全世界超過100個城市的熱門音樂。

Apple Podcast全新頁面

Apple Podcast提供重新設計的「節目頁面」，更容易搜尋、追蹤和收聽新的Podcast集數。新增集數儲存與下載選項，可自動存入資料庫中方便存取。

Apple地圖新增路線時間

Apple地圖現在除了開車之外，騎乘自行車或是步行也可以要求Siri或點選螢幕底部的路線卡，然後點一下分享抵達時間來估算預計目的地的耗時多長。部份國家的「地圖」可以透過iPhone或CarPlay上的Siri，匯報路徑中的事故、危險或測速事件。

「尋找」防未知追蹤器追蹤

Apple推出了AirTag無線追蹤裝置，iOS14.5正式支援AirTag以及開放支援第三方追蹤裝置，為了避免被未知的追蹤器追蹤，「尋找」App也加入對未知追蹤器的警示。

廣告追蹤更加透明

iOS 14.5會更留意第三方App廣告的私隱問題，在第三方App取得使用者的廣告追蹤權限時會先徵詢使用者同意，而使用者也可以在「設定」>「隱私」中開啟或關閉第三方App的廣告追蹤權限。

提醒事項可列印

「提醒事項」App內容可以按照到期日、創建日期和優先級別或標題等來對「提醒事項」分類進行排序，同時也可以列印出「提醒事項」的內容。

使用Siri更方便

Siri現在也能支援FaceTime群組視訊，與多位聯絡人通話，或要求Siri用FaceTime打給「訊息」裏的任何群組都變得更加簡單。除了新訊息，Siri現在也能透過AirPods或適用的Beats頭戴式耳機通知來電，並在iPhone擁有者須要幫助但無法打電話時提供與緊急連絡人通話的功能。

支援PS5手掣

其他新功能包括：新增支援PS5 DualSense和Xbox Series X控制器選項；「繙譯」App可調整繙譯的播放速度；CarPlay中新的Siri或鍵盤控制項目開車時，可分享估計抵達時間等。

記者：司徒港燊

編輯：鄒仲安

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）