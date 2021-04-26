兩個月前，大埔區議員聯同該區義工推行「大埔人大埔貓」計劃，主要在Facebook群組發放資源募集、領養等最新消息，同時希望提供渠道讓更多街坊可以各種不同的方式參與街貓救援。計劃推行以來，已有十位區議員議助及約五位義工參與，拯救了約二十隻流浪貓。

既然是大埔區議員牽頭推行的計劃，區議員的角色當然相當重要。大埔有不少鄉郊地區，義工救貓時可能須要進入村屋範圍或私人地方，區議員身份便可幫忙作出協調。參與了計劃的陳振哲議員（林村谷選區）解釋：「原居民對社區非常熟悉，貿然有其他人進來，自然會有所防備。我們過去傾幾句，或者以公職人員身份先作自我介紹，就算他們不認識我，也會產生基本信任。」

拯救貓咪後，議員辦事處正好提供了貓咪的暫託空間。現時何偉霖（富亨選區）議員辦事處內便暫託了三隻貓咪，分別是九歲的貓婆婆「初二」，以及兩隻約兩個月大的幼貓「小金妹」和「忌廉」，由於貓咪們感染貓流感，待牠們復原後便會開放領養。何偉霖更笑言，貓咪的出現，令辦事處充滿歡樂。

「大埔人大埔貓」計劃並不單止是區議員對動物義工的支援，更重要的是帶動街坊共同參與。若在街上遇到流浪動物需要救援，相信很多人都會不知所措。計劃的其中一個目的，就是借助議員跟社區的聯繫，讓街坊透過議員更容易尋求義工的協助。陳振哲形容計劃提供了平台及途徑讓街坊參與救援；何偉霖表示最近多了居民向他作出諮詢，「他會拍照給我們看，『我經常看見牠』、『我間中有餵牠，這個案我們應該要怎樣處理？』我們會將個案轉介給義工，讓他們分辨緩急次序後，作適當的處理。」

街坊捐靈芝 貓咪日日補身

計劃可說是啟動了街坊雷達網，令有需要的流浪貓即時得到協助，早前在林村獲救的幼貓便是最佳例子。何偉霖憶述當日傍晚有工人在鋸樹途中發現了一窩六隻幼貓，其中一隻因被工人誤傷而當場傷重死亡。幸好附近的街坊知悉「大埔人大埔貓」計劃，工人於是馬上把仍然生還的五隻幼貓送到議員辦事處。何偉霖發現其中兩隻幼貓傷勢頗嚴重，於是馬上聯絡義工力哥幫忙，到處奔走尋找仍在營業的獸醫診所。經檢查及手術後，其中一隻胸口被橫向割開的貓咪雖然傷重不治，但頸、手和腹部表皮被割開的另一隻幼貓就獲救。

流浪貓救援工作從不簡單，需要大量的資源和人力協助。力哥表示不少獲救的街貓都會有受傷或患病的情況，簡單的傷勢需要幾千元醫藥費，嚴重的可能需要過萬元，對於獨立義工來說是龐大的金額。「大埔人大埔貓」會透過fb群組定期更新救援狀況，不少有心的大埔居民會根據貓咪的狀況捐贈糧食和日用品，甚至共同分擔貓咪的醫藥費。「議辦這裏這麼多物資，都是最近一個月接收的。街坊知道有很多幼貓，三天內就收到六罐貓奶粉。除了食物，流浪貓亦十分需要殺蝨藥。」最誇張的便要數貓咪食用的靈芝補品，力哥笑言自己也沒本事食靈芝，這裏的貓咪卻可以每天都吃到。

社區卧虎藏龍 人人都係貓義工

力哥又指，他們現時有意邀請經驗義工、診所護士，甚至愛護動物協會向有意參與的街坊傳授照顧動物的方法，計劃的最終目的是成立「大埔人大埔貓義工團」，希望人人都可以成為貓義工。「我昨天在群組裏發了個帖文，嘗試募集有興趣的人去幫助動物。可能只是跟貓咪玩耍，令牠們放下戒心、更容易相處，這是義工應該做的東西。現在有逾20位街坊有興趣加入，部份有貓咪暫託經驗，亦有些曾在獸醫診所工作，只不過他們之前沒有渠道去幫助小動物。」何偉霖認為不論是人力、資源、金錢、知識也好，大家都可以分享，「大家都住在大埔，要分享各種資源都比較方便和快捷，很多東西快一步就已經可以拯救更多。」

何偉霖同時表示，大埔幅員廣闊，令貓咪的救援難度增加，「是否有天可以幫到所有貓咪？我看未必。但是希望能幫多少就多少，而且亦希望可以凝聚社區的力量。」

陳振哲則補充，很多人都十分關心貓咪或者社區動物。「街坊可以先從關心社區的弱勢動物開始，再發展到關心社區的其他事務。社區，就是這樣建立的。」

記者：黃藹婷

攝影：伍慶泉、鄭明川

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