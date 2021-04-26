以車代步是英國生活的日常，沒有車牌的朋友，可選擇抵英後在當地學車考牌，亦可以來英前先在香港考牌，用香港牌直接在英國駕駛一年，但住滿一年的話就必須換英國車牌。冇車牌的筆者選擇了前者，因為英國道路情況與香港不盡相同，例如要應付密集的迴旋處（roundabout）、各有不同的道路標誌，更重要是要應付英國的天氣（部份地區會下雪），為安全起見，筆者還是選擇挑戰在英國考車牌！

新牌仔參與「Pass Plus」培訓有保險折扣

要成功考牌首先要過三關，分別是先申請臨時駕駛執照（Provisional Driving Licence）、取得筆試（Theory Test）以及路試（Practical Driving Test）合格。英國運輸署（Driver and Vehicle Licensing Agency，DVLA）亦鼓勵「新牌仔」參加至少6小時的「Pass Plus」培訓（類似「金牌路路通」） 提升技術，完成培訓後學員可獲頒證書，而憑有關證書，可獲得汽車保險折扣呢！

第一關：領取臨時駕駛執照

在申請排期考筆試及路試之前，要先到英國運輸署網頁申請臨時駕駛執照（Provisional Driving Licence）。申請人必須年滿15歲9個月，並可讀出20米外的車牌號碼，網上申請費用為34英鎊（約367港元）。沒有英國護照的申請人，在完成網上申請後的一星期內就會收到英國運輸署的郵寄申請表，大家填妥表格、貼上近照，連同BRP卡（Biometric Residence Permit）正本或護照正本，寄回英國運輸署以作身份核實。運輸署會將證件寄回，但為免寄失，建議大家連同已付郵費的回郵信封寄出，並加錢取得可追蹤郵件的服務。大約一星期就會收到臨時駕駛執照及歸還證件。臨時駕駛執照的申請表格上會要求找一位有英國駕駛執照的朋友確認申請人身份，但如果可提供有相片的護照正本，則可獲豁免。

第二關：筆試可選「無限復活」包合格套餐

取得臨時駕駛執照後，大家就可以網上預約筆試。預約時，可選擇就近的考試中心，考試費用為23英鎊（約248港元），現時考試中心已經重開，排期只須等約10天。除了英國運輸署的官網外，大家亦可透過其他機構報考，雖然收費會貴些（約39至45英鎊，約421至486港元），但其好處是有合格保證，包無限次免費重考，還有大量網上題庫練習幫你「操卷」。要「無限復活」，當然亦有條件，例如考生要在有關機構的模擬試取得一定分數、實際筆試要答對一定數量的題目才可免費重考。

交通標誌網上指南多達147頁

不少人都選擇先在港考牌，再來英換牌，原因可能是在英國考牌比香港更易「肥佬」。根據香港運輸署的數字，香港考生於2019年在電腦筆試的合格率高達89%，而至英國筆試的合格率則僅為45.8%（2019年）及55%（2020年）。筆者親身考過兩地的筆試，深深明白近半英國考生在筆試「肥佬」的原因。首先，英國筆試要溫習內容較廣泛，所有問題都出自英國《The Highway Code》手冊，涵蓋交通規則、駕駛條例、應對路面情況、交通標誌等等，單是英國運輸署解釋交通標誌的網上指南已多達147頁，大家可以買實體《The Highway Code》書本或利用網上問題庫「操卷」。

50題MC答中43題先合格

雖然兩地筆試都以電腦形式進行，但英國筆試的考題數目及形式比香港多，亦更加貼近現實的駕駛情況。香港筆試只考20題，而英國就分為選擇題（Multiple Choice Questions）及路面危機應變（Hazard Perception Test）兩大部份，要兩個部份都合格才能通過筆試。第一部份的MC題有50條，須答對至少43題才算合格，當中有幾條問題要先看短片作答，須於57分鐘內完成，進入第二部考試前記得要check答案，交卷後就不能返轉頭。

第二部份的路面危機應變則模擬路面有機會出現的危機，考驗司機的反應，例如有小朋友突然衝出馬路、單車從小路駛出、騎馬人士出沒等等。考生會觀看14條一至兩分鐘的模擬駕駛短片，當中會出現一或兩個路面危機，考生要在看到潛在危機時按下滑鼠，系統會按反應時間給予0至5分，取得高分的關鍵在於時間拿捏，太早或太遲撳掣、不斷撳掣都冇分，滿分是75分，取得至少44分才合格。路面危機應變也有不少網上模擬練習，但要留意，做練習時撳掣後螢幕上會出現紅色標記，但實際考試是不會出現標記，別以為系統出錯而狂撳掣。

監考嚴謹 筆試結果即考即知

筆者到場應試，覺得監考嚴謹，如要關掉手提電話、個人物件放入儲物櫃、監考員會要求捲起衫袖、檢查領呔及耳背等，記得帶備臨時駕駛執照，建議提早15分鐘到達。整個筆試約需一小時內完成，並可即場取得考試結果，成績單上還詳列了兩部份的得分，讓考生清楚自己需改善的弱項。

第三關：路試40分鐘 涵蓋駕駛技術、即場問答、視力測試

筆試合格後，成績有兩年有效期。考生可憑合格證書在網上預約考路試 ，可預約18個星期內的考期，私家車的考試費用為62英鎊（平日日間，約669港元）或75英鎊（晚間、周末及銀行假期，約809港元）。路試約需40分鐘完成，除了有駕駛部份，也有問答環節及視力測試，待筆者這位學神上完堂，再跟大家分享英國找教車師傅及考路試的經驗。

撰文、攝影：Sabrina@香港人在英國新生活

Facebook及MeWe專頁「香港人在英國新生活」版主，到英國做開荒牛，成立公關公司DDUK。與丈夫帶住一子一女，由零開始，一家四口，冇人冇物移居英國，展開新生活。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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