香港人越來越注重飲食健康，為了追求完美的體態，不少人都會留意食物的卡路里，計算一下可攝取的熱量，不過左計右計，減肥成效依然低。其實除了計算熱量外，同時都要參考食物的升糖指數（GI），即使是相同卡路里的食物，低GI的食物消化得較慢，對於糖尿病人和減肥人士是更好的選擇。

建議多吃原形和全穀類食物

越低GI的食物，飽足感可以維持得越長時間，令血糖升幅較小和較穩定，由於身體吸收得較慢，可以減少體脂肪積聚。要進行低GI飲食，簡單來說建議多吃原形食物和少吃精緻食物。因為未加工的食物，通常GI值也較低，建議以全穀類的糙米、五穀米取代白米飯；以馬鈴薯代替薯條；全麥麵包取代白麵包等，而且攝取較多的膳食纖維，也可以減緩血糖上升的速度。

如真的要吃精緻澱粉，吃白飯也比白粥好，因為澱粉糊化程度高的食物，即被稀爛及切碎後的食物吸收程度會較佳，導致GI值較高。以相同重量的白飯及稀飯來說，白粥內的澱粉糊化後就吸收更快，令血糖波動較大，會令人更容易餓。

分辨食物GI值高低 8大要點

1️. 醣類含量：食物中醣類含量越高，GI就越高。例如香蕉所含的醣類比士多啤梨多，因此GI值就會較高。另外，若以同屬醣類的砂糖和果糖來做比較，砂糖為兩個分子葡萄糖，GI值約為果糖的三倍，因此果糖可算是低GI的食物。

2️. 醣類種類：醣類可分為直鏈類型和支鏈類型，GI各有不同。直鏈型的葡萄糖分子直綫結合，難以分解，GI較低；相反，支鏈類型的較易分解。直鏈型食物大多黏性大及易糊化，例如糯米，GI較高。

3️. 纖維量：纖維量越高，GI越低。例如蔬菜的纖維質較高，GI普遍較低。要留意膳食纖維可分為水溶性及非水溶性，水溶性纖維的黏性高，能有效延緩葡萄糖的消化和吸收的速度，所以一般高水溶性纖維的食物，例如麥片、豆類的GI較低。而非水溶性纖維的黏性雖低，但其粗糙纖維亦可阻擋酵素的消化作用，所以GI亦較低。但需留意一些經過精製磨坊的高纖維食物，因缺乏粗糙纖維已不能阻止酵素降解，所以跟低纖維食物的GI分別不大，例如麥方包及白方包的GI相若。

4️. 蛋白質含量：因蛋白質可降低胃的排空率及消化率，所以高蛋白質食物的GI較低。例如牛奶、乳酪等高蛋白質食物，而通心粉的GI亦比普通的麵條為低。

5️. 脂肪質含量：同樣，脂肪質可降低胃的排空率及消化率，所以含脂肪質食物的GI較低。例如較高脂肪的全脂奶的GI比脫脂奶為低。但必須注意攝取過量脂肪容易引致超重及其他心血管疾病，反而會影響整體糖尿的控制，所以應留意脂肪的份量及選擇較佳的脂肪，避免含高飽和脂肪及反式脂肪的食物。

6️. 酸鹼值：酸鹼值較低的食物，GI也較低。

7️. 烹調及加工：烹調及加工越長，GI越高。例如煮米一分鐘GI為46，煮六分鐘GI為87。另外，顆粒越小，GI越高。例如整粒小麥GI為41，但麥粉為65。所以即食麥片的GI亦比純麥片高。

8️. 生熟程度：食物越成熟，GI越高。例如青香蕉GI為30，而熟香蕉GI為52。

不過要成功減脂，前提是必須將總熱量控制在TDEE（總熱量消耗，Total Daily Energy Expenditure） 減少15-20%內。亦要注意並不等於低GI食物就可以狂吃，若短時間內吃下過量的糙米，也會令你的血糖大升。而在吃高GI食物的同時增加纖維量，如吃白飯時混進蔬菜，也一樣可以降低GI值，所以高GI食物也不是完全不可以吃，最重要不要過量。

資料來源：營養學家JC （IG@fitfitfood_)

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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