「一定是要先多謝香港人，沒想過香港人這麼熱心，我真的完全沒有想過，帖子發佈當晚，已經收到很多捐贈，最後只是花了兩天半的時間，已經籌得足夠數目。」2021年2月尾前，他在抗癌路上獨自奮鬥，但踏入2021年3月卻多了香港人同行，他是22歲的急性淋巴白血病患者──梁碩銘。

今年2月28日晚，中華聖潔會靈風中學校友會的臉書專頁刊登了一則帖文，內容為一名年輕校友因血癌復發，急需300萬元進行CAR-T細胞治療，沒想到帖文引起極大迴響，很多素未謀面的市民紛紛伸出援手，短短兩天半內已籌到足夠金額，猶幸香港人的滿腔熱心，眼前的少年除了感恩還是感恩。

身體轉差 驗血見端倪

碩銘所患的急性淋巴性白血病，屬血癌的一種，癌細胞能於短時間內影響患者血細胞的製造，因此病情可以急速惡化。根據醫管局的最新數字，白血病是20歲（0至19歲組別）以下人士最常見的癌症，整體死亡率排行第九。碩銘回憶道，自踏入19歲後，便發現自己胃口轉差、體能變弱，由參與學界比賽的運動健兒，變成踢5分鐘足球都會上氣不接下氣，更要靠別人攙扶方可回家，疑問在他內心叢生。「我當日去預約做身體檢查，預計7天後有結果，誰料診所當晚便致電我，說驗出我的血色素過低，要立即入院輸血。」碩銘即晚被轉介至那打素醫院輸血，醫生建議他抽骨髓檢查，翌晚確診白血病。

其實碩銘之前亦曾向家庭醫生求醫，當時醫生僅以為他身體出現炎症，大概沒人會想過癌症會悄然降臨在一位年輕人身上，他自己當然亦不例外，「當刻情緒真的很低落，確實會流眼淚。」尤其看見一眾親友聚首醫院開家庭會議，就連自他出生便離異的父母也雙雙出現，二人並肩而坐，對他說道：「不論發生任何事，爸爸媽媽都會支持你的。」這畫面是他不曾想像過的，內心翻起的波瀾，他已分不清是傷感還是感動。

從容面對 治療見理想

不過恐懼的情緒並無一直籠罩他，「當初確診時，對癌症亳無認知，因此的確會憂心忡忡。但醫生講解後，我才知道血癌雖說是癌症，但比起其他癌症亦較易醫治，令我安心不少。」生性樂天的碩銘把血癌當是一場「大感冒」，他甚至打趣說道：「我是夏天入院的，我個人很容易出汗，可以24小時『涼冷氣』，也不錯的。」樂觀的個性在醫院亦感染不少人，就如在同一病房的Ricky，「他在我心中是個開心果，我從沒見過他因這病不開心，每次看見他並與他交談，他都是很開心的，碩銘當時告訴我，他留院數月已大半年沒離開醫院，也沒不開心，藉此安慰我。」當時Ricky因病需要經常進出醫院顯得悶悶不樂，碩銘不時開解他，二人印象最深刻是留院期間正值2018年世界盃決賽，「我記得在凌晨時份，因為不想騷擾病房其他人，碩銘便帶我到走廊位置一起觀看賽事，亦算是在醫院苦中作樂。」

幸好碩銘對化療反應理想，經過一年的治療終於可以出院。雖然偶爾要回院進行鞏固治療，但相對輕鬆，可能一個月注射一針，其後甚至三個月注射一針，碩銘的生活亦漸漸重回正軌，「其實甫出院，未待鞏固療程完結，我一有機會便約朋友做兼職，因為整天在家真的很苦悶，會如常上學又會做兼職，基本上與正常人沒分別。」本以為已戰勝癌魔，怎料22歲血癌再次來襲，大好年華之際卻再次面對生死。

難掩失落 癌魔再來襲

當時碩銘出院一年多，一直覆診亦沒有大礙，直至一次例行覆診，在毫無準備及先兆的情況下，醫生告知壞細胞再次出現，「我聽到消息後，一直坐着，當時女朋友陪我覆診，我雙目空洞，越想越難過，忍不住流淚。其實覆診前一刻氣氛仍很愉快，討論覆診後到哪兒吃東西、到哪兒逛街，這個消息令我們心情跌至谷底。」再次面對癌魔，碩銘心態上亦不如第一次般從容，「因為再次復發，便知道一定是很難對付的癌細胞，當時真的會感到很害怕，擔心了很久。」再次入院的首個月，碩銘每天亦悶悶不樂，更因為正值疫情，家人和女友不能每天到醫院探望，只可透過視像通話與他們見面。

提起女友，碩銘表示與女友是在首次康復後認識，「第一次主要是家人支持我，第二次有女朋友分擔家人的壓力，有她陪伴我渡過，某程度上是好很多，但另一方面亦令我更多牽掛。」雖然這次碩銘內心多了牽掛，但亦感激女朋友不離不棄，成為他最大的動力，「她會陪伴我捱過癌症，真的很難得，我會好好珍惜的，有一個這樣的伴侶在身邊支持自己，其實整件事會變得不一樣。」

醫生原本建議碩銘在控制好癌細胞後，進行骨髓移植，可惜碩銘今次對化療反應不理想，所以醫生建議他嘗試標靶治療，但費用高達50萬，幸好瑪麗醫院有剩餘的標靶藥可用，所以醫生便轉介碩銘到瑪麗醫院接受治療。標靶藥的副作用不多，碩銘接受治療後很快便出院，在進行標靶治療前他體內的癌細胞有10%，但令人意外的是，進行標靶治療後指數不跌反升，骨髓報告顯示壞細胞高達75％，「當時的心情如同知道自己確診當刻，我覺得今次真的兇多吉少。」

回家見到阿姨，碩銘的淚水馬上奪眶而出，「我當時覺得這次劫數難逃，不知道如何面對，每一次的見面亦是道別。」碩銘一直與阿姨感情甚篤，「當時我抱着阿姨哭泣，我跟她說我尚有很多事情想做，我不想這麼早死，想不到自己如此有信心康復，反而自己才是更嚴重更誇張的那個。」再次覆診時醫生告訴碩銘別無他選，只剩下一種名為CAR-T細胞治療的選擇。CAR-T細胞治療是一種新的癌症免疫療法，是透過基因改造患者的T細胞 ，再回輸患者體內，便可把癌細胞消除，但治療費用是標靶藥的6倍，高達300萬元。

新方案現曙光 驚聞費用顯躊躇

「聽到CAR-T細胞治療的費用後，大家內心亦沉一沉，立即商量哪裏有流動資金，如何可以籌得費用。」但對於尋常人家而言，300萬並非一筆小數目，因此碩銘便想起：「當時從報道得悉，劉梓浩先生亦有進行CAR-T治療，知道他已完成治療並康復。他當時是透過網上籌款的，因此我希望可以放手一搏，希望可以幫補一下，剩下的或者去借貸，看看能否籌得300萬。」不過碩銘認為自己非公眾人物，未必有足夠說服力，所以便與中學老師商量，希望動員校方及校友會的力量幫忙，校方知道後亦立即伸出援手。

當時碩銘先聯絡他高中的班主任Matteo老師，Matteo老師表示當初得知碩銘患血癌，相當震驚，因為畢業後亦有與碩銘聯繫見面，知道他對未來有很多想法及目標，沒想過數個月後便得悉他患癌的消息，「其實內心不知如何表達，不過碩銘的確很厲害，由第一次在威爾斯醫院看他，直至今天他讓我放心了很多。」原來碩銘面對病情的從容，反而安撫了身邊人的不安，「正因為碩銘的正面，驅使我們更有力量幫助他。」所以Matteo老師在取得碩銘的相關醫療報告後，便與校友會及校方聯絡，促成了這事。

負責校友會事務的周老師，亦形容事情超乎她所想，「完全沒有想過（這麼大迴響），校友會臉書專頁是由校友會主席管理，他告訴我那帖文有42萬人次瀏覽，的確令我很驚訝。」她表示帖文在今年2月28日星期日晚發佈，校務處星期一已不斷收到電話，她又感激傳媒報道了事件，讓校友以外的社會人士都關注到碩銘的情況。「我與碩銘的想法一樣，沒想過可以達標，希望籌得多少便多少，當碩銘告訴我差不多達標時，是（帖文出後）一兩天。」在一旁的碩銘亦滿懷感激地說：「想不到一個帖文，可以獲得如此大的力量， 學校上上下下亦花了很多心力幫助我這舊生，真的很感激大家。」

相信很多香港人都關心碩銘的近況，他3月尾接受訪問時透露，已完成抽血程序，4月中入院，等待CAR-T細胞回輸體內。希望治療後可以看見健康的碩銘，衷心希望他早日康復。

記者：曾怡

編輯：鄒仲安

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