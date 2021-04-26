早前結束的「第45屆香港國際電影節」，焦點影人為關錦鵬，他所有作品得以給觀眾機會重看一次。門票一早賣光，說明認真嚴肅製作總會得到關注，優秀作品超越時空。

重看必會看到新意義。多年前我初看《男生女相》，見關導演一開始便透露自己性傾向，並講述其成因，深感愕然。今回重看該片段，才明白理由。原來BFI（英國電影學會，地位類同頒發奧斯卡金像獎的美國電影學會）邀請他為「慶祝電影面世100年」拍賀禮短片。關錦鵬自知這個邀請乃重中之重，由他來代表中國影人，介紹中國銀幕映象，實在至高榮譽。片中出現焦雄屏（UCLA電影博士，活躍於海峽兩岸學術界與製作圈，堪稱中國電影權威），另有Old China Hand Tony Ryans幕後襄助，便理所當然。但這些仍未足夠，關導演首先要自伸利益，作出告白，然後他才可以從自己角度，來看百年來中國活動畫面。

關導透露自小父親缺席，但有深刻記憶，他第一次到男子澡堂，便是由父親帶去，箇中風光，永遠留在他腦海裏。當年他住在深水埗東京街，是家中唯一男性，便多自我活動，其中一項是在自己房間外望，正好見到隔鄰電影院男廁，男男相互異常舉作。那時候，母親又時常進戲院，看來看去離不開任劍輝等幾位明星，大抵只為消磨時間吧。關錦鵬也成電影迷，而他亦看到大量中國舊電影。到他拍過幾部作品參加歐洲影展後，便有資格接受BFI邀請來讓他回顧中國電影歷史。他夠負責任，在帶領全世界影迷認識中國電影前，先表白自己性取向，讓大家理解自己觀點，然後他便以「父親缺席」來切入中國銀幕映象。於是，1935年孫瑜編導的《大路》，便很有理由首先出現，場面是：抗戰時期大批工人修路時在石溪旁休息，大家赤裸裸，戲水歡笑。今天99%中國電影觀眾未看過該片段，經BFI傳播出去，卻很可能成為普天下研究電影的人，對中國電影第一個照面。

跟隨該片段，關導介紹1937年馬徐維邦的《夜半歌聲》（來自1910年法國小說《歌劇魅影》），然後引出1995年張國榮主演、于仁泰導演的新《夜半歌聲》。張國榮一出現，1993年他女裝扮相演出的《霸王別姬》便不能或缺。隨之，便有關導質問導演陳凱歌禁制片中同性戀。打蛇隨棍上，關導亦找到謝晉出鏡，後者不能迴避承認，拍攝《舞台姐妹》（1965年上映），有壓抑越劇界裏同性戀。

中國銀幕雄風場面，其實走在世界最前端，我以前看張徹電影，還未感覺到。今回看關導找到的片段，見裸男盤膝坐，從高處降下來，直插尖茅，看到我咋舌發抖。關導還追問張徹，迫他分析狄龍與姜大衛兩人的男性形象，實在滿足男同志慾望。

在近兩年，台灣男同志電影佳作一部接一部出現，《誰先愛上他》、《親愛的房客》、《刻在你心底的名字》等等，到今回在全場滿座的香港文化中心看大銀幕《藍宇》（2001年），才知道台灣電影在此題材上仍未能領風騷。

《藍宇》改編中國第一部同志網絡小說《北京故事》，作者為北京同志，以1980年代末至1990年代初為背景。魏昭恩改編為劇本，落筆單刀直入，寫英俊官二代，在夜場選男伴，遇到大學生，買名牌送禮闊綽，打賞豪爽。關導拍攝畫面亦不避忌，男主角開車途中，竟然遇上64時候新聞片常見到場面，路上眾人奔跑，手推車送重傷者趕急情況。關導拍攝兩位經驗豐富演員劉燁、胡軍，得心應手，兩男在床上自然真實動作，不會像台灣銀幕同志角色，額頭寫住「我是新演員」。《藍宇》並非刻畫兩個男同志愛情那麼初級簡單，更是香港導演呈現北京社會實況之佳作，北京導演反而拍不出某些日常畫面與對白，這值得大家重視。

關導最新作《八個女人一台戲》進一步包辦LGBT，而且出招不手軟，甘國亮造型、演出，近乎無敵，直把以前華語片所有同類型畫面比下去。當今內地最紅（最佳）女演員白百何演Tom boy亦到位，關導給她機會在片中清唱整首《原來你甚麼都不要》，實在痛錫。她不負所託，演出效果肝腸寸斷。

2019年香港地產大亨為女兒招親，大家都記得。在此電影裏，有對白回應，說明同志乃社會不可分割一部份。他們關心時事，對社會流血暴力或無相干細眉細眼事物，都會反應，講「啜核」句子，抵死，貼地，必定惹笑。

《八個女人》緣起自中環大會堂要拆卸這單新聞，外地與外圍觀眾如看不明白編劇、導演本意，早已預咗。編劇、導演下下都解釋，不單止「冇氣」，也變了另外一個人。

撰文：張錦滿

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