不少家長都會為子女報讀興趣班發掘專長，技擊運動如柔道、跆拳道、泰拳等選擇多，不過容易受傷，教練教導幼兒有危險性的運動時，亦要格外小心應由淺入深，日前台灣就有一名7歲男童學柔道僅2星期，卻遭學長及教練連續重摔27次導致腦死命危。

重摔逾20次曾嗌腳痛 終當場昏迷

影片中可見，男童遭學長及教練連續重摔逾20次，男童曾經求饒，亦曾勉強跪地爬起後哭喊表示腳痛，但教練以為對方「詐死」，強行拉起再摔7、8次才停手。結果男童期間出現嘔吐，上顎嘴唇往上、臉色發白，整個癱軟在地，最終失去意識昏迷。男童受傷後出現腦部受創反應，臉部變得非常水腫，腦壓亦曾升至120（正常值約25）。送院後醫生檢查出男童的腦部出血，當天手術後就宣佈腦死，就算救活，也可能會成為植物人。而目前他的神經功能程度仍不佳，昏迷指數3分、依賴呼吸器、瞳孔放大、對光線沒反應。

事件發生後，教練一開始說是男童自己撞到頭，後來才坦承有叫學長摔男童，他自己也有摔。亦有曾接受該教練指導的學生家長，也跳出來痛批女兒曾同樣被摔到骨折。最後台灣警方以涉嫌過失傷害罪，調查相關事件。

小朋友要先學護身至少1個月

由於柔道是近距離的技擊運動，有一定的危險性，初學者特別是小朋友在接受訓練時，一定要先學「護身倒法」，即是被對方摔倒在地或自己倒下時，為了保護身體的安全，減少身體所受衝擊的方法，例如被摔倒頭部着地前，頸部要往內縮做為緩衝。成人至少要學1、2個星期，小朋友更加要至少1個月，但從影片可見，男童被摔時幾乎沒有做出「護身倒法」的動作，顯然並不熟練，而且男童家人亦指他學柔道僅2周，不應該進入摔技的階段。

另外，亦有最基本的摔技稱為「扶摔」，即一手扶着對方的腰，用身體的力量將對方摔倒，比較容易學，也比較不會受傷。而教練或實力較強的一方應在將對方摔倒時用手拉一下，避免讓對方整個身體重摔在地導致受傷，影片中的學長可能經驗不足，並沒有做出以上的保護動作，而教練在旁亦沒有制止，台灣法醫指出「過肩重摔如5樓墜地，重複27次根本是霸凌」。

腦組織脆弱易出血 血塊壓迫可致命

柔道中涉及重摔的動作，如果不熟練容易會撞擊腦部致受傷，頭骨雖然堅硬，但頭骨內的腦組織十分脆弱，而頭骨厚薄因人而異，所能承受的重力亦不同，其中長者及小童的頭骨較薄，更容易受傷，輕則會造成腦震蕩，嚴重則會使顱內出血，包括硬腦膜上出血、硬腦膜下出血、蜘蛛網膜下腔出血，以及腦內出血等。顱內出血後，血塊可能會壓迫腦組織、腦幹，腦壓會越來越高，將腦向下推，連腦幹亦被壓住，影響呼吸和心跳，最終昏迷，嚴重甚至死亡。不過頭部發生嚴重撞擊情況後，也可能會有3-5小時的「清醒期」，傷者開始出現意識模糊、劇烈頭痛、嘔吐、漸漸昏睡等情況，可能是腦中血塊壓迫所造成。如果出現顱內出血並有血塊壓迫的情況，醫生一般會盡早進行顱內減壓手術。

腦部嚴重受創，可能會影響腦部功能，即使患者最終康復，但腦細胞亦可能因曾經缺氧而帶來終生的後遺症，如失憶、手腳活動不協調等。另外，重摔的動作亦可以令頸骨受壓移位，傷及神經線及脊椎，嚴重者可致癱瘓。

涉事的何姓教練雖然擁有柔道6段，目前亦是台中市柔道委員會的委員，在該柔道館義務教學生已有5、6年，但中華民國柔道總會聲明指，他並未具有總會核發的教練證照。建議家長在為子女報讀興趣班時，要選擇合法的柔道館或學校，以及經驗豐富的柔道教練，一般而言，1名教練最多只能同時兼顧5至6組的學生進行摔技對打訓練，若人數太多，就可能難以兼顧，增加學生受傷的風險。

撰文：鄭詩詠

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