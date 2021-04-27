提到日本的主題樂園，總是離不開東京迪士尼、迪士尼海洋及大阪的環球影城，而前兩者更有新園區及新酒店。不過，如果下一次去日本不妨考慮經翻新成古舊金黃昭和風的西武園遊樂園！

西武園遊樂園原名為「東村山文化園」，位於東京埼玉縣，在1950年開始營業，眼見其他樂園進駐日本，西武園遊樂園分別於2004年和2019年進行翻新。2004年就以Hello Kitty作為主題，而這一次2019年動工主題則為「懷舊1960年」，樂園大手投放100億日圓（約7億2千萬港元），打算重現日本昭和懷舊情懷，時隔2年將於今年5月19日開幕。

五光十色夕日の丘商店街

提到昭和年代的標誌，夕日の丘商店街必定佔一席位。西武園遊樂園的商店街共有30餘間商店，令周遭五光十色、熙來攘往，配以不斷高呼的叫賣聲，讓旅客如走進時光隧道，感受充滿浪漫的金光步道。

為了全方面還原1960年代，樂園內流通的是復古貸幣「西武園通貨」，貨幣有傳奇漫畫家手塚治虫的筆下角色，亦以當時的紙幣材質及顏色所製造，充滿玩味之餘相當具歷史感。此外，商店街不時有突發表演，例如有飛簷走壁的小偷及警察表演Parkour追逐戰，感覺真實地在商店街中生活、上演形形色色的趣怪戲碼。

重現經典遊戲設施 大人細路都可以盡興

園內設有旋轉木馬、摩天輪等復古遊戲設施，絕對是緬懷童年回憶的絕佳地點。樂園亦照顧了喜愛刺激的旅客，在「夕陽館」設有哥斯拉主題的機動遊戲「Godzilla The Ride 大怪獸頂上決戰（ゴジラ‧ザ‧ライド大怪獣頂上決戦）」，遊客可以投身於哥斯拉和三頭龍基多拉的大戰之中！至於小朋友在樂園裏也可以找到他們的小天地。樂園特別找來畫家手塚治虫的作品，結合筆下的小飛俠阿童木、小白獅等角色，製作出多項合家歡遊樂設施、周邊商品。

西武園遊樂園

地址：埼玉県所沢市山口2964

資料來源：西武ゆうえんち

撰文：吳楚心

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