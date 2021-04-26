《今日開呢啲》今日開箱的是Sony E-Mount目前光圈最大的鏡頭FE 50mm F1.2 GM，新鏡貫徹Sony作風，做到同級最輕巧。

50mm F1.2 GM體積同級最輕便

Sony 50mm F1.2 GM體積雖然比上一支G Master鏡頭35mm F1.4 GM大和重，但與Canon和Nikon比較之下，已經是同級鏡頭中最輕最細。50mm F1.2 GM採用72毫米濾鏡，重量僅778克，搭配A7R IV機身使用亦算是平衡。

鏡身設計和前幾支G Master相似，設有獨立光圈環，支援無段式或段落式，用家可視乎需要切換。還有AF／MF切換鍵，自訂功能鍵就有兩個，方便直度和橫度時使用。

對焦安靜迅速 畫質極細緻

50mm F1.2 GM用上4個極致動態線性馬達，對焦時很安靜。50mm搭配F1.2大光圈，景深已非常淺，不過用起來它的對焦速度還是非常快，反應也夠迅速，不像F1.2大光圈鏡頭的表現，錄影時的追焦表現亦很好。

G Master鏡頭的畫質都毋須多講了，全開光圈之下的解像力仍然很高，搭配6,100萬像素的A7R IV測試，可以看到影像真的非常細緻。極高光差之下都會有一點紫邊，不過很容易修正，問題不大。

散景方面，這次都用11片光圈葉，全開光圈之下，邊緣會有少許貓眼，不過光斑尚算乾淨。個人覺得50mm F1.2 GM的散景很柔很舒服，過渡亦很自然，不愧為頂級鏡頭。

發展多年的Sony E-Mount終於推出了F1.2光圈的鏡頭，這支50mm F1.2 GM各方面表現都有水準，也貫徹Sony作風，做到同級中最輕便，定價亦比同級稍低。雖然我是35mm黨，不過要追求更柔和的散景，還是50mm F1.2 GM更加適合，如何選擇看用途和個人喜好吧。

Sony FE 50mm F1.2 GM

$16,990

記者：梁志穎

攝影：鄭皓然

編輯：鄒仲安

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