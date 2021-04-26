在疫情之下，有不少的老店也無奈結業，而由易生易太主理，在深水埗大南街有三十多年的瑞記繡莊，在疫情下竟被業主加租三成，由於加幅實在太大，易生易太迫於無奈下也無法再做下，將於6月30日結業。

價錢實惠深受街坊愛戴

由於瑞記繡莊店舖近北河街街市，地點方便，而且價錢實惠，區內有不少的街坊也很喜歡去光顧，有區內住了五年多的街坊說：「我一來深水埗住，就在這裏買棉被及家庭用品。這裏較為老實及實際，他們有貨就會說有，沒有貨就說沒有。有些店舖明明被笠太大，而我家的被又小，卻說是可以、叫我買；但是他們店不會，用不到就是用不到，他們不會騙你那數十元。」而訪問當天更剛巧遇上一位剛搬來深水埗區的街坊，他說：「因為剛剛在附近租了樓，地產公司叫我在這裏買床上用品，這裏價錢實惠，真的很便宜。」

易生透露原本該店的租金是四萬多元，加租三成後變成六萬多元，他語帶無奈地說：「這個租金我自己做不到，但是別人可以做到，或者我自己不懂得做生意，別人接手，可能這個租金可以做到。」易生今年六十有一，算一算他人生差不多有二分一的時間在這間店裏，當問到他有沒有對這裏不捨時，他只是輕輕地回覆：「我覺得沒有捨不捨得，始終也要有一天要退下來，二來現在的環境真的差，做又好不做又好啦！」

曾有租借裙褂服務

瑞記繡莊於1960年代由易生爸爸創辦，在黃大仙起家後來於70年代搬到深水埗。易生在二十多歲的時候接手父親的生意，在開業初期瑞記是有賣顧繡，更看準當年區內準新娘結婚預不多，所以他們有租借龍鳳裙褂的服務，生意曾經因此風光過。他說：「這裏開業初時是可以租衫、租裙褂，後來約二十多年前就沒有做了。因為我們店在街市地方，沒有大姑娘會走來，她們寧願去金都，向來床上用品也有兼賣，之後更全都是賣床上用品。」

店內處處也是寶

而店內有售少見的香港製造木棉枕頭，坊間有不少人也說木棉的吸濕性及排濕性較為好，而且有陣陣木棉花香味，令人放鬆起來，易生說木棉枕頭內的木棉是來自泰國的木棉花，之後再在香港縫製枕袋成木棉枕。而最特別是，木棉枕是拉鏈開口，客人可以按自己的喜好，加多或是減少枕頭內的木棉花，或是枕頭用久了、變扁了，便可以買一袋木棉花放進去。

除此之外店舖還有售不同的天然物料，可以讓客人製作適合自己的枕頭，例如：蕎麥殼可以清熱安神；決明子可以令人放鬆，還有油柑子葉有鎮靜、紓緩神經的功效。易太更會自己縫製枕袋及製作出一個個蕎麥殼枕、決明子枕及油柑子葉枕以方便客人購買。

在店舖內外均會看到「馬辰蓆」的字眼，也是瑞記的皇牌產品。馬辰蓆之所以叫馬辰蓆，其實是因為產自印尼加里曼丹島的首府馬辰，由於當地水土養出品質優良的藤，因此當地人將籐織成藤蓆出口。而馬辰蓆被視為蓆界之王，是全人手去織，更可以防蟎防霉，越睡得久越會滑，一張更可以用到二十多三十年。易生邊拿出一張張馬辰蓆邊說：「馬辰蓆是貴的，數百元一張到一千多二千元一張也有，我這裏最貴一張是賣四千多元，好的馬辰蓆是籐幼及淨色，那便是漂亮的。籐粗的馬辰蓆就便宜一點，籐幼的馬辰蓆就貴一點，一般我們賣傳統一點，兩尺半及三尺是最多人買。」而在店舖內看到有星洲馬辰蓆及印尼馬辰蓆，不知兩地的馬辰蓆又有甚麼分別呢？易生說：「星洲織得漂亮一點，印尼那些也織得漂亮，不過籐粗一點。」

苦惱棉被囤積在貨倉

枕頭及籐蓆在這個天時還易清貨賣出去，而最令易生易太頭痛的是一大堆的棉被。在過年前，他們因聽說天氣會變得很冷，因此入了很多貨，可惜原來只是寒冷數天，令棉被囤積在貨倉內。易生說：「現在整個貨倉也是貨，我要盡量快些清貨，那些絲棉被、棉被也是保暖的，現在要全部都要清貨，賣得出就賣，因為沒有地方放﹐現在又暫時未找到舖位。」

親力親為搬床褥

易生易太日做13小時，一年只有農曆新年三天休息，其實他們早就把店舖當成他們的家，街坊就好像家人一樣，不會怎計較。瑞記有售床褥，問到易生如果有客人買了床褥，那會是客人自己搬還是怎樣呢？他笑說：「有時客人自己搬走，若果是那些上了年紀的顧客我們便幫他送去。」記者再問是否特意請人送去呢？易生苦笑說：「沒有，請人我就不用做到結業。」沒有請人送貨，惟有事事親力親為。易生更說若是老人家住在唐樓，他也會送過去，而且還不收送貨費：「老人家就沒有辦法，一般幫他搬上樓，有時我送，有時太太送，由於總要有人顧店，大多數也是一個人搬上去。」一個人搬床褥走唐樓的樓梯已十分辛苦，何況易生易太已經年紀不少，更為吃力，不過易生輕輕地說：「辛苦也沒有辦法，為街坊也沒有所謂。」

冀找到新舖位 東山再起

雖然易生易太的女兒也勸他們退休，但是二人仍不捨得多年來的心血。他們現時也有去看不同地方的舖位，如鄰近的街道，或者青山道、旺角那些也去過，不過也還未看到合心水，易生說：「又想人流多，又想租便宜一點，當然一般是自己做得到才會租，做不到也不會租，問過人流一般般的也要差不多四萬多五萬元，所以再看看，或是這裏結束後再慢慢找。之後也未知怎麼辦，先休息一下，也沒有休息數十年了，若是看到合適的或者再重新做過。」看來瑞記繡莊會否重開也是未知之數，惟有希望將來可以在街角某處，重遇易生易太在新店舖。

記者：鄭煒霖

攝影：曹偉樂

編輯：鄒仲安

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