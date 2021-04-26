2018年，加拿大多倫多北約克市中心商業區，發生了一場客貨車瘋狂衝撞，造成15人受傷，10人死亡的大規模屠殺事件。這一場慘絕人寰的事件，本應該是聞者傷心、聽者流淚，然而就在事件發生不久後，有一部份人居然在網上歡呼稱慶，為凶徒吶喊助威。

近年網絡上出現了一個叫「Incel」的網絡次文化團體，其名稱「Incel」合併自兩個英文生字，分別是「Involuntarily」和「celibate」，直譯起來就是「非自願獨身主義」。在這個次文化團體內，成員的共同特徵就是仇恨女性。而在「Incel」文化中，更有以「藥丸」代稱不同仇女程度的分劃，像是「紅藥丸」代表你認同「二八法則」，八成女性只會被最精英的兩成男性所吸引，如果想跟女性交往和發生性關係，就必須努力成為那少數的兩成男性；「黑藥丸」就來得更極端，代表你認為性魅力是天生而不能逆轉，自認個人已無法和女性交往和發生性關係，要不就接受命運，要不就以行動去改變社會。當中說的「行動」，就是指策劃大型暴力行為，像2018年發生於多倫多的慘案，就是一個「黑藥丸」的「行動」的例子。

要說到「Incel」文化中最有名的暴力行為，就要數到2014年的「伊斯拉維斯塔槍擊事件」，凶徒Elliot Rodger，以利器和手槍殺傷無辜群眾，造成7人死亡、14人受傷。而因為凶徒Elliot Rodger在事發前有發佈長達百多頁的宣言，以及自拍影片，當中提及自己討厭女性，一直維持處子之身的理由，是因為女性的殘忍。此事後，凶徒Elliot Rodger成為了「Incel」文化中的精神領袖，更衍生出「Going ER」這句話，「ER」正是Elliot Rodger的縮寫，意思即是進行大型的暴力行動。

然而，如果你認真考究它的起源，卻會發現當初開創這個仇恨女性、主張暴力行動的網絡次文化「Incel」的人，不僅不討厭女性，甚至其本人就是一位女性。

撰文：林京賢

攝影：魏沛賢

編輯：鄒仲安

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